Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο Όμιλος ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

Ο διαγωνισμός αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Παραπληροφόρηση ή Αληθινές Ειδήσεις; Μάθετε να τα Ξεχωρίζετε», που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα δωρεάν προγραμμάτων του E-Learning του ΕΚΠΑ και καταρτίστηκε από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το MEGA και το in.gr, με στόχο να διαμορφώσει «εγγράμματους», δηλαδή συνειδητοποιημένους, «καταναλωτές» ειδήσεων, ικανούς να αξιολογούν την εγκυρότητα μιας είδησης και να εντοπίζουν τα fake news.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αναζητήσουν μια είδηση που δημοσιεύτηκε/αναρτήθηκε/μεταδόθηκε ως αληθινή, αλλά είναι ψευδής.

Στη συνέχεια πρέπει να εξηγήσουν σε ένα κείμενο – μέχρι 400 λέξεις – πώς εντόπισαν το συγκεκριμένο fake news, τι τους έκανε να το ξεχωρίσουν και γιατί είναι σημαντικό για την κοινωνία το ότι αποκαλύφθηκε η παραπληροφόρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενθάρρυνση της κριτικής ικανότητας των συμμετεχόντων και η καλλιέργεια συνειδητοποιημένων «καταναλωτών» ειδήσεων, οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν τα fake news, να αναγνωρίσουν τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που μπορούν να εμπιστεύονται, αλλά και να αντιλαμβάνονται για ποιους λόγους μια είδηση μπορεί να αποτελεί παραπληροφόρηση.

Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού της ALTER EGO MEDIA θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε τρία έπαθλα:

* μία υποτροφία αξίας έως €3.000 για μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του στο ΕΚΠΑ (για τα ακαδημαϊκά έτη 2026-2027 ή 2027-2028),

* μία υποτροφία αξίας έως 5.500 ευρώ στη σχολή δημοσιογραφίας NEW MEDIA STUDIES του εκπαιδευτικού κόμβου Training HUB (για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027) .

* ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης του E-Learning ΕΚΠΑ (για την χρονική περίοδο 2026-2027 ή 2027-2028),

Επιπλέον, δύο επιλαχόντες θα κερδίσουν μια ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ή στο ιστορικό αρχείο των εφημερίδων ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ.

Για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες μπείτε εδώ.