Διονύσης Σαββόπουλος: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον σπουδαίο τραγουδοποιό

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγαπημένος «Νιόνιος» έχει σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή με τη μουσική του.

Νίκος Πορτοκάλογλου

«Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός», γράφει ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε ανάρτησή του.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη

«Διονύση μου καλλιτέχνη μου! Τι βόμβα έσκασε στη ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στο Καναδά… Απίστευτο…

Τι να πρωτοθυμηθώ: τις παραστάσεις μας στη Πλάκα, τη “Ρεζέρβα”, τα τραγούδια της, το στούντιο, τις πρόβες, τις συζητήσεις, το “Μυστικό τοπίο” στο Μέγαρο, τη πρώτη εθελοντική συναυλία για το 2004 και τη τελετή λήξης, το δημόσιο “ευχαριστώ” σου για τη συναυλία του φορτηγού στο κορωνοιό (που κατάλαβες αμέσως γιατί το έκανα) και ήσουν ο μόνος με θάρρος από όλο το καλλιτεχνικό “κόσμο” που πήρε θέση

Δεν θα ξεχάσω τη φωνή σου, τις συμβουλές, το τεράστιο χιούμορ σου, την αστείρευτη εξυπνάδα σου, το πηγαίο ταλέντο σου, τα μοναδικά σου τραγούδια που στολίζουν τις συναυλίες μας… Άφησες τεράστια παρακαταθήκη.

Σε ευχαριστώ για ό,τι έζησα μαζί σου, κόσμημα στη ψυχή μου. Λυπάμαι αφάνταστα που δεν θα σε αποχαιρετήσω… ούτως ή άλλως δεν μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί με κόσμο… Θα ζεις στη καρδιά μου. Σαν το παράπονο στη φράση “Εδώ και τώρα….”.

Διονύση μου αγαπημένε… Νιόνιο μου…

Και έτσι ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια στα βουνά και εσύ πάντα θα επιστρέφεις κάθε στιγμή παντοτινά… Άδεια μου αγκαλιά».

Οδυσσέας Ιωάννου

«Στο βιβλίο του λέει σε κάποιο σημείο «Ετσι κι αλλιώς, στο τέλος όλοι θα σε κρίνουν όχι απ’ αυτά που ξέρεις αλλά απ’ αυτά που μπόρεσες”.

Μπόρεσε το άπιαστο. Λέω στις κόρες μου, δεν θα σας πιέσω τι να κάνετε στη ζωή σας, είναι δικός σας ο δρόμος, εγώ θέλω δύο χάρες να κάνετε στους εαυτούς σας. Να μάθετε να μιλάτε και να γράφετε σωστά την γλώσσα σας και να ακούσετε τα τραγούδια δέκα ανθρώπων για να μάθετε πώς να αισθάνεστε στην γλώσσα σας.

Ένας από αυτούς είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος».

Γιώργος Νταλάρας

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε με τρόπο λιτό αλλά βαθιά συναισθηματικό τον Διονύση Σαββόπουλο, γράφοντας: «Θλίψη βαθιά… Τώρα μόνο σιωπή».

Ελευθερία Αρβανιτάκη

«Διονύση μου, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου. Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για τη μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες και μου έμαθες. Αντίο ήρωά μου, μάγε της σκηνής, σπουδαίε δημιουργέ».

Φωτεινή Δάρρα

«Μια κασέτα παλιά έπαιζε συνέχεια στο κασετόφωνο του δωματίου μου. Ημουν στην τελευταία τάξη του Λυκείου και είχα ήδη αποφασίσει ότι θα σπούδαζα θέατρο. Πού να ήξερα ότι θα γινόμουν μια ηθοποιός που τραγουδάει.

Κι όλα αυτά με τους ήχους από τους «Αχαρνής» του Αριστοφάνη και του Διονύση Σαββοπουλου. Αντίο Νιόνιο. Τελικά τα χρόνια έτρεξαν χύμα. Τέλος εποχής».

Γιώργος Θεοφάνους

«Ευχαριστώ δάσκαλε για τις πρώτες κουβέντες και συμβουλές, όταν με δέχτηκες στο σπίτι σου την άνοιξη του ’87. Οι ουρανοί απόψε φωνάζουν “ζήτω το ελληνικό τραγούδι”», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του.

Μιχάλης Χατζηγιάννης

«Σήμερα σιωπά μια από τις πιο ιδιαίτερες και γενναίες φωνές του τόπου μας. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας δημιουργός που δεν ακολούθησε την εποχή του, τη διαμόρφωσε.

Με λέξεις που χάραζαν μνήμες, με μουσικές που γίνονταν συλλογικά βιώματα, με αλήθειες που τολμούσαν να ειπωθούν όταν όλοι σιωπούσαν. Τα τραγούδια του δεν ήταν απλώς νότες, ήταν καθρέφτες της κοινωνίας μας, του φωτός και του σκοταδιού μας.

Μια πορεία γεμάτη τόλμη, ποίηση, χιούμορ, ευαισθησία και πνευματική ελευθερία. Για δεκαετίες, συντρόφεψε γενιές, άνοιξε δρόμους και ένωσε ανθρώπους μέσα από την τέχνη και τον λόγο του.

Τον αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Για όσα πρόσφερε. Για όσα τόλμησε. Για όσα θα μείνουν και θα συνεχίσουν να μας μιλούν. Καλό ταξίδι. Οι χοροί θα κρατήσουν για να σε θυμίζουν πάντα».