Stages Network: Μια εστία δημιουργικότητας, τεχνολογίας και ανθρώπων

Η Stages Network, η νέα εταιρεία που δημιούργησε ο Διονύσης Παναγιωτάκης, έρχεται για να φέρει μια πνοή πρωτοπορίας στον χώρο του πολιτισμού και του live entertainment στην Ελλάδα. Ξεπερνώντας τα όρια μιας εταιρείας παραγωγής, η Stages Network στοχεύει να αποτελέσει μια εστία δημιουργικότητας, τεχνολογίας και ανθρώπων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων, με έμφαση στις θεατρικές και μουσικές παραγωγές, τη διοργάνωση ζωντανών εκδηλώσεων, καθώς και τη διαχείριση και αξιοποίηση καλλιτεχνικών χώρων. Με δέκα ιστορικά θέατρα: Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και την Ταράτσα Λαμπέτη, καθώς και έναν πολυχώρο πολιτισμού, το Stage Seven, η Stages Network φιλοδοξεί να αποτελέσει κεντρικό κόμβο καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικού διαλόγου.

Στον πυρήνα του οράματος της Stages Network βρίσκεται η πεποίθηση ότι οι παραστατικές τέχνες ανήκουν σε όλους. Μέσα από την ενσωμάτωση της καινοτομίας και τη χρήση immersive τεχνολογιών και αλληλεπιδραστικών στοιχείων, η εταιρία επιδιώκει να κάνει τις ερμηνευτικές τέχνες πιο ανοιχτές, και συμμετοχικές, όπου κάθε ιστορία μπορεί να βρει τη σκηνή της.

Η Stages Network επενδύει στη δημιουργία σύγχρονων, τεχνολογικά προηγμένων χώρων που ενθαρρύνουν την καλλιτεχνική πολυμορφία, τον πειραματισμό και τη συνεργασία. Παράλληλα, επιδιώκει να χτίσει γέφυρες μεταξύ Ελλήνων και διεθνών δημιουργών, προωθώντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών.

Ο ιδρυτής της εταιρίας, Διονύσης Παναγιωτάκης, δήλωσε: «Η Stages Network γεννήθηκε από την ανάγκη να εξελιχθεί το θέαμα στο σήμερα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από φρέσκες πρωτοβουλίες που ενώνουν, που δίνουν βήμα σε νέες φωνές και που επαναφέρουν την τέχνη μέσα στην κοινωνία, κάνοντάς την μέρος της. Θέλουμε να χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και τον κόσμο, προσφέροντας εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια της παραδοσιακής σκηνής». Ιδιαίτερα μάλιστα τώρα που η Κατερίνα Παναγιωτάκη, με πολυετείς σπουδές στο εξωτερικό και master στη Διοίκηση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, έχει αναλάβει ως Γενική Διεύθυνση της Stages Network. Σκοπός της είναι η εταιρία να συνομιλήσει με την πρωτοπορία δίνοντας περισσότερο χώρο σε νέους δημιουργούς.