Alter Ego Media: Το ανανεωμένο zappit.gr υπόσχεται μια νέα εμπειρία ψυχαγωγίας

Το zappit.gr που μετρά 15 χρόνια συνεχών επιτυχιών ως ένα από τα κορυφαία τηλεοπτικά site στην Ελλάδα, επαναπροσδιορίζει τους κανόνες στην ψυχαγωγία μέσα από μια νέα δυναμική πλατφόρμα.

Όλα όσα βλέπουμε στην οθόνη μας βρίσκονται πλέον στο νέο zappit.gr. Μοντέρνο, με άποψη και πιο viral από ποτέ. Πάντα στην καρδιά των τηλεοπτικών εξελίξεων, με συνεχή, γρήγορη ροή θεμάτων, τα πιο hot shows, αγαπημένες σειρές, ταινίες, realities, συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ, και ενημέρωση για την ημερήσια τηλεθέαση.

Επιπλέον, το zappit.gr γίνεται ο απόλυτος οδηγός για το πιο hot περιεχόμενο στο streaming — από Netflix, Disney+, Nova, Cosmote TV και Amazon Prime, με συνεχή ενημέρωση για νέες κυκλοφορίες, παρασκήνια και δυνατές κριτικές.

Ακόμα, το ανανεωμένο zappit.gr καλύπτει όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε για το gaming με θεματολογία που γεννιέται στην καρδιά της gaming κοινότητας : από PC gaming, Xbox, PS5 και mobile, μέχρι esports και viral στιγμές που βάζουν φωτιά στο διαδίκτυο. Με λεπτομερείς κριτικές για τα πιο πρόσφατα παιχνίδια, προσεκτικά επιλεγμένες προτάσεις για νέες κυκλοφορίες και αναλυτικές παρουσιάσεις setups με όλα τα specs που απογειώνουν την εμπειρία.

Η tech ενότητα του zappit.gr καλύπτει από business news και AI breakthroughs μέχρι μεγάλες ειδήσεις τεχνολογίας, updates για mobile, αλλά και ό,τι νεότερο σε PC hardware, εικόνα και ήχο, μαζί με smart gadgets για το πιο έξυπνο σπίτι, που ενσωματώνουν την τεχνολογία στην καθημερινότητα.

Το νέο zappit.gr είναι φτιαγμένο για την εποχή του virality, πάντα μπροστά στα πιο φρέσκα trends και τα πιο hot στιγμιότυπα των social media. Μία έμπειρη ομάδα δημιούργησε ένα site που έρχεται από το αύριο στο σήμερα και υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας.