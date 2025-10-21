Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13ωρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά

Υπουργείο Αμυνας και … Καθαριότητας

Hταν δίκαιο έγινε πράξη! Το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη περνάει στην ευθύνη του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια. Για να μάθει να κάνει δηλώσεις εκτός γραμμής του Μεγάρου Μαξίμου! Κι αν συνεχίσει θα … πάρει κι άλλα. Το βλέπω να χρεώνεται με την πλατεία του Δήμου Αθηναίων, με το Πεδίον του Αρεως, ακόμη και με την επιμέλεια της … πλατείας Βάθης! Κι αν το χοντρύνει το θέμα, τον βλέπω να παίρνει επ΄ ώμου μέχρι και τον … ΧΥΤΑ της Φυλής! Διότι ο άλλος δεν παίζει, έχει «πάρει ανάποδες» – είναι ικανός το υπουργείο του κ. Δένδια να το κάνει υπερυπουργείο Αμυνας και … Καθαριότητας!

Ο κ. Ακης Σκέρτσος

Τώρα βέβαια το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου κατέθεσε μία τροπολογία – την οποία δημοσιοποίησε εν απουσία του κ. Δένδια από την Ελλάδα – χωρίς να ενημερωθεί ο υπουργός Αμυνας, είναι μία λεπτομέρεια. Η ουσία είναι πως – μία ακόμη ιδέα του think tank υπουργού κ. Ακη Σκέρτσου, λένε… – έτσι θα μιλούσε με το συντηρητικό κοινό. Του το είπαν – όχι οι χαρτορίχτρες… – τα focus group. Και βιάζονταν οι τενόροι να το διαλαλήσουν, χωρίς το στοιχειώδες ενδοκυβερνητικό savoir vivre, να ενημερωθεί ο … αρμόδιος!

Αυταρχισμός

Είναι όμως αξίωμα. Κι έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές στην ιστορία. Οταν ένα καθεστώς βρίσκεται σε αποδρομή, το τελευταίο του καταφύγιο είναι ο αυταρχισμός και η καταστολή. Ας το έχουν υπόψη τους εκεί στην Ηρώδου του Αττικού….

Ο δραστήριος κ. Γρηγόρης Δημητριάδης

Θα θυμάστε ότι προ μηνών έγιναν ορισμένες προσπάθειες να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης. Στην αρχή η επιστροφή ήταν γενική. Μετά περιορίστηκε η φιλοδοξία στην κομματική σκηνή. Ομως οι αντιδράσεις από ποικίλες πλευρές ήταν πολλές και … θυμώδεις! Και το σενάριο κάηκε όταν από τη συνέντευξη της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης το απέκλεισε ρητά και κατηγορηματικά. Εντάξει μέχρι εδώ; Εντάξει!

«Παραγονταραίος»

Ομως ο ανεψιός δεν το έβαλε κάτω. Συνεχίζει να διαθέτει επιρροή και στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Στη κυβέρνηση έχει την «φράξια» των κκ Παύλου Μαρινάκη και Κυριάκο Πιερρακάκη – σ΄ αυτήν πρόσθεσε και τον κ. Αδωνι Γεωργιάδη. Και πλέον υπάρχει μία «τριπλέτα» την οποία και την μανατζάρει. Ενόψει της … διαδοχής του θείου του και ενόψει του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει τον Απρίλιο. Κινείται δραστήρια και … φιλότιμα ο κ. Δημητριάδης. Θέλει να διαμορφώσει συσχετισμό ελέγχου της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Γενικότερα, εφόσον δεν του επιτρέπεται να είναι στο προσκήνιο, έχει επιλέξει για τον εαυτό του τον ρόλο του παράγοντα – «παραγονταραίο» τον λένε οι άσπονδοι φίλοι του….

Δεν ασχολούνται

Ομως με την εκλογή του προέδρου του κόμματος από τη βάση, ο κομματικός μηχανισμός έχει χάσει το ειδικό βάρος που είχε παλιότερα – και φυσικά δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Εναν περιορισμένο ρόλο παίζουν οι οργανώσεις στη στήριξη βουλευτών ή υποψηφίων βουλευτών. Μέχρις εκεί. Η πλάκα είναι πως με τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας – την διαμόρφωση ευνοϊκών συσχετισμών – δεν ασχολούνται ούτε ο κ. Δένδιας, ούτε ο κ. Χατζηδάκης. Μόνο η «φράξια Δημητριάδη» – ή αν θέλετε η «συνιστώσα του ανεψιού»….

Το δράμα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πράξεις τρεις

Κι ενώ του κ. Δένδια του ανατέθηκε το βαρύ καθήκον να επιμεληθεί το … μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη – μαζί με άλλα … επουσιώδη, εξοπλισμοί κλπ – ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης έχει αναλάβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι΄ αυτό αύριο πηγαίνει στις Βρυξέλλες για συζητήσεις. Μια χαραμάδα αισιοδοξία είναι το γεγονός ότι στις 24 Οκτωβρίου πρόκειται να δοθεί ακόμη μία παρτίδα επιδοτήσεων – αλλά κι αυτή είναι μικρή. Το θέμα είναι, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε αυστηρό μνημόνιο»! Και το ερώτημα είναι πότε θα δοθούν οι προκαταβολές της βασικής επιδότησης – 600 εκατ. ευρώ παρακαλώ! Το ίδιο ερώτημα ταλαιπωρεί και τους βουλευτές των αγροτικών περιοχών. Συμπάσχω….

Συνεργασία; Φτου κακά

Ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – που κανείς δεν γνωρίζει πότε θα γίνει, εικάζουν διάφοροι περί τον Φεβρουάριο… – ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας πήρε ήδη θέση. Καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, συνεργασία με τον υπό ίδρυση κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα! Και μετά θέλει να βάλει τον κ. Χρήστο Πρωτόπαπα στην ΚΟΕΣ – ούτε απ΄ έξω δεν θα του επιτρέψει να περνάει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης! Ακου συνεργασία….

Η κεντροαριστερή «ψυχή»

Οπως αντιλαμβάνεστε ο κ. Δούκας επιχειρεί να να ξαναπάρει το προβάδισμα από τον κ. Παύλο Γερουλάνο – το έχασε για ένα διάστημα… – και να εκφράσει την κεντροαριστερή «ψυχή» του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Η κεντροδεξιά ανήκει αυτοδικαίως στην κυρία Αννα Διαμαντοπούλου. Και τοποθετείται φυσικά ενόψει των εξελίξεων στην κεντροαριστερά – με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό στο μέλλον….

Το κωμειδύλλιο του ΣΥΡΙΖΑ

Τελικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος θα το αποτολμήσει – είναι θαρραλέος άνθρωπος…. Την Πέμπτη θα καλέσει σε συνεδρίαση την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος – η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει συγκληθεί από τότε που ο πρώην πρωθυπουργός κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής! Οπως καταλαβαίνετε η ατζέντα θα είναι μεγάλη και ο προβληματισμός των μελών … πλούσιος! Ισως δεν είναι τυχαίο ότι δύο εκ των μελών του – ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης και ο γραμματέας του κόμματος ο κ. Στέργιος Καλπάκης – έσπευσαν προκαταβολικά να δηλώσουν φίλα προσκείμενοι στο εγχείρημα, οψέποτε συμβεί, του κ. Τσίπρα. Η συνέχεια επί της οθόνης….