newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13ωρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά

Confidential

Eμπιστευτικά
 21 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13ωρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά

Η ακρίβεια βγάζει νυστέρια στις δημοσκοπήσεις και τα Τέμπη παραμένουν ανοιχτή πληγή που πλέον για να θεραπευτεί ζητάει πολιτική αλλαγή και τον θείο από τον Τσίπρα για να σώσει αναλαμβάνει η «συνιστώσα του ανεψιού»

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Spotlight

Υπουργείο Αμυνας και … Καθαριότητας

Hταν δίκαιο έγινε πράξη! Το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη περνάει στην ευθύνη του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια. Για να μάθει να κάνει δηλώσεις εκτός γραμμής του Μεγάρου Μαξίμου! Κι αν συνεχίσει θα … πάρει κι άλλα. Το βλέπω να χρεώνεται με την πλατεία του Δήμου Αθηναίων, με το Πεδίον του Αρεως, ακόμη και με την επιμέλεια της … πλατείας Βάθης! Κι αν το χοντρύνει το θέμα, τον βλέπω να παίρνει επ΄ ώμου μέχρι και τον … ΧΥΤΑ της Φυλής! Διότι ο άλλος δεν παίζει, έχει «πάρει ανάποδες» – είναι ικανός το υπουργείο του κ. Δένδια να το κάνει υπερυπουργείο Αμυνας και … Καθαριότητας!

Ο κ. Ακης Σκέρτσος

Τώρα βέβαια το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου κατέθεσε μία τροπολογία – την οποία δημοσιοποίησε εν απουσία του κ. Δένδια από την Ελλάδα – χωρίς να ενημερωθεί ο υπουργός Αμυνας, είναι μία λεπτομέρεια. Η ουσία είναι πως – μία ακόμη ιδέα του think tank υπουργού κ. Ακη Σκέρτσου, λένε… – έτσι θα μιλούσε με το συντηρητικό κοινό. Του το είπαν – όχι οι χαρτορίχτρες… – τα focus group. Και βιάζονταν οι τενόροι να το διαλαλήσουν, χωρίς το στοιχειώδες ενδοκυβερνητικό savoir vivre, να ενημερωθεί ο … αρμόδιος!

Αυταρχισμός

Είναι όμως αξίωμα. Κι έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές στην ιστορία. Οταν ένα καθεστώς βρίσκεται σε αποδρομή, το τελευταίο του καταφύγιο είναι ο αυταρχισμός και η καταστολή. Ας το έχουν υπόψη τους εκεί στην Ηρώδου του Αττικού….

Ο δραστήριος κ. Γρηγόρης Δημητριάδης

Θα θυμάστε ότι προ μηνών έγιναν ορισμένες προσπάθειες να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης. Στην αρχή η επιστροφή ήταν γενική. Μετά περιορίστηκε η φιλοδοξία στην κομματική σκηνή. Ομως οι αντιδράσεις από ποικίλες πλευρές ήταν πολλές και … θυμώδεις! Και το σενάριο κάηκε όταν από τη συνέντευξη της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης το απέκλεισε ρητά και κατηγορηματικά. Εντάξει μέχρι εδώ; Εντάξει!

«Παραγονταραίος»

Ομως ο ανεψιός δεν το έβαλε κάτω. Συνεχίζει να διαθέτει επιρροή και στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Στη κυβέρνηση έχει την «φράξια» των κκ Παύλου Μαρινάκη και Κυριάκο Πιερρακάκη – σ΄ αυτήν πρόσθεσε και τον κ. Αδωνι Γεωργιάδη. Και πλέον υπάρχει μία «τριπλέτα» την οποία και την μανατζάρει. Ενόψει της … διαδοχής του θείου του και ενόψει του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει τον Απρίλιο. Κινείται δραστήρια και … φιλότιμα ο κ. Δημητριάδης. Θέλει να διαμορφώσει συσχετισμό ελέγχου της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Γενικότερα, εφόσον δεν του επιτρέπεται να είναι στο προσκήνιο, έχει επιλέξει για τον εαυτό του τον ρόλο του παράγοντα – «παραγονταραίο» τον λένε οι άσπονδοι φίλοι του….

Δεν ασχολούνται

Ομως με την εκλογή του προέδρου του κόμματος από τη βάση, ο κομματικός μηχανισμός έχει χάσει το ειδικό βάρος που είχε παλιότερα – και φυσικά δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Εναν περιορισμένο ρόλο παίζουν οι οργανώσεις στη στήριξη βουλευτών ή υποψηφίων βουλευτών. Μέχρις εκεί. Η πλάκα είναι πως με τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας – την διαμόρφωση ευνοϊκών συσχετισμών – δεν ασχολούνται ούτε ο κ. Δένδιας, ούτε ο κ. Χατζηδάκης. Μόνο η «φράξια Δημητριάδη» – ή αν θέλετε η «συνιστώσα του ανεψιού»….

Το δράμα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πράξεις τρεις

Κι ενώ του κ. Δένδια του ανατέθηκε το βαρύ καθήκον να επιμεληθεί το … μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη – μαζί με άλλα … επουσιώδη, εξοπλισμοί κλπ – ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης έχει αναλάβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι΄ αυτό αύριο πηγαίνει στις Βρυξέλλες για συζητήσεις. Μια χαραμάδα αισιοδοξία είναι το γεγονός ότι στις 24 Οκτωβρίου πρόκειται να δοθεί ακόμη μία παρτίδα επιδοτήσεων – αλλά κι αυτή είναι μικρή. Το θέμα είναι, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε αυστηρό μνημόνιο»! Και το ερώτημα είναι πότε θα δοθούν οι προκαταβολές της βασικής επιδότησης – 600 εκατ. ευρώ παρακαλώ! Το ίδιο ερώτημα ταλαιπωρεί και τους βουλευτές των αγροτικών περιοχών. Συμπάσχω….

Συνεργασία; Φτου κακά

Ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – που κανείς δεν γνωρίζει πότε θα γίνει, εικάζουν διάφοροι περί τον Φεβρουάριο… – ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας πήρε ήδη θέση. Καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, συνεργασία με τον υπό ίδρυση κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα! Και μετά θέλει να βάλει τον κ. Χρήστο Πρωτόπαπα στην ΚΟΕΣ – ούτε απ΄ έξω δεν θα του επιτρέψει να περνάει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης! Ακου συνεργασία….

Η κεντροαριστερή «ψυχή»

Οπως αντιλαμβάνεστε ο κ. Δούκας επιχειρεί να να ξαναπάρει το προβάδισμα από τον κ. Παύλο Γερουλάνο – το έχασε για ένα διάστημα… – και να εκφράσει την κεντροαριστερή «ψυχή» του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Η κεντροδεξιά ανήκει αυτοδικαίως στην κυρία Αννα Διαμαντοπούλου. Και τοποθετείται φυσικά ενόψει των εξελίξεων στην κεντροαριστερά – με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό στο μέλλον….

Το κωμειδύλλιο του ΣΥΡΙΖΑ

Τελικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος θα το αποτολμήσει – είναι θαρραλέος άνθρωπος…. Την Πέμπτη θα καλέσει σε συνεδρίαση την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος – η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει συγκληθεί από τότε που ο πρώην πρωθυπουργός κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής! Οπως καταλαβαίνετε η ατζέντα θα είναι μεγάλη και ο προβληματισμός των μελών … πλούσιος! Ισως δεν είναι τυχαίο ότι δύο εκ των μελών του – ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης και ο γραμματέας του κόμματος ο κ. Στέργιος Καλπάκης – έσπευσαν προκαταβολικά να δηλώσουν φίλα προσκείμενοι στο εγχείρημα, οψέποτε συμβεί, του κ. Τσίπρα. Η συνέχεια επί της οθόνης….

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν πολέμησε ούτε για να σκοτώνονται στα Τέμπη παιδιά, ούτε για 13ωρη δουλειά και του ΟΠΕΚΕΠΕ τη λαμογιά
in Confidential 20.10.25

Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν πολέμησε ούτε για να σκοτώνονται στα Τέμπη παιδιά, ούτε για 13ωρη δουλειά και του ΟΠΕΚΕΠΕ τη λαμογιά

Μετεξεταστέος ο λαός δεν κατάλαβε ούτε τα μέτρα τα ευνοϊκά, ούτε πόσο καλή είναι η 13ωρη δουλειά και αν η Ιθάκη αργήσει να φανεί, να δεις που και η σιδερένια μπάλα στο πόδι θα του θα του κακοφανεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή
in Confidential 16.10.25

Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή

Οι ψιχάλες του Φθινοπώρου αρχίζουν να εξελίσσονται σε μπόρα για την κυβέρνηση με μπόλικους κεραυνούς που εξαπέλυσε χθες από την Παλιά Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και είχαν αποδέκτη το Μαξίμου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί
in Confidential 15.10.25

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Η απορρύθμιση της εργασίας προχωρά αργά και σταθερά, όπως ξεσκεπάζεται και του ΟΠΕΚΕΠΕ η λαμογιά και ο Βορίδης για να διασωθεί στέλνει ραβασάκια πριν πάει στην Εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί
in Confidential 13.10.25

Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί

Τα είχε λύσει όλα τα θέματα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και το μόνο που της απέμεινε ήταν η διαχείριση του χώρου του Αγνωστου Στρατιώτη. Αν δεν ήταν αυτό καρφωτή στον Δένδια, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή
in Confidential 10.10.25

Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή

Μεθόδευσαν Προανακριτική μήπως το σκάνδαλο κρυφτεί αλλά τελικά τούς γύρισε μπούμερανγκ η ιστορία. Απορίας άξιον πως δεν έχουν πάει ακόμα στα δικαστήρια αλληλομηνυόμενοι οι Βορίδης-Βάρρας. Η υπέρμετρος ζήλος του Άδωνι Γεωργιάδη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Λένε πως θα έχουμε γεννητούρια με το κόμμα Σαμαρά, αυτά ακούει ο Κυριάκος και βλέπει να’ ρχεται η συμφορά
in Confidential 09.10.25

Λένε πως θα έχουμε γεννητούρια με το κόμμα Σαμαρά, αυτά ακούει ο Κυριάκος και βλέπει να’ ρχεται η συμφορά

Η συνάντηση που δεν... έγινε μπας και αλλάξει το κλίμα κάπως στη ΝΔ. Πολλές και μαζεμένες οι κρυάδες για το Μαξίμου. Τι θα κάνει άραγε ο Βορίδης βλέποντας πως τον αδειάζει το πρωθυπουργικό γραφείο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βγαίνουν όλα στη φόρα για Βορίδη, και όχι μόνο, στην Εξεταστική, ενώ οι αγρότες για τις επιδοτήσεις δεν έχουν άλλη υπομονή
in Confidential 08.10.25

Βγαίνουν όλα στη φόρα για Βορίδη, και όχι μόνο, στην Εξεταστική, ενώ οι αγρότες για τις επιδοτήσεις δεν έχουν άλλη υπομονή

Μεγαλώνουν τα ζόρια για την κυβέρνηση που δείχνει να έχει χάσει τον έλεγχο. Η μαρτυρία που «έκαψε» τον Βορίδη στην εξεταστική, η νίκη του Πάνου Ρούτσι και το άγχος του Μαξίμου για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει
in Confidential 07.10.25

Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει

Το αίτημα του Ρούτσι έγινε ξαφνικά δεκτό, (συγχαρητήρια στο Μαξίμου για τον όλο χειρισμό), ο λαός πλουταίνει μόνο στα χαρτιά με τον προϋπολογισμό και ο Τσίπρας φωνάζει φτάνει ως εδώ, κατεβαίνω στο λαό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός
in Confidential 04.10.25

Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός

Σε άλλο κόσμο ο πρωθυπουργός περιγράφει μια ειδυλλιακή κατάσταση στην Ελλάδα την ώρα που τα χρέη των πολιτών στο δημόσιο έχουν αυξηθεί κατά 4,5 δισ. ευρώ μέσα σ' ένα χρόνο. Τα εσωκομματικά της ΝΔ αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον....

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…
in Confidential 03.10.25

Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…

Σε ένα κόσμο που βάζουν φυλακή αυτούς που πήγαν να δώσουν στα αποστεωμένα παιδιά της Γάζας φαΐ, είναι παρηγοριά μια Λάουρα Κοβέσι που πετσοκόβει για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και για το έγκλημα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά
in Confidential 30.09.25

Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά

Δημοσίευσαν νούμερα πολλά στα «πόθεν έσχες» για να ξεχαστεί έστω για λίγο ο αριθμός «57» και του ΟΠΕΚΕΠΕ η βρωμιά. Καλά κρατιούνται οι πολιτικοί ταγοί εκτός από τη Λατινοπούλου που φυτοζωεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στο Σύνταγμα αποκαλύπτεται ότι η κοινωνία ασφυκτιά, στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η κλεψιά ξεκινάει από ψηλά
in Confidential 29.09.25

Στο Σύνταγμα αποκαλύπτεται ότι η κοινωνία ασφυκτιά, στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η κλεψιά ξεκινάει από ψηλά

Η κοινωνία δίνει ραντεβού με το Οξυγόνο και ζητά Δικαιοσύνη κάθε Κυριακή στο Σύνταγμα, στη Κεντροαριστερά μεταξύ τους χάνοντας το ραντεβού με την ιστορία, στην κυβέρνηση κυρίως με την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις
Υποχρεωτική και δωρεάν 21.10.25

Μόνο 10% των ανελκυστήρων έχει απογραφεί - Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή των ασανσέρ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων

Σύνταξη
Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
Η εκλεκτή 21.10.25

Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη

Οι φήμες θέλουν μια βιογραφική ταινία των Blondie να βρίσκεται στα σκαριά και η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια είναι η ηθοποιός που θα ήθελε να την υποδυθεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης ακύρωσε οριστικά την παραχώρηση του Δήμου για την κατασκευή δύο υπόγειων σταθμών κοντά στο στάδιο της Ρεάλ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά
Σχέσεις εξάρτησης 21.10.25

H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά

Πρόσφατα ανακαλυφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν πως ο Έπσταϊν έγραψε ότι η Σάρα Φέργκιουσον «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την ελευθερία μου με τις δύο κόρες της μαζί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Κόσμος 21.10.25

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία, αλλά και στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αποσυρθεί η κυβερνητική ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που σήμερα συζητείται στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου
Culture Live 21.10.25

«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου

Μέσα σε επτά λεπτά, τέσσερις μασκοφόροι άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: το δύσκολο μέρος τώρα αρχίζει — πώς θα τα πουλήσουν.

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία – Ένσταση αντισυνταγματικότητας καταθέτει η αντιπολίτευση
Τι προβλέπει 21.10.25 Upd: 11:58

Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Ένσταση αντισυνταγματικότητας καταθέτει η αντιπολίτευση

Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή για την κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που απαγορεύει οποιαδήποτε συνάθροιση με το πρόσχημα της προστασίας του Μνημείου

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι υπάρχουν «μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης»

Σύνταξη
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Music 21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
Λεκτική βία 21.10.25

«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;

Αντί η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να προσβάλει τη δημοσιογράφο, υπήρχαν πολύ καλύτερες επιλογές αντίδρασης σε μια ερώτηση που παρέλειπε βασικά στοιχεία του παρελθόντος.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο