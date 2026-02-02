newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
02.02.2026 | 08:36
Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Οικονομία 02 Φεβρουαρίου 2026, 07:11

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Όμιλος που δημιούργησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν επιβεβαίωσε απλώς τις προσδοκίες των μετόχων του, αλλά επανακαθόρισε τα δεδομένα του κλάδου

27 Ιανουαρίου 2025. Η μετοχή της Alter Ego Media κάνει το ντεμπούτο της στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η είδηση προκαλεί αίσθηση στους μυημένους και μη της κεφαλαιαγοράς.

Πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή εταιρείας από τον κλάδο των media εδώ και δύο δεκαετίες. Κατά την περίοδο της δημόσιας προσφοράς τα συστήματα των χρηματιστηριακών μπλοκάρουν από την αθρόα ζήτηση. Η υπερκάλυψη φθάνει σε επίπεδα ρεκόρ – 11,9 φορές.

Εναν χρόνο μετά, ο Ομιλος που δημιούργησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν επιβεβαίωσε απλώς τις προσδοκίες των μετόχων του, αλλά επανακαθόρισε τα δεδομένα του κλάδου.

Η μετοχή της Alter Ego Media έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτο άλμα. Από τα 4 ευρώ που ήταν η τιμή εισαγωγής της, κινείται πλέον στα επίπεδα των 6 ευρώ. Πρόκειται για μια άνοδο της τάξεως του 50%

Η πορεία της μετοχής: +50% σε 12 μήνες

Η μετοχή έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτο άλμα. Από τα 4 ευρώ που ήταν η τιμή εισαγωγής της, κινείται πλέον στα επίπεδα των 6 ευρώ. Πρόκειται για μια άνοδο της τάξεως του 50%. Η επίδοση γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν λάβει κανείς υπόψη και τη διανομή μερίσματος που πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2025.

Το στρατηγικό πλάνο, τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και η εξαιρετική πορεία της τιμής της μετοχής, έφεραν την ένταξη της Alter Ego Media σε σημαντικούς δείκτες, όπως ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ και ο FTSE/Athex Mid Cap. Ηδη, από τον πρώτο χρόνο της χρηματιστηριακής της παρουσίας, η Alter Ego Media συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον σημαντικών ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, ενισχύοντας το κύρος της, αλλά και την ορατότητά της απέναντι σε επιλεκτικά θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Η Alter Ego Media έχει εδραιώσει τη θέση της στην επενδυτική κοινότητα, ως μια ελκυστική επένδυση. Σε αυτό φαίνεται να συμφωνούν τόσο οι ιδιώτες όσο και οι θεσμικοί επενδυτές. Σήμερα, σχεδόν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Alter Ego Media βρίσκεται στα χαρτοφυλάκια θεσμικών επενδυτών

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών

Η διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή ήρθε ως μια πρώτη έμπρακτη επιβράβευση της διοίκησης του Ομίλου προς τους μετόχους, και μάλιστα αρκετά νωρίτερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τριετές πρόγραμμα scrip dividend μέχρι του ποσού των €30 εκατ. Οι μέτοχοι υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το πρόγραμμα. Ηταν ταυτόχρονα μια ευκαιρία να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές του Ομίλου. Πάνω από το 85% του συνολικού διανεμηθέντος μερίσματος επανεπενδύθηκε σε μετοχές, ισχυροποιώντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της εταιρείας.

Πλέον, η Alter Ego Media στηρίζει την ανάπτυξή της σε 4 στρατηγικούς πυλώνες: Broadcasting, Publishing, Content Creation και Live Entertainment

Η Alter Ego Media έχει εδραιώσει τη θέση της στην επενδυτική κοινότητα, ως μια ελκυστική επένδυση. Σε αυτό φαίνεται να συμφωνούν τόσο οι ιδιώτες όσο και οι θεσμικοί επενδυτές. Σήμερα, σχεδόν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Alter Ego Media βρίσκεται στα χαρτοφυλάκια θεσμικών επενδυτών.

Στρατηγικές εξαγορές και επέκταση σε νέες αγορές

Πάνω από το 75% των κεφαλαίων που άντλησε από τη δημόσια προσφορά έχει ήδη επενδυθεί, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλάνο. Το χαρτοφυλάκιο των ιστορικών και εμβληματικών media του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά μέσα από την εξαγορά ιστοσελίδων. Η ένταξη των Νewsit.gr, Tlife.gr, Zappit.gr, Iatropedia.gr, Onalert.gr και Perpetual.gr έκαναν ακόμη πιο έντονο το αποτύπωμα του Ομίλου στα ψηφιακά μέσα.

Η αγορά αντιλαμβάνεται πλέον την Alter Ego Media ως κάτι περισσότερο από το άθροισμα των επιμέρους μέσων της: αναγνωρίζει έναν όμιλο με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και πολλαπλούς άξονες ανάπτυξης, που τοποθετείται στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με όρους οικονομικής πειθαρχίας και βιωσιμότητας

Το 2025 σηματοδότησε και κάτι ακόμη. Την είσοδο της Alter Ego Media στο Live Entertainment μέσω της επένδυσής της στη Stages Network, στην πρωτοποριακή πλατφόρμα καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών παραγωγών. Μέσα από τα 10 ιστορικά θέατρα και τον 1 πολυχώρο που διαθέτει, η Stages Network φέρνει την Alter Ego Media κοντά σε νέα κοινά, ενισχύοντας και διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων του Ομίλου.

Πλέον, η Alter Ego Media στηρίζει την ανάπτυξή της σε 4 στρατηγικούς πυλώνες: Broadcasting, Publishing, Content Creation και Live Entertainment. Πρόκειται για τομείς που αλληλοσυμπληρώνονται, απελευθερώνοντας νέες συνέργειες και προοπτικές για τον Ομιλο.

Με τη σιγουριά της αξιόπιστης ενημέρωσης

Πριν την είσοδό της στο Χρηματιστήριο, η Alter Ego Media γινόταν συχνά αντιληπτή κυρίως μέσα από το ιστορικό βάρος και τη φήμη των επιμέρους μέσων της. Εναν χρόνο μετά, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει.

Η αγορά αντιλαμβάνεται πλέον την Alter Ego Media ως κάτι περισσότερο από το άθροισμα των επιμέρους μέσων της: αναγνωρίζει έναν όμιλο με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και πολλαπλούς άξονες ανάπτυξης, που τοποθετείται στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με όρους οικονομικής πειθαρχίας και βιωσιμότητας.

Ο νέος κόσμος Media & Entertainment που διαμορφώνει η Alter Ego Media αποτυπώνει αυτή τη μετάβαση, προσφέροντας στο κοινό τη σιγουριά της αξιόπιστης ενημέρωσης, τον πλούτο του ποιοτικού περιεχομένου και τη μοναδικότητα της ζωντανής εμπειρίας.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Χρέη 01.02.26

Πώς μπορείτε να... θυμηθείτε πού χρωστάτε - Η νέα πλατφόρμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο
Προειδοποιητική επιστολή 01.02.26

Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για τη μη έγκαιρη εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων κανόνων προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο. Επιστολή σε 10 κράτη.

Σύνταξη
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα – Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone
Εκατέρωθεν επιθέσεις 02.02.26

Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία - Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες από το ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας
Μια «βολική» ζωή 02.02.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας

Οι εργαζόμενοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αναζητούν σε chatbots καθοδήγηση και συντροφικότητα. Αλλά αυτά επιδίδονται σε κολακείες και κακό coaching.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Μωρέ μπράβο! 02.02.26

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις
Θρύλος 02.02.26

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις

Η Μάργκο Ρόμπι καθήλωσε τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας να φορέσει ένα από τα πιο θρυλικά κοσμήματα στην ιστορία του κινηματογράφου: το διαμάντι Taj Mahal της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Υπήρχε λόγος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση

Ο κ. Μητσοτάκης, ανοίγει το θέμα, επιχειρώντας να αλλάξει την ατζέντα - Στο στόχαστρο του Μαξίμου δημόσια πανεπιστήμια και μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - Αλλαγές και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κόστα Ρίκα: Εκλέγεται πρόεδρος η δεξιά Λάουρα Φερνάντες – Ποιος τη συνεχάρη πρώτος
Το πρόγραμμά της 02.02.26

Πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα εκλέγεται η δεξιά Λάουρα Φερνάντες - Ποιος τη συνεχάρη πρώτος

Η Λάουρα Φερνάντες, που όπως όλα δείχνουν επικρατεί από τον πρώτο γύρο στις προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα, επιθυμεί να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος

Σύνταξη
Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα
Κόσμος 02.02.26

Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους

Σύνταξη
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
Σερβία 02.02.26

«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου

Τα σχέδια για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου Generalštab του Βελιγραδίου σε πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο Trump International εγκαταλείφθηκαν, μετά τις διώξεις κατά της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
