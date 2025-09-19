Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες που διακρίθηκαν στην πρώτη θέση του 1ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού των Μαθητικών Εφημερίδων της ALTER EGO MEDIA που καθιέρωσε η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Το βραβείο για τους νικητές του διαγωνισμού ήταν ένα μοναδικό εκπαιδευτικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη, με επισκέψεις σε κομβικούς πυλώνες της παγκόσμιας ενημέρωσης και οικονομίας: στα γραφεία της Wall Street Journal, publishing partner του «Βήματος», στο Χρηματιστήριο του Nasdaq και στα Ηνωμένα Έθνη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στον Nasdaq, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και γνώρισαν την ιστορία και τον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου.

Η κορυφαία στιγμή του ταξιδιού, όμως, ήταν η απρόσμενη έκπληξη που περίμενε τους μαθητές στην Times Square. Στην πρόσοψη του κτιρίου του Nasdaq, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, προβλήθηκε το μήνυμα καλωσορίσματος και τα ονόματά τους.

Η παρουσία των μαθητών στο μεγαλύτερο ψηφιακό billboard του κόσμου αποτέλεσε μια εμπειρία ζωής, αλλά και μια παγκόσμια προβολή του θεσμού των μαθητικών εφημερίδων, της Alter Ego Media και του «Βήματος».

Ο θεσμός του Διαγωνισμού των Μαθητικών Εφημερίδων που καθιέρωσε ΤΟ ΒΗΜΑ έχει στόχο να καλλιεργήσει δεξιότητες δημιουργικής και δημοσιογραφικής γραφής, έρευνας και αναζήτησης πηγών, σχεδιασμού σχολικής εφημερίδας, κριτικού γραμματισμού των Μέσων και ενθάρρυνση της φιλαναναγνωσίας.