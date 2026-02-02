Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

27 Ιανουαρίου 2025. Η μετοχή της Alter Ego Media κάνει το ντεμπούτο της στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η είδηση προκαλεί αίσθηση στους μυημένους και μη της κεφαλαιαγοράς.

Πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή εταιρείας από τον κλάδο των media εδώ και δύο δεκαετίες. Κατά την περίοδο της δημόσιας προσφοράς τα συστήματα των χρηματιστηριακών μπλοκάρουν από την αθρόα ζήτηση. Η υπερκάλυψη φθάνει σε επίπεδα ρεκόρ – 11,9 φορές.

Εναν χρόνο μετά, ο Ομιλος που δημιούργησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν επιβεβαίωσε απλώς τις προσδοκίες των μετόχων του, αλλά επανακαθόρισε τα δεδομένα του κλάδου.

Η μετοχή της Alter Ego Media έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτο άλμα. Από τα 4 ευρώ που ήταν η τιμή εισαγωγής της, κινείται πλέον στα επίπεδα των 6 ευρώ. Πρόκειται για μια άνοδο της τάξεως του 50%

Η πορεία της μετοχής: +50% σε 12 μήνες

Το στρατηγικό πλάνο, τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και η εξαιρετική πορεία της τιμής της μετοχής, έφεραν την ένταξη της Alter Ego Media σε σημαντικούς δείκτες, όπως ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ και ο FTSE/Athex Mid Cap. Ηδη, από τον πρώτο χρόνο της χρηματιστηριακής της παρουσίας, η Alter Ego Media συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον σημαντικών ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, ενισχύοντας το κύρος της, αλλά και την ορατότητά της απέναντι σε επιλεκτικά θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Η Alter Ego Media έχει εδραιώσει τη θέση της στην επενδυτική κοινότητα, ως μια ελκυστική επένδυση. Σε αυτό φαίνεται να συμφωνούν τόσο οι ιδιώτες όσο και οι θεσμικοί επενδυτές. Σήμερα, σχεδόν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Alter Ego Media βρίσκεται στα χαρτοφυλάκια θεσμικών επενδυτών

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών

Η διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή ήρθε ως μια πρώτη έμπρακτη επιβράβευση της διοίκησης του Ομίλου προς τους μετόχους, και μάλιστα αρκετά νωρίτερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τριετές πρόγραμμα scrip dividend μέχρι του ποσού των €30 εκατ. Οι μέτοχοι υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το πρόγραμμα. Ηταν ταυτόχρονα μια ευκαιρία να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές του Ομίλου. Πάνω από το 85% του συνολικού διανεμηθέντος μερίσματος επανεπενδύθηκε σε μετοχές, ισχυροποιώντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της εταιρείας.

Πλέον, η Alter Ego Media στηρίζει την ανάπτυξή της σε 4 στρατηγικούς πυλώνες: Broadcasting, Publishing, Content Creation και Live Entertainment

Στρατηγικές εξαγορές και επέκταση σε νέες αγορές

Πάνω από το 75% των κεφαλαίων που άντλησε από τη δημόσια προσφορά έχει ήδη επενδυθεί, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλάνο. Το χαρτοφυλάκιο των ιστορικών και εμβληματικών media του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά μέσα από την εξαγορά ιστοσελίδων. Η ένταξη των Νewsit.gr, Tlife.gr, Zappit.gr, Iatropedia.gr, Onalert.gr και Perpetual.gr έκαναν ακόμη πιο έντονο το αποτύπωμα του Ομίλου στα ψηφιακά μέσα.

Η αγορά αντιλαμβάνεται πλέον την Alter Ego Media ως κάτι περισσότερο από το άθροισμα των επιμέρους μέσων της: αναγνωρίζει έναν όμιλο με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και πολλαπλούς άξονες ανάπτυξης, που τοποθετείται στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με όρους οικονομικής πειθαρχίας και βιωσιμότητας

Το 2025 σηματοδότησε και κάτι ακόμη. Την είσοδο της Alter Ego Media στο Live Entertainment μέσω της επένδυσής της στη Stages Network, στην πρωτοποριακή πλατφόρμα καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών παραγωγών. Μέσα από τα 10 ιστορικά θέατρα και τον 1 πολυχώρο που διαθέτει, η Stages Network φέρνει την Alter Ego Media κοντά σε νέα κοινά, ενισχύοντας και διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων του Ομίλου.

Με τη σιγουριά της αξιόπιστης ενημέρωσης

Πριν την είσοδό της στο Χρηματιστήριο, η Alter Ego Media γινόταν συχνά αντιληπτή κυρίως μέσα από το ιστορικό βάρος και τη φήμη των επιμέρους μέσων της. Εναν χρόνο μετά, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει.

Ο νέος κόσμος Media & Entertainment που διαμορφώνει η Alter Ego Media αποτυπώνει αυτή τη μετάβαση, προσφέροντας στο κοινό τη σιγουριά της αξιόπιστης ενημέρωσης, τον πλούτο του ποιοτικού περιεχομένου και τη μοναδικότητα της ζωντανής εμπειρίας.