Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife

Την απόκτηση συμμετοχής στην εταιρεία FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μοναδική μέτοχο της GYMQUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τους χώρους εκγύμνασης με το σήμα «Alterlife», μέσω της θυγατρικής της Alter Ego Ventures, ανακοίνωσε η Alter Ego Media.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 10% στην FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 4,75 εκατ. ευρώ, μέσω αγοράς μετοχών από υφιστάμενους μετόχους και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, στην εταιρεία εισέρχεται με ποσοστό 10% και η Alea Holdings, επενδυτική εταιρεία του επιχειρηματία Σωκράτη Κομινάκη.

Ποια είναι η Alterlife που επενδύει η Alter Ego Ventures

Η Alterlife αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους wellness και fitness στην Ελλάδα. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Δημήτρη και τον Τηλέμαχο Κουκουφλή και σήμερα διαθέτει δίκτυο 90 γυμναστηρίων  εξυπηρετώντας περισσότερα από 165.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, περίπου 1.700 εργαζόμενοι και συνεργάτες υποστηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του δικτύου της.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα φάση ανάπτυξης της εταιρείας έχει διαδραματίσει η Highwire Investments των Νάσου Ζαρκαλή και Χάρη Κυριακόπουλου, η οποία εισήλθε στην Alterlife το 2024. Από τότε, η εταιρεία έχει επιταχύνει σημαντικά τον αναπτυξιακό και λειτουργικό της μετασχηματισμό, προχωρώντας στο άνοιγμα 21 νέων υπερσύγχρονων γυμναστηρίων με επενδύσεις άνω των 21 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη διοικητική της ομάδα και μετέτρεψε μεγάλο μέρος του δικτύου της σε ιδιόκτητο.

Σε pro forma βάση, τα ετήσια έσοδα της Alterlife ξεπέρασαν τα 40 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 49% τα τελευταία τρία χρόνια, γεγονός που την καθιστά μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο του wellness στην Ελλάδα.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η μετοχική σύνθεση της Alterlife διαμορφώνεται ως εξής: Highwire Investments 41%, Ιδρυτές 39%, Alter Ego Ventures 10% και Alea Holdings 10%.

Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο της Alter Ego Media, το οποίο υλοποιείται μέσω της Alter Ego Ventures, του επενδυτικού βραχίονα του Ομίλου.

Στην αγορά θεωρούν ότι πέρα από την αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι πιθανές συνέργειες με το οικοσύστημα της Alter Ego Media: από την προβολή μέσω των ισχυρών media brands του Ομίλου και τη δημιουργία wellness και fitness content, μέχρι κοινές δράσεις σε subscriptions, loyalty προγράμματα και live events.

Για την Alter Ego Media, η κίνηση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική της μετεξέλιξη σε ένα πιο διευρυμένο media και entertainment consumer platform, με παρουσία σε δραστηριότητες που συνδέονται με κοινότητες, συνδρομές, δεδομένα και εμπειρίες καταναλωτών.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

