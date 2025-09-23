Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Media 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:07

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο Όμιλος Alter Ego Media, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

Ο Όμιλος ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό  «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

Ο διαγωνισμός αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Παραπληροφόρηση ή Αληθινές Ειδήσεις; Μάθετε να τα Ξεχωρίζετε», που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα δωρεάν προγραμμάτων του E-Learning του ΕΚΠΑ  και καταρτίστηκε από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το MEGA και το in.gr, με στόχο να διαμορφώσει «εγγράμματους», δηλαδή συνειδητοποιημένους, «καταναλωτές» ειδήσεων, ικανούς να αξιολογούν την εγκυρότητα μιας είδησης και να εντοπίζουν τα fake news.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αναζητήσουν μια είδηση που δημοσιεύτηκε/αναρτήθηκε/μεταδόθηκε ως αληθινή, αλλά είναι ψευδής.

Στη συνέχεια πρέπει να εξηγήσουν σε ένα κείμενο – μέχρι 400 λέξεις – πώς εντόπισαν το συγκεκριμένο fake news, τι τους έκανε να το ξεχωρίσουν και γιατί είναι σημαντικό για την κοινωνία το ότι αποκαλύφθηκε η  παραπληροφόρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενθάρρυνση της κριτικής ικανότητας των συμμετεχόντων και η καλλιέργεια συνειδητοποιημένων «καταναλωτών» ειδήσεων, οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν τα fake news, να αναγνωρίσουν τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που μπορούν να εμπιστεύονται, αλλά και να αντιλαμβάνονται για ποιους λόγους μια είδηση μπορεί να αποτελεί παραπληροφόρηση.

Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού της ALTER EGO MEDIA θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε τρία έπαθλα:

* μία υποτροφία αξίας έως €3.000 για μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του στο ΕΚΠΑ (για τα ακαδημαϊκά έτη 2026-2027 ή 2027-2028),

* μία υποτροφία αξίας έως 5.500 ευρώ στη σχολή δημοσιογραφίας NEW MEDIA STUDIES του εκπαιδευτικού κόμβου Training HUB (για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027) .

* ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης του E-Learning ΕΚΠΑ (για την χρονική περίοδο 2026-2027 ή 2027-2028),

Επιπλέον, δύο επιλαχόντες θα κερδίσουν μια ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ή στο ιστορικό αρχείο των εφημερίδων ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ.

Για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες μπείτε εδώ

World
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Media
Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
Κωπηλασία 23.09.25

Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)

Η Μιλένα Κοντού τερμάτισε δεύτερη στην προκριματική σειρά της στο σκιφ ελαφρών βαρών, και την Πέμπτη θα διεκδικήσει θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας.

Σύνταξη
Ιδεολογία και αναπαραγωγή
Ιδεολογικοί μηχανισμοί 23.09.25

Ιδεολογία και αναπαραγωγή

Για πρώτη φορά στα ελληνική το πλήρες χειρόγραφο του «Για την αναπαραγωγή» του Λουί Αλτουσέρ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα
«Παρακρατικές πρακτικές» 23.09.25

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα

«Την ώρα που η γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη βαφτίζεται “τρομοκρατία”», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται
Πράκτορες του χάους 23.09.25

H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται

Οι χάκερ που λειτουργούν με κίνητρο τα λύτρα συνήθως αποφεύγουν να χτυπούν μεγάλους οργανισμούς που προκαλούν κινητοποίηση των αρχών. Τώρα όμως οι τάσεις αλλάζουν.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θέλει τον πρώην σταρ της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων», χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία.

Σύνταξη
How Far Is Greece from Canada?
English edition 23.09.25

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κρήτη: Στη ΜΕΘ παραμένει το τρίχρονο αγοράκι – Η μητέρα του οδηγούσε το αυτοκίνητο που το παρέσυρε
Παράσυρση 23.09.25

Πώς έγινε το ατύχημα με το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη - Νοσηλεύεται με κακώσεις στο θώρακα

Η μητέρα οδηγούσε το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον τρίχρονο στην Κρήτη - Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί της Τρίτης – Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες
Αιματοκύλισμα 23.09.25

Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί στη Γάζα - Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες

Το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή του στην πόλη της Γάζας - Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί - Ιατρικό διάδρομο προς τη Δυτική Όχθη ζήτησαν μια σειρά από χώρες της Δύσης

Σύνταξη
