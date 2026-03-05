Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Alter Ego Media: Αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της MORE.GR
05 Μαρτίου 2026, 18:33

Alter Ego Media: Αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της MORE.GR

Την απόκτηση του 50,1% της κορυφαίας ψηφιακής πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο MORE.GR ανακοίνωσε η Alter Ego Media – Το τίμημα – Περαιτέρω επέκταση στον κλάδο του Live Entertainment

Σύνταξη
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Spotlight

Η Alter Ego Media ανακοίνωσε την απόκτηση ποσοστού 50,1% της MORE.GR, της κορυφαίας ψηφιακής πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο. Η απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού της MORE.GR από την Alter Ego Media αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου για επέκταση στον κλάδο του Live Entertainment και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του.

Η MORE.GR δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που εκτείνεται, ιδίως, στην πώληση, μεσολάβηση προς έκδοση και στην έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις και θεάματα ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και αθλητικού χαρακτήρα. Η MORE.GR διαθέτει την κορυφαία B2C ψηφιακή πλατφόρμα έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα και στην Κύπρο με περίπου 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 3,8 εκατ. μηνιαίους επισκέπτες. Για το έτος 2025, η συνολική αξία συναλλαγών (Gross Transaction Value) που διακινήθηκε μέσω της πλατφόρμας ανήλθε σε περίπου € 155 εκατ., με πωλήσεις άνω των 7.000.000 εισιτηρίων, υποστηρίζοντας περισσότερες από 27.000 εκδηλώσεις. Η δραστηριότητα της MORE.GR στην Κύπρο ασκείται μέσω της 100% θυγατρικής της, κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «More.com Online Services CY LTD».

Η συναλλαγή

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αποτιμά συνολικά την εταιρεία στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ η συμφωνία προβλέπει και μηχανισμό πρόσθετου τιμήματος, που συνδέεται με τις οικονομικές επιδόσεις της κατά την επόμενη τριετία, με μέγιστη συνολική αποτίμηση στα 60 εκατ. ευρώ.

Με βάση το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της MORE.GR για τη χρήση 2026 ο κύκλος εργασιών της αναμένεται να διαμορφωθεί σε €11 εκατ. και το EBIT σε €5,2 εκατ., συμβάλλοντας θετικά στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της Alter Ego Media.

Σημειώνεται ότι ο ιδρυτής της MORE.GR, κ. Χάρης Καρώνης, παραμένει βασικός μέτοχος και επικεφαλής της διοίκησης.

Οι προοπτικές του κλάδου

Ο κλάδος των live events αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και ανθεκτικούς τομείς της διεθνούς βιομηχανίας media και entertainment, καθώς η ζωντανή εμπειρία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την ψηφιακή κατανάλωση περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό, διεθνώς θεωρείται ένα ισχυρό «defensive growth story», με σταθερή ζήτηση και σημαντικές προοπτικές δημιουργίας αξίας μέσω εισιτηρίων, χορηγιών και παράπλευρων υπηρεσιών. Στην ελληνική αγορά, η αυξανόμενη ζήτηση για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού και τη δημιουργία νέων χώρων διοργάνωσης εκδηλώσεων, δημιουργούν ευνοϊκές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Γιάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος Alter Ego Media δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της MORE.GR αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για επέκταση στον δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο των live events και της ζωντανής ψυχαγωγίας. Η MORE.GR έχει εδραιωθεί ως η κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην αγορά, σημαντική τεχνολογική υποδομή και υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης από το κοινό και τους διοργανωτές εκδηλώσεων. Εμπιστευόμαστε πλήρως το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και την ικανότητα της διοικητικής της ομάδας, υπό την ηγεσία του Χάρη Καρώνη, να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης της MORE.GR. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας θα δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες και θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας.»

Ο κ. Χάρης Καρώνης, ιδρυτής της MORE.GR σημείωσε σχετικά:«Στόχος μας είναι, μέσα από αυτή τη συνεργασία με τον Όμιλο της Alter Ego Media, να δημιουργήσουμε πρόσθετη αξία για τους συνεργάτες και τους διοργανωτές που εμπιστεύονται την πλατφόρμα, αλλά και να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και εμπειρίες στους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες και θεατές που επιλέγουν τη More για την πρόσβαση σε εκδηλώσεις και θεάματα.»

World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Κόσμος
Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
05.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, τις 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
04.03.26

«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50

Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη.

Σύνταξη
Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
04.03.26

Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα - 35 Νόστιμες Συνταγές».

Σύνταξη
The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα
03.03.26

The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα

Το επιτυχημένο παιχνίδι The Chase κέρδισε τους τηλεθεατές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σύνταξη
Επίθεση με drones στο Ντουμπάι – Ισχυρή έκρηξη
05.03.26

Επίθεση με drones στο Ντουμπάι – Ισχυρή έκρηξη

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν.

Σύνταξη
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές
05.03.26

Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές

«Βρέξει-χιονίσει» οι διαιτητές της Super League ορίζονται σερί και μπορείτε να δείτε πόσο αμείβονται ανάλογα με τον ρόλο (διαιτητής, 4ος, VAR , ή AVAR) που επιλέγονται

Βάιος Μπαλάφας
Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
05.03.26

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
05.03.26

Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;

Στο Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος συνδυάζει συνωμοσίες, εταιρική εξουσία και επιστημονική φαντασία, με την Έμα Στόουν σε έναν ακραίο ρόλο που μετατρέπει μια παράξενη απαγωγή σε σκοτεινή αλληγορία για την ανθρωπότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
05.03.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

«Η Ελλάδα δεν θα μένει αμέτοχη παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιθέτως, θα αποτελεί μέρος των λύσεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο
05.03.26

Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο

«Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

