Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά

«Γεννήθηκα στη Σαλονίκη/ να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ/ στο υπόγειο νησί τους ταξίδεψα ως εδώ/ με μια κρυφή, εκ γενετής αιμορραγία/Ελλάδα, γλώσσα τυφλή στην γεωγραφία/ Ελλάδα, οικόπεδο και αποικία». Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, με τον στίχο αυτό η στήλη αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, τον τελευταίο των μεγάλων που άνθισαν σε ταραγμένες εποχές.

In Memoriam

«Είδα την Αννα», «Μια θάλασσα μικρή», «Η συγκέντρωση της ΕΦΕΕ», «Συννεφούλα», «Εκλογικά – Χαρά να σε γιαούρτωνα…», «Μ΄ αεροπλάνα και βαπόρια», «Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα» και το «Μακρύ ζεϊμπέκικο για το Νίκο»! Ελάχιστα από όλα αυτά που συνόδεψαν την εφηβεία πολλών και πολλά άλλα, ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο «Νιόνιος» που έφυγε χθες. Να σας θυμίσω πως πέρασε κι από το ΕΑΤ – ΕΣΑ, κάτι που απέφευγε να το θυμίζει ο ίδιος. Ο Νιόνιος έφυγε, αλλά οι μνήμες μας μένουν….

Θάλασσα πλατιά, σοβαρά τώρα;

Δεν ξέρω ποιος γράφει τα μηνύματα του πρωθυπουργού στο X αλλά καλό είναι να τσεκάρονται πριν ανέβουν, καθώς εκθέτουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν και η μέρα χάλια χθες για τον πρωθυπουργό Κυριάκο στη Βουλή μετά το άδειασμα του Δένδια, έγινε χειρότερη όταν με αφορμή την απώλεια του Σαββόπουλου, στο πρωθυπουργικό μήνυμα υπήρχε αναφορά για μια «θάλασσα πλατιά». Μόνο που η θάλασσα η πλατιά αποτελεί πνευματικό έργο του Μάνου Χατζιδάκι και το τραγουδούσε η συχωρεμένη η Αλίκη στη «Μανταλένα». Καμία σχέση με τον Νιόνιο δηλαδή και το τραγούδι του «Μια θάλασσα μικρή».

Η δήλωση και ο χαμός

Σωστά έλεγαν οι κινέζοι πως μια φωτογραφία αντιστοιχεί με χίλιες λέξεις. Η φωτογραφία που ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας προσέρχεται με εύχαρι διάθεση στη Μεγάλη Βρετανία – ως εκπρόσωπος του … πρωθυπουργού Κυριάκου – για να παρευρεθεί σε εκδήλωση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, είναι «όλα τα λεφτά»! Λίγη ώρα πριν είχε φροντίσει να αφήσει μία αμφίσημη δήλωση στη Βουλή, που λειτούργησε ως «βόμβα». Και την ώρα που στην αίθουσα της ολομέλειας γινόταν ο χαμός, ο κ. Δένδιας απολάμβανε τις συζητήσεις του με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

Το χρωστούσε

Του την χρωστούσε του κ. Μητσοτάκη. Για τον τρόπο με τον οποίο κατατέθηκε η συγκεκριμένη τροπολογία περί τον Αγνωστο Στρατιώτη. Κι ο κ. Δένδιας με την «τρίπλα» της δήλωσης βγήκε από την δύσκολη θέση που ήθελε να τον οδηγήσει το Μέγαρο Μαξίμου….

Ιστορικό

Είναι γεγονός ότι εδώ και καιρό ο κ. Μητσοτάκης και τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου προσπαθούν απεγνωσμένα να αλλάξουν την ατζέντα – να «κατεβάσουν» κατά το δυνατόν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια και τα Τέμπη, λίγο πιο χαμηλά. Όταν προέκυψε η … συγκλονιστική ιδέα για τον Αγνωστο Στρατιώτη και πήραν και τα ευρήματα από τα focus group είπαν «όπα εδώ είμαστε»! Διότι πρώτον, εκ του ασφαλούς μπορούν να απευθυνθούν στη δεξιά και την ακροδεξιά – που η αισθητική τους αποστρέφεται τα …. «τσαντίρια» – δεύτερον, θα χρεωθεί πολιτικό κόστος ο κ. Δένδιας, διότι θα αναγκαστεί να συγκρουστεί με την αντιπολίτευση, αφού μεταφέρεται στο υπουργείο Αμυνας η διαχείριση του μνημείου. Κυρίως όμως του χρωστούσαν την δήλωση στήριξης που έκανε για τον κ. Πάνο Ρούτσι εντός της Βουλής. Και έτσι θα δοθεί κι η ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης να μιλήσει ως «εθνικός ηγέτης»! Όλα καλά μέχρις εδώ; Όλα καλά και άγια!

Το ναυάγιο

Κανένας όμως δεν σκέφτηκε ότι μία τόσο … καταπληκτική ιδέα μπορεί να οδηγηθεί σε ναυάγιο! Και κυρίως τα «αστέρια» του Μεγάρου Μαξίμου υποτίμησαν τον κ. Δένδια, ο οποίος αναδεικνύεται σε … «μετρ της τακτικής»! Φρόντισαν μάλιστα να διαρρεύσουν την τροπολογία στο «σύστημα» με τους γνωστούς διθυράμβους, ενώ ο κ. Δένδιας απουσίαζε στο εξωτερικό! Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κώστα Τασούλα, ο οποίος όπως γνωρίζετε δεν διανύει και την καλύτερη δημοσκοπική περίοδο. Εκεί, λοιπόν, ο κ. Τασούλας κάνει λόγο για την ανάγκη «να αποστειρωθεί ο διάλογος από την πολιτική επικαιρότητα»!

Αποστείρωση

Σας έχω ενημερώσει εγκαίρως ότι αρκετοί από το περιβάλλον του υπουργού Αμυνας τον πιέζουν να παραιτηθεί καταγγέλλοντας τη διαφθορά. Κι ο ίδιος ανθίσταται. Ως εκ τούτου όπως αντιλαμβάνεστε φαίνεται να έχει «την κάπα του κρεμασμένη στο πουρνάρι» που λένε και στα χωριά! Αρα η δήλωση του ήταν περίπου αναμενόμενη. Μάλιστα κάνει και πλάκα στον πρωθυπουργό – απουσίαζε από την ομιλία του… – επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας περί «αποστείρωσης»!

Υπογραφή

Εκπληκτα και αμήχανα στο Μέγαρο Μαξίμου τα «κυβερνητικά στελέχη» – και το σύστημα και το σύστημα… – χθες το βράδυ έσπευσαν να δηλώσουν ότι «τα συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους με το γεγονός ότι συνυπέγραψαν την τροπολογία»! Αρα δηλαδή θέλει να πει ο «ποιητής» ότι αφού συνυπέγραψε και ο υπουργός Αμυνας είναι συνυπεύθυνος. Αυτό θα λέει από σήμερα ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης στα τηλεοπτικά πάνελ – ο οποίος είναι γνωστό ότι τρέφει … «απεριόριστα αισθήματα αγάπης» προς τον κ. Δένδια. Οπου βρεθεί κι όπου σταθεί μόνο … «καλές κουβέντες» έχει να πει!

Άγριο πέσιμο

Εν τω μεταξύ στη Βουλή οι κκ Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος τα … «έκαναν λαμπόγυαλο»! «Φαρισαίοι υποκριτές» τους είπε ο κ. Ανδρουλάκης. «Κυβέρνηση ρεντίκολο» τους αποκάλεσε ο κ. Φάμελλος – και τον κ. Μητσοτάκης τον αποκάλεσε «λαγό», διότι έφυγε από τη συζήτηση. Κι ο κ. Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς είπε πως ο κ. Μητσοτάκης «αγόρασε τη γραμμή της Λατινοπούλου για πουλήσει νόμο και τάξη». Από όλο αυτό το «πανηγύρι» δεν θα μπορούσε να …απουσιάζει ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε ανάρτηση του στο fb έκανε λόγο για «πατριδοκαπηλία»!