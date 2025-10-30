Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Στον κλάδο του Live Entertainment εισέρχεται η ALTER EGO MEDIA, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «STAGES NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Η κίνηση της ALTER EGO MEDIA εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον κλάδο του Live Entertainment και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλο το φάσμα της δημιουργίας και αξιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Η STAGES NETWORK έχει παρουσία σε μία ολοκληρωμένη γκάμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις θεατρικές και μουσικές παραγωγές, τη διοργάνωση live εκδηλώσεων, καθώς και τη διαχείριση καλλιτεχνικών χώρων. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται δέκα ιστορικά θέατρα – Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και Θερινό Λαμπέτη-, καθώς και ο σύγχρονος πολυχώρος πολιτισμού Stage Seven, συνολικής ετήσιας δυναμικότητας άνω των 650.000 θεατών.

Το τίμημα

H ALTER EGO MEDIA θα καταβάλει ποσό ύψους € 1.000.000 για την απόκτηση υφιστάμενων μετοχών της STAGES NETWORK (money out) και θα καλύψει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 3.000.000 (money in) προκειμένου να αποκτήσει το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της STAGES NETWORK. Το τίμημα της συναλλαγής δύναται να προσαυξηθεί με βάση την προ φόρων κερδοφορία της STAGES NETWORK (περίοδος 1 Ιουλίου 2026 έως 30 Ιουνίου 2027), με ανώτατο επιπλέον τίμημα ύψους € 2.100.000 υπολογιζόμενου βάσει πολλαπλασιαστή Αξία Εταιρείας / Κέρδη προ φόρων ίσου με έξι (6x). Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν από τη Stages Network για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου θεατρικών και πολιτιστικών χώρων, καθώς και την ανάπτυξη νέων πολυχώρων ψυχαγωγίας

Η ALTER EGO MEDIA διατηρεί δικαίωμα για την απόκτηση επιπλέον 9% της STAGES NETWORK, το οποίο δύναται να ασκηθεί από την Εταιρεία μέχρι την 31.12.2027.

Η STAGES NETWORKS θα ενοποιείται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Επέκταση της δραστηριότητας

Η συμμετοχή της ALTER EGO MEDIA στη STAGES NETWORK σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική διαφοροποίησης και ανάπτυξης του Ομίλου, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του σε έναν κλάδο με υψηλά περιθώρια ανάπτυξης και έντονη διασύνδεση με τον ευρύτερο χώρο της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού.

Μέσω της STAGES NETWORK ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο θεάτρων και καλλιτεχνικών χώρων, σε μια εξειδικευμένη ομάδα παραγωγής και ενδυναμώνει τις συνεργασία του με ένα σημαντικό αριθμό κορυφαίων καλλιτεχνών.

Η δραστηριοποίηση της ALTER EGO MEDIA στο Live Entertainment ενισχύει τον στρατηγικό στόχο της διαφοροποίησης εσόδων, προσθέτοντας νέα, μη-κυκλικά έσοδα (εισιτήρια, χορηγίες, licensing) και παρέχοντας στην ALTER EGO MEDIA μεγαλύτερη πρόσβαση σε ιδιαίτερα απαιτητικά και πιστά κοινά.

Για τη στρατηγική κίνηση της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος της ALTER EGO MEDIA, Ιωάννης Βρέντζος τόνισε «η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network σηματοδοτεί την επέκτασή μας στον κλάδο του Live Entertainment, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της μελλοντικής μας ανάπτυξης. Μοιραζόμαστε με τη Stages Network την ίδια προσήλωση στην παραγωγή ποιοτικού πολιτιστικού περιεχομένου και στη διαμόρφωση αναβαθμισμένων εμπειριών ψυχαγωγίας για το κοινό. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μας και την επένδυση σε νέες μορφές περιεχομένου και αξιοποίησή του σε πολλαπλές πλατφόρμες».

Από την πλευρά του ο Ιδρυτής, STAGES NETWORK Διονύσης Παναγιωτάκης σημείωσε ότι «η συνεργασία με την Alter Ego Media αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην πορεία της Stages Network προς την υλοποίηση του οράματός μας: να δημιουργήσουμε έναν ζωντανό κόμβο πολιτισμού, όπου άνθρωποι, δημιουργοί και τεχνολογία συναντιούνται για να δώσουν σε κάθε ιστορία τη σκηνή που της αξίζει. Η συμμετοχή της Alter Ego Media μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και να προσφέρουμε στο κοινό ακόμη πιο πλούσιες και πρωτοποριακές εμπειρίες».