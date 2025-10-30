Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment
Media 30 Οκτωβρίου 2025 | 13:46

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Η Alter Ego Media αποκτά συμμετοχή στη Stages Network

Vita.gr
Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Spotlight

Στον κλάδο του Live Entertainment εισέρχεται η ALTER EGO MEDIA, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «STAGES NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Η κίνηση της ALTER EGO MEDIA εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον κλάδο του Live Entertainment και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλο το φάσμα της δημιουργίας και αξιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ALTER EGO MEDIA

Η STAGES NETWORK έχει παρουσία σε μία ολοκληρωμένη γκάμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις θεατρικές και μουσικές παραγωγές, τη διοργάνωση live εκδηλώσεων, καθώς και τη διαχείριση καλλιτεχνικών χώρων. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται δέκα ιστορικά θέατρα – Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και Θερινό Λαμπέτη-, καθώς και ο σύγχρονος πολυχώρος πολιτισμού Stage Seven, συνολικής ετήσιας δυναμικότητας άνω των 650.000 θεατών.

Το τίμημα

H ALTER EGO MEDIA θα καταβάλει ποσό ύψους € 1.000.000 για την απόκτηση υφιστάμενων μετοχών της STAGES NETWORK (money out) και θα καλύψει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 3.000.000 (money in) προκειμένου να αποκτήσει το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της STAGES NETWORK. Το τίμημα της συναλλαγής δύναται να προσαυξηθεί με βάση την προ φόρων κερδοφορία της STAGES NETWORK (περίοδος 1 Ιουλίου 2026 έως 30 Ιουνίου 2027), με ανώτατο επιπλέον τίμημα ύψους € 2.100.000 υπολογιζόμενου βάσει πολλαπλασιαστή Αξία Εταιρείας / Κέρδη προ φόρων ίσου με έξι (6x). Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν από τη Stages Network για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου θεατρικών και πολιτιστικών χώρων, καθώς και την ανάπτυξη νέων πολυχώρων ψυχαγωγίας

Η ALTER EGO MEDIA διατηρεί δικαίωμα για την απόκτηση επιπλέον 9% της STAGES NETWORK, το οποίο δύναται να ασκηθεί από την Εταιρεία μέχρι την 31.12.2027.

Η STAGES NETWORKS θα ενοποιείται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Επέκταση της δραστηριότητας

Η συμμετοχή της ALTER EGO MEDIA στη STAGES NETWORK σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική διαφοροποίησης και ανάπτυξης του Ομίλου, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του σε έναν κλάδο με υψηλά περιθώρια ανάπτυξης και έντονη διασύνδεση με τον ευρύτερο χώρο της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού.

Μέσω της STAGES NETWORK ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο θεάτρων και καλλιτεχνικών χώρων, σε μια εξειδικευμένη ομάδα παραγωγής και ενδυναμώνει τις συνεργασία του με ένα σημαντικό αριθμό κορυφαίων καλλιτεχνών.

Η δραστηριοποίηση της ALTER EGO MEDIA στο Live Entertainment ενισχύει τον στρατηγικό στόχο της διαφοροποίησης εσόδων, προσθέτοντας νέα, μη-κυκλικά έσοδα (εισιτήρια, χορηγίες, licensing) και παρέχοντας στην ALTER EGO MEDIA μεγαλύτερη πρόσβαση σε ιδιαίτερα απαιτητικά και πιστά κοινά.

Για τη στρατηγική κίνηση της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος της ALTER EGO MEDIA, Ιωάννης Βρέντζος τόνισε «η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network σηματοδοτεί την επέκτασή μας στον κλάδο του Live Entertainment, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της μελλοντικής μας ανάπτυξης. Μοιραζόμαστε με τη Stages Network την ίδια προσήλωση στην παραγωγή ποιοτικού πολιτιστικού περιεχομένου και στη διαμόρφωση αναβαθμισμένων εμπειριών ψυχαγωγίας για το κοινό. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μας και την επένδυση σε νέες μορφές περιεχομένου και αξιοποίησή του σε πολλαπλές πλατφόρμες».

Από την πλευρά του ο Ιδρυτής, STAGES NETWORK Διονύσης Παναγιωτάκης σημείωσε ότι «η συνεργασία με την Alter Ego Media αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην πορεία της Stages Network προς την υλοποίηση του οράματός μας: να δημιουργήσουμε έναν ζωντανό κόμβο πολιτισμού, όπου άνθρωποι, δημιουργοί και τεχνολογία συναντιούνται για να δώσουν σε κάθε ιστορία τη σκηνή που της αξίζει. Η συμμετοχή της Alter Ego Media μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και να προσφέρουμε στο κοινό ακόμη πιο πλούσιες και πρωτοποριακές εμπειρίες».

World
Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Vita.gr
Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Media
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα
Media 30.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει απόψε στις μικρές οθόνες, με ένα επεισόδιο γεμάτο μυστήριο. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Ελλάδα 30.10.25

Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου σκότωσαν τους δύο άνδρες

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι έτοιμος να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, όμως το τατουάζ της Νάπολι στο μπράτσο του προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

