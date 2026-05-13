Νέους κανόνες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να καταστήσει πραγματικότητα τις απρόσκοπτες μετακινήσεις σε όλη την Ευρώπη. Οι τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα απλοποιούν τον προγραμματισμό και την κράτηση θέσεων για περιφερειακά, υπεραστικά και διασυνοριακά ταξίδια, ιδίως για σιδηροδρομικά ταξίδια που αφορούν πολλαπλούς φορείς εκμετάλλευσης, και διασφαλίζουν καλύτερη προστασία για τους επιβάτες σιδηροδρομικών γραμμών για ολόκληρο το ταξίδι.

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα που θα επιτρέπουν την κράτηση εισιτηρίων ενιαίας διαδρομής που καλύπτουν υπηρεσίες πολλαπλών σιδηροδρομικών φορέων, καθιστώντας την αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών πιο διαφανή και προσβάσιμη

Επί του παρόντος, η σύγκριση όλων των διαθέσιμων επιλογών μετακίνησης και ο εντοπισμός των πιο βιώσιμων επιλογών, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές μετακινήσεις, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους επιβάτες στην ΕΕ, ειδικά όσον αφορά τα σιδηροδρομικά εισιτήρια. Πολλοί επιβάτες αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά τον συνδυασμό διαφορετικών μεταφορικών υπηρεσιών. Η κράτηση σιδηροδρομικών ταξιδιών με πολλαπλά τμήματα, που περιλαμβάνουν εισιτήρια από διαφορετικές εταιρείες, μπορεί να είναι περίπλοκη, κυρίως λόγω των κατακερματισμένων συστημάτων κρατήσεων και της πολύ ισχυρής παρουσίας ορισμένων σιδηροδρομικών εταιρειών στην αγορά. Η προστασία των επιβατών είναι περιορισμένη σε σιδηροδρομικά ταξίδια που περιλαμβάνουν πολλαπλά εισιτήρια από διαφορετικούς σιδηροδρομικούς φορείς.

Οι σημερινές προτάσεις έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν αυτά τα εμπόδια, υλοποιώντας τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Με στόχο τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επιβατών και την προώθηση των κλιματικών στόχων της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει μέτρα που θα επιτρέπουν την κράτηση εισιτηρίων ενιαίας διαδρομής που καλύπτουν υπηρεσίες πολλαπλών σιδηροδρομικών φορέων, καθιστώντας την αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών πιο διαφανή και προσβάσιμη. Οι επιβάτες θα μπορούν να αναζητούν, να συγκρίνουν και να αγοράζουν συνδυασμένες υπηρεσίες από διαφορετικούς σιδηροδρομικούς φορείς σε ένα ενιαίο εισιτήριο, το οποίο θα μπορεί να αγοραστεί με μία μόνο συναλλαγή σε πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων της επιλογής τους. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να είναι ανεξάρτητη ή να αποτελεί την υπηρεσία έκδοσης εισιτηρίων του ίδιου του σιδηροδρομικού φορέα.

Σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια σιδηροδρομικών ταξιδιών με πολλούς φορείς εκμετάλλευσης, οι επιβάτες με ένα ενιαίο εισιτήριο θα επωφελούνται από νέα, πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας, της αλλαγής δρομολογίου, της επιστροφής χρημάτων και της αποζημίωσης.

Η Επιτροπή εισάγει επίσης νέες υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων και τους φορείς εκμετάλλευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση στην πώληση εισιτηρίων και η ουδέτερη παρουσίαση των ταξιδιωτικών επιλογών. Οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν τις προσφορές με ουδέτερο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης βάσει των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι κανόνες θα διασφαλίζουν ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών μπορούν να συνάπτουν δίκαιες, εύλογες και χωρίς διακρίσεις εμπορικές συμφωνίες με τις πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων, και το αντίστροφο.

Επόμενα βήματα στην πολιτική της ΕΕ για τα ταξίδια

Μετά τη σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή θα υποβάλει τους προτεινόμενους κανονισμούς στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς εξέταση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Για την ανάπτυξη απρόσκοπτων συστημάτων κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να επιταχύνουν την εφαρμογή των κανόνων της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων πολυτροπικών μεταφορών στα εθνικά σημεία πρόσβασης.

Μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποκάλυψε ισχυρή δημόσια ζήτηση για απρόσκοπτες ταξιδιωτικές λύσεις και αξιόπιστα συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων. Οι σημερινές προτάσεις στοχεύουν να διευκολύνουν τους επιβάτες να κάνουν κρατήσεις σιδηροδρομικών ταξιδιών πέρα ​​από τα σύνορα και τους φορείς εκμετάλλευσης.

Οι προτάσεις προωθούν επίσης το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων και των διασυνοριακών μεταφορών , καθώς και το σχέδιο για τη σύνδεση της Ευρώπης μέσω σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας .