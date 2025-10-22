newspaper
Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά

Confidential

Eμπιστευτικά
 22 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο και στο τέλος μιας εποχής. Η συζήτηση στη βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μεγαλοπρεπές άδειασμα του Δένδια στον Κυριάκο ενώ ο τελευταίος μιλούσε στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Γεννήθηκα στη Σαλονίκη/ να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ/ στο υπόγειο νησί τους ταξίδεψα ως εδώ/ με μια κρυφή, εκ γενετής αιμορραγία/Ελλάδα, γλώσσα τυφλή στην γεωγραφία/ Ελλάδα, οικόπεδο και αποικία». Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, με τον στίχο αυτό η στήλη αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, τον τελευταίο των μεγάλων που άνθισαν σε ταραγμένες εποχές.

In Memoriam

«Είδα την Αννα», «Μια θάλασσα μικρή», «Η συγκέντρωση της ΕΦΕΕ», «Συννεφούλα», «Εκλογικά – Χαρά να σε γιαούρτωνα…», «Μ΄ αεροπλάνα και βαπόρια», «Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα» και το «Μακρύ ζεϊμπέκικο για το Νίκο»! Ελάχιστα από όλα αυτά που συνόδεψαν την εφηβεία πολλών και πολλά άλλα, ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο «Νιόνιος» που έφυγε χθες. Να σας θυμίσω πως πέρασε κι από το ΕΑΤ – ΕΣΑ, κάτι που απέφευγε να το θυμίζει ο ίδιος. Ο Νιόνιος έφυγε, αλλά οι μνήμες μας μένουν….

Θάλασσα πλατιά, σοβαρά τώρα;

Δεν ξέρω ποιος γράφει τα μηνύματα του πρωθυπουργού στο X αλλά καλό είναι να τσεκάρονται πριν ανέβουν, καθώς εκθέτουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν και η μέρα χάλια χθες για τον πρωθυπουργό Κυριάκο στη Βουλή μετά το άδειασμα του Δένδια, έγινε χειρότερη όταν με αφορμή την απώλεια του Σαββόπουλου, στο πρωθυπουργικό μήνυμα υπήρχε αναφορά για μια «θάλασσα πλατιά». Μόνο που η θάλασσα η πλατιά αποτελεί πνευματικό έργο του Μάνου Χατζιδάκι και το τραγουδούσε η συχωρεμένη η Αλίκη στη «Μανταλένα». Καμία σχέση με τον Νιόνιο δηλαδή και το τραγούδι του «Μια θάλασσα μικρή».

Η δήλωση και ο χαμός

Σωστά έλεγαν οι κινέζοι πως μια φωτογραφία αντιστοιχεί με χίλιες λέξεις. Η φωτογραφία που ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας προσέρχεται με εύχαρι διάθεση στη Μεγάλη Βρετανία –  ως εκπρόσωπος του … πρωθυπουργού Κυριάκου – για να παρευρεθεί σε εκδήλωση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, είναι «όλα τα λεφτά»! Λίγη ώρα πριν είχε φροντίσει να αφήσει μία αμφίσημη δήλωση στη Βουλή, που λειτούργησε ως «βόμβα». Και την ώρα που στην αίθουσα της ολομέλειας γινόταν ο χαμός, ο κ. Δένδιας απολάμβανε τις συζητήσεις του με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

Το χρωστούσε

Του την χρωστούσε του κ. Μητσοτάκη. Για τον τρόπο με τον οποίο κατατέθηκε η συγκεκριμένη τροπολογία περί τον Αγνωστο Στρατιώτη. Κι ο κ. Δένδιας με την «τρίπλα» της δήλωσης βγήκε από την δύσκολη θέση που ήθελε να τον οδηγήσει το Μέγαρο Μαξίμου….

Ιστορικό

Είναι γεγονός ότι εδώ και καιρό ο κ. Μητσοτάκης και τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου προσπαθούν απεγνωσμένα να αλλάξουν την ατζέντα – να «κατεβάσουν» κατά το δυνατόν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια και τα Τέμπη, λίγο πιο χαμηλά. Όταν προέκυψε η … συγκλονιστική ιδέα για τον Αγνωστο Στρατιώτη και πήραν και τα ευρήματα από τα focus group είπαν «όπα εδώ είμαστε»! Διότι πρώτον, εκ του ασφαλούς μπορούν να απευθυνθούν στη δεξιά και την ακροδεξιά – που η αισθητική τους αποστρέφεται τα …. «τσαντίρια» – δεύτερον, θα χρεωθεί πολιτικό κόστος ο κ. Δένδιας, διότι θα αναγκαστεί να συγκρουστεί με την αντιπολίτευση, αφού μεταφέρεται στο υπουργείο Αμυνας η διαχείριση του μνημείου. Κυρίως όμως του χρωστούσαν την δήλωση στήριξης που έκανε για τον κ. Πάνο Ρούτσι εντός της Βουλής. Και έτσι θα δοθεί κι η ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης να μιλήσει ως «εθνικός ηγέτης»! Όλα καλά μέχρις εδώ; Όλα καλά και άγια!

Το ναυάγιο

Κανένας όμως δεν σκέφτηκε ότι μία τόσο … καταπληκτική ιδέα μπορεί να οδηγηθεί σε ναυάγιο! Και κυρίως τα «αστέρια» του Μεγάρου Μαξίμου υποτίμησαν τον κ. Δένδια, ο οποίος αναδεικνύεται σε … «μετρ της τακτικής»! Φρόντισαν μάλιστα να διαρρεύσουν την τροπολογία στο «σύστημα» με τους γνωστούς διθυράμβους, ενώ ο κ. Δένδιας απουσίαζε στο εξωτερικό! Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κώστα Τασούλα, ο οποίος όπως γνωρίζετε δεν διανύει και την καλύτερη δημοσκοπική περίοδο. Εκεί, λοιπόν, ο κ. Τασούλας κάνει λόγο για την ανάγκη «να αποστειρωθεί ο διάλογος από την πολιτική επικαιρότητα»!

Αποστείρωση

Σας έχω ενημερώσει εγκαίρως ότι αρκετοί από το περιβάλλον του υπουργού Αμυνας τον πιέζουν να παραιτηθεί καταγγέλλοντας τη διαφθορά. Κι ο ίδιος ανθίσταται. Ως εκ τούτου όπως αντιλαμβάνεστε φαίνεται να έχει «την κάπα του κρεμασμένη στο πουρνάρι» που λένε και στα χωριά! Αρα η δήλωση του ήταν περίπου αναμενόμενη. Μάλιστα κάνει και πλάκα στον πρωθυπουργό – απουσίαζε από την ομιλία του… – επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας περί «αποστείρωσης»!

Υπογραφή

Εκπληκτα και αμήχανα στο Μέγαρο Μαξίμου τα «κυβερνητικά στελέχη» – και το σύστημα και το σύστημα… – χθες το βράδυ έσπευσαν να δηλώσουν ότι «τα συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους με το γεγονός ότι συνυπέγραψαν την τροπολογία»! Αρα δηλαδή θέλει να πει ο «ποιητής» ότι αφού συνυπέγραψε και ο υπουργός Αμυνας είναι συνυπεύθυνος. Αυτό θα λέει από σήμερα ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης στα τηλεοπτικά πάνελ – ο οποίος είναι γνωστό ότι τρέφει … «απεριόριστα αισθήματα αγάπης» προς τον κ. Δένδια. Οπου βρεθεί κι όπου σταθεί μόνο … «καλές κουβέντες» έχει να πει!

Άγριο πέσιμο

Εν τω μεταξύ στη Βουλή οι κκ Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος τα … «έκαναν λαμπόγυαλο»! «Φαρισαίοι υποκριτές» τους είπε ο κ. Ανδρουλάκης. «Κυβέρνηση ρεντίκολο» τους αποκάλεσε ο κ. Φάμελλος – και τον κ. Μητσοτάκης τον αποκάλεσε «λαγό», διότι έφυγε από τη συζήτηση. Κι ο κ. Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς είπε πως ο κ. Μητσοτάκης «αγόρασε τη γραμμή της Λατινοπούλου για πουλήσει νόμο και τάξη». Από όλο αυτό το «πανηγύρι» δεν θα μπορούσε να …απουσιάζει ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε ανάρτηση του στο fb έκανε λόγο για «πατριδοκαπηλία»!

Business
ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13 ώρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά
in Confidential 21.10.25

Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13 ώρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά

Η ακρίβεια βγάζει νυστέρια στις δημοσκοπήσεις και τα Τέμπη παραμένουν ανοιχτή πληγή που πλέον για να θεραπευτεί ζητάει πολιτική αλλαγή και τον θείο από τον Τσίπρα για να σώσει αναλαμβάνει η «συνιστώσα του ανεψιού»

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν πολέμησε ούτε για να σκοτώνονται στα Τέμπη παιδιά, ούτε για 13ωρη δουλειά και του ΟΠΕΚΕΠΕ τη λαμογιά
in Confidential 20.10.25

Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν πολέμησε ούτε για να σκοτώνονται στα Τέμπη παιδιά, ούτε για 13ωρη δουλειά και του ΟΠΕΚΕΠΕ τη λαμογιά

Μετεξεταστέος ο λαός δεν κατάλαβε ούτε τα μέτρα τα ευνοϊκά, ούτε πόσο καλή είναι η 13ωρη δουλειά και αν η Ιθάκη αργήσει να φανεί, να δεις που και η σιδερένια μπάλα στο πόδι θα του θα του κακοφανεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή
in Confidential 16.10.25

Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή

Οι ψιχάλες του Φθινοπώρου αρχίζουν να εξελίσσονται σε μπόρα για την κυβέρνηση με μπόλικους κεραυνούς που εξαπέλυσε χθες από την Παλιά Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και είχαν αποδέκτη το Μαξίμου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί
in Confidential 15.10.25

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Η απορρύθμιση της εργασίας προχωρά αργά και σταθερά, όπως ξεσκεπάζεται και του ΟΠΕΚΕΠΕ η λαμογιά και ο Βορίδης για να διασωθεί στέλνει ραβασάκια πριν πάει στην Εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί
in Confidential 13.10.25

Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί

Τα είχε λύσει όλα τα θέματα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και το μόνο που της απέμεινε ήταν η διαχείριση του χώρου του Αγνωστου Στρατιώτη. Αν δεν ήταν αυτό καρφωτή στον Δένδια, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή
in Confidential 10.10.25

Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή

Μεθόδευσαν Προανακριτική μήπως το σκάνδαλο κρυφτεί αλλά τελικά τούς γύρισε μπούμερανγκ η ιστορία. Απορίας άξιον πως δεν έχουν πάει ακόμα στα δικαστήρια αλληλομηνυόμενοι οι Βορίδης-Βάρρας. Η υπέρμετρος ζήλος του Άδωνι Γεωργιάδη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Λένε πως θα έχουμε γεννητούρια με το κόμμα Σαμαρά, αυτά ακούει ο Κυριάκος και βλέπει να’ ρχεται η συμφορά
in Confidential 09.10.25

Λένε πως θα έχουμε γεννητούρια με το κόμμα Σαμαρά, αυτά ακούει ο Κυριάκος και βλέπει να’ ρχεται η συμφορά

Η συνάντηση που δεν... έγινε μπας και αλλάξει το κλίμα κάπως στη ΝΔ. Πολλές και μαζεμένες οι κρυάδες για το Μαξίμου. Τι θα κάνει άραγε ο Βορίδης βλέποντας πως τον αδειάζει το πρωθυπουργικό γραφείο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βγαίνουν όλα στη φόρα για Βορίδη, και όχι μόνο, στην Εξεταστική, ενώ οι αγρότες για τις επιδοτήσεις δεν έχουν άλλη υπομονή
in Confidential 08.10.25

Βγαίνουν όλα στη φόρα για Βορίδη, και όχι μόνο, στην Εξεταστική, ενώ οι αγρότες για τις επιδοτήσεις δεν έχουν άλλη υπομονή

Μεγαλώνουν τα ζόρια για την κυβέρνηση που δείχνει να έχει χάσει τον έλεγχο. Η μαρτυρία που «έκαψε» τον Βορίδη στην εξεταστική, η νίκη του Πάνου Ρούτσι και το άγχος του Μαξίμου για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει
in Confidential 07.10.25

Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει

Το αίτημα του Ρούτσι έγινε ξαφνικά δεκτό, (συγχαρητήρια στο Μαξίμου για τον όλο χειρισμό), ο λαός πλουταίνει μόνο στα χαρτιά με τον προϋπολογισμό και ο Τσίπρας φωνάζει φτάνει ως εδώ, κατεβαίνω στο λαό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός
in Confidential 04.10.25

Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός

Σε άλλο κόσμο ο πρωθυπουργός περιγράφει μια ειδυλλιακή κατάσταση στην Ελλάδα την ώρα που τα χρέη των πολιτών στο δημόσιο έχουν αυξηθεί κατά 4,5 δισ. ευρώ μέσα σ' ένα χρόνο. Τα εσωκομματικά της ΝΔ αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον....

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…
in Confidential 03.10.25

Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…

Σε ένα κόσμο που βάζουν φυλακή αυτούς που πήγαν να δώσουν στα αποστεωμένα παιδιά της Γάζας φαΐ, είναι παρηγοριά μια Λάουρα Κοβέσι που πετσοκόβει για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και για το έγκλημα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά
in Confidential 30.09.25

Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά

Δημοσίευσαν νούμερα πολλά στα «πόθεν έσχες» για να ξεχαστεί έστω για λίγο ο αριθμός «57» και του ΟΠΕΚΕΠΕ η βρωμιά. Καλά κρατιούνται οι πολιτικοί ταγοί εκτός από τη Λατινοπούλου που φυτοζωεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στο Σύνταγμα αποκαλύπτεται ότι η κοινωνία ασφυκτιά, στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η κλεψιά ξεκινάει από ψηλά
in Confidential 29.09.25

Στο Σύνταγμα αποκαλύπτεται ότι η κοινωνία ασφυκτιά, στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η κλεψιά ξεκινάει από ψηλά

Η κοινωνία δίνει ραντεβού με το Οξυγόνο και ζητά Δικαιοσύνη κάθε Κυριακή στο Σύνταγμα, στη Κεντροαριστερά μεταξύ τους χάνοντας το ραντεβού με την ιστορία, στην κυβέρνηση κυρίως με την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
