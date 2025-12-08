newspaper
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Δεκεμβρίου 2025 | 19:56

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Για ένα νέο επενδυτικό αφήγημα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχει ως αποτέλεσμα τις υψηλές αποδόσεις αλλά και την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μίλησαν κορυφαίοι μάνατζερ ελληνικών εταιρειών στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη.

Στο ετήσιο συνέδριο της Capital Link και στο πάνελ με τίτλο «The Case for Greek Equities»  τοποθετήθηκαν οι Γιάννης Βρέντζος, διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media, Γεώργιος Καλλιμασιάς γενικός διευθυντής Στρατηγικής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ο Κωνσταντίνος Νίκας, γενικός διευθυντής της NBG Securities και Ορέστης Ομράν Partner στην DLA Piper.

Η εντυπωσιακή άνοδος της αγοράς δεν σημαίνει ότι οι ευκαιρίες έχουν εξαντληθεί — το αντίθετο, υπογράμμισε ο Γιάννης Βρέντζος διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media

Η Alter Ego Media χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας πραγματικότητας στο ΧΑ

Ο Γιάννης Βρέντζος διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media μίλησε για το που είχε επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια το επενδυτικό ενδιαφέρον στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και για τις νέες ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτό:  «Τα τελευταία χρόνια, το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει επικεντρωθεί κυρίως στις τράπεζες και σε έναν μικρό αριθμό εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η ισχυρή πορεία της αγοράς οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών και στις ελκυστικές αποτιμήσεις των εταιρειών. Ωστόσο, αυτή η εντυπωσιακή άνοδο της αγοράς δεν σημαίνει ότι οι ευκαιρίες έχουν εξαντληθεί — το αντίθετο».

Tο ελληνικό χρηματιστήριο εξελίσσεται από ένα value-driven σε ένα quality-and-growth story — και εκεί βρίσκονται οι πραγματικές προοπτικές της επόμενης ημέρας

Ο Γιάννης Βρέντζος έκανε λόγο για ένα νέο επενδυτικό αφήγημα: «Σήμερα, το επενδυτικό αφήγημα για τις ελληνικές μετοχές δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις χαμηλές σχετικές αποτιμήσεις. Στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην ποιότητα των ίδιων των εταιρειών. Βλέπουμε εισηγμένες με ξεκάθαρη στρατηγική, που γίναν πιο ανθεκτικές μέσα στην κρίση, με υγιή θεμελιώδη μεγέθη, χαμηλή χρηματοοικονομική μόχλευση και αυξανόμενη εξωστρέφεια», εξήγησε.

Ο ίδιος έδωσε το στίγμα των προοπτικών της επόμενης ημέρας: «Είναι επίσης σημαντικό ότι πολλοί κλάδοι στην Ελλάδα βρίσκονται σε πιο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ‘χαμένη δεκαετία’ δημιουργεί περιθώριο ταχείας σύγκλισης, καθώς και ουσιαστικές ευκαιρίες συγκέντρωσης της αγοράς. Έτσι, το ελληνικό χρηματιστήριο εξελίσσεται από ένα value-driven σε ένα quality-and-growth story — και εκεί βρίσκονται οι πραγματικές προοπτικές της επόμενης ημέρας».

H Alter Ego Media αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά ελληνικών εταιρειών: ανθεκτικές, καινοτόμες και προσανατολισμένες στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας

Ο Γιάννης Βρέντζος τόνισε το story της Alter Ego Media υπογραμμίζοντας: «Η Alter Ego Media αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας πραγματικότητας. Το IPO μας ήταν το πρώτο στον κλάδο των media έπειτα από 25 χρόνια και το πιο επιτυχημένο της μεταμνημονιακής περιόδου, με σχεδόν 12 φορές υπερκάλυψη — μια ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στη στρατηγική μας. Από την εισαγωγή μας, έχουμε ήδη επενδύσει περίπου το 70% των αντληθέντων κεφαλαίων σε εξαγορές, περιεχόμενο, τεχνολογία και νέα επιχειρηματικά verticals, υλοποιώντας με συνέπεια το στρατηγικό μας πλάνο και διατηρώντας  συντηρητική κεφαλαιακή διάρθρωση».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media επισήμανε και το επιχειρηματικό μοντέλο της εισηγμένης: «Το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή τάση σύγκλισης media – τεχνολογίας – ψυχαγωγίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά ελληνικών εταιρειών: ανθεκτικές, καινοτόμες και προσανατολισμένες στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».

Η εισαγωγή των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Φεβρουάριο του 2024 αποτέλεσε ορόσημο για την εταιρεία, σημείωσε ο CSO του ΔΑΑ Γεώργιος Καλλιμασιάς

Ιστορική επίδοση από τον ΔΑΑ

Από την πλευρά του ο Γεώργιος Καλλιμασιάς, γενικός διευθυντής Στρατηγικής (CSO) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) αναφερόμενος στην επιβατική κίνηση φάνηκε βέβαιος για την επίτευξη μίας ακόμη ιστορικής επίδοσης για το 2025: «Με την αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 25% το 2024 σε σύγκριση με το 2019, και κατά 13% σε σχέση με το 2023, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βρίσκεται πλέον στο κατώφλι μιας ακόμη ιστορικής επίδοσης για το 2025, καταγράφοντας ισχυρά αποτελέσματα και ενισχυμένη διασυνδεσιμότητα, που αναδεικνύουν το αεροδρόμιο της Αθήνας ως έναν από τους πιο διασυνδεδεμένους κόμβους της Ευρώπης».

Η ανθεκτική πορεία της μετοχής του ΔΑΑ και η υψηλή συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) που ξεκίνησε να υλοποιείται τον Απρίλιο – με ποσοστό συμμετοχής 89,22% κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής – αντανακλούν την εμπιστοσύνη των μετόχων μας στη στρατηγική της εταιρείας

Ο ίδιος μίλησε για το ορόσημο του ΔΑΑ που ήταν η εισαγωγή των μετοχών του στο ΧΑ: «Η εισαγωγή των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Φεβρουάριο του 2024 αποτέλεσε ορόσημο για την εταιρεία και μια εμβληματική αρχική δημόσια προσφορά (IPO), τόσο για την ελληνική κεφαλαιαγορά όσο και για τον ευρύτερο κλάδο των αερομεταφορών, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, με υπερκάλυψη 11,6 φορές αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στην επενδυτική πρόταση της εταιρείας».

Και έκλεισε την τοποθέτηση του αναφερόμενο στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος αλλά και για το επενδυτικό πλάνο του ΔΑΑ: «Η ανθεκτική πορεία της μετοχής του ΔΑΑ και η υψηλή συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) που ξεκίνησε να υλοποιείται τον Απρίλιο – με ποσοστό συμμετοχής 89,22% κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής – αντανακλούν την εμπιστοσύνη των μετόχων μας στη στρατηγική της εταιρείας, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική μας σύνθεση και τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου, το οποίο θα αυξήσει τη συνολική δυναμικότητα σε 40 εκατομμύρια επιβάτες, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για την Εταιρεία και τους μετόχους της».

Κοιτώντας μπροστά, σειρά διαρθρωτικών παραγόντων υποδηλώνουν ότι η ελληνική αγορά μπορεί να διατηρήσει αυτή τη δυναμική, εφόσον δεν υπάρξει κάποιος σημαντικός εξωγενής κραδασμός, τόνισε ο Κωνσταντίνος Νίκας, γενικός διευθυντής της NBG Securities

Το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές μετοχές

Ο Κωνσταντίνος Νίκας, γενικός διευθυντής της NBG Securities εκτίμησε ότι η ελληνική αγορά μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική που έχει αναπτύξει: «Οι ελληνικές μετοχές έχουν καταγράψει ισχυρή πολυετή πορεία, υποστηριζόμενες από την επαναφορά της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα και ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον. Κοιτώντας μπροστά, σειρά διαρθρωτικών παραγόντων υποδηλώνουν ότι η ελληνική αγορά μπορεί να διατηρήσει αυτή τη δυναμική, εφόσον δεν υπάρξει κάποιος σημαντικός εξωγενής κραδασμός», είπε και παρέθεσε τους λόγους στους οποίους βασίζει την εκτίμηση του:

«Πρώτον, τα μακροοικονομικά θεμελιώδη παραμένουν ισχυρά: η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναμένεται να κινηθεί πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης το 2026, το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο παραμένει πλεονασματικό, ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ συνεχίζει να υποχωρεί, με τις αποδόσεις των Ελληνικών ομολόγων να κινούνται συνεχώς χαμηλότερα, σημείωσε αναφερόμενος στον πρώτο λόγο και συνέχισε μιλώντας για τον δεύτερο λόγο: «Δεύτερον, οι αποτιμήσεις των εισηγμένων εταιρειών παραμένουν ελκυστικές παρά τη σημαντική άνοδο της αγοράς. Οι ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών ομολόγων σε όρους EV/EBITDA για το 2026, ενώ κλάδοι όπως οι τράπεζες, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας εξακολουθούν να παρουσιάζουν ελκυστικές σχετικές αποτιμήσεις αλλά και ανθεκτική δυναμική στα εταιρικά κέρδη. Η ελληνική αγορά προσφέρει επίσης υψηλότερη μερισματική απόδοση συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ευρύτεροι δείκτες αποτίμησης, όπως ο δείκτης Buffett, κατατάσσουν την Ελλάδα σε επίπεδα χαμηλότερα από τις ανεπτυγμένες αγορές».

Η περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών θεμελιωδών μεγεθών σε συνδυασμό με τη στρατηγική ενσωμάτωση σε μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές πλατφόρμες, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό αφήγημα για τις Ελληνικές μετοχές τα επόμενα χρόνια

Η ενσωμάτωση του ΧΑ στη Euronext

Ο Κωνσταντίνος Νίκας έκανε ιδιαίτερη μνεία και στην ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext: «Μια σημαντική εξέλιξη είναι η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο της Euronext, μετά από σχεδόν 150 χρόνια αυτόνομης πορείας. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζει την Ελλάδα με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και ενισχύει την πρόσβαση των εταιρειών σε περισσότερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια».

Και ο γενικός διευθυντής της NBG Securities εξήγησε: «Η ελληνική αγορά αποκτά πρόσβαση σε μια κοινή Ευρωπαϊκή δεξαμενή ρευστότητας αναμένοντας μεγαλύτερο βάθος αγοράς, στενότερα περιθώρια τιμής και καλύτερη ποιότητα εκτέλεσης των συναλλαγών. Οι εισηγμένες εταιρείες αναμένεται να ενισχύσουν την επενδυτική τους ορατότητα, τη ρευστότητα και την πρόσβαση τους σε διεθνή κεφάλαια ενώ οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση σε ένα πιο εναρμονισμένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Ο ίδιος κατέληξε: «Συνολικά, η περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών θεμελιωδών μεγεθών σε συνδυασμό με τη στρατηγική ενσωμάτωση σε μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές πλατφόρμες, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό αφήγημα για τις Ελληνικές μετοχές τα επόμενα χρόνια».

Οι επενδυτές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ελληνικά assets, τόσο στις δημόσιες αγορές, όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπου η ενίσχυση των μεγεθών και η βελτιωμένη πρόσβαση σε κεφάλαια έχουν διευρύνει το φάσμα των επενδυτικών ευκαιριών, επισήμανε ο Ορέστης Ομράν Partner – Head of Greece Country Group – DLA Piper

Η βελτίωση του εταιρικού τομέα

Από τη μεριά του ο Ορέστης Ομράν Partner – Head of Greece Country Group – DLA Piper αφού περιέγραψε το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον για την ελληνική οικονομία αναφέρθηκε στις θετικές επιπτώσεις που έχει στις ελληνικές μετοχές: «Αυτό το θετικό υπόβαθρο αντικατοπτρίζεται επίσης στην αξιοσημείωτη πορεία των ελληνικών equities για το 2025. Ενώ αρκετές ευρωπαϊκές αγορές αντιμετωπίζουν πολιτική αβεβαιότητα και αργή ανάπτυξη, η ελληνική αγορά έχει προσελκύσει εκ νέου το ενδιαφέρον τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών επενδυτών. Η δυναμική, η οικονομική σταθερότητα, η ισχυρότερη κερδοφορία των επιχειρήσεων και οι βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδότησης επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη δραστηριότητα των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και το τοπίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Οι επενδυτές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ελληνικά assets, τόσο στις δημόσιες αγορές, όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπου η ενίσχυση των μεγεθών και η βελτιωμένη πρόσβαση σε κεφάλαια έχουν διευρύνει το φάσμα των επενδυτικών ευκαιριών».

Ο Ορέστης Ομράν σημείωσε τη βιώσιμη κερδοφορία των ελληνικών equities: «Η σταθερή απόδοση των ελληνικών equities αντανακλά τη γενικότερη βελτίωση του εταιρικού τομέα, ο οποίος επιτυγχάνει βιώσιμη κερδοφορία, ισχυρή λειτουργική μόχλευση και σημαντικά ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση. Αυτές οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον για τους επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων, οι οποίοι τώρα βρίσκουν ένα πιο ανθεκτικό σύνολο εταιρειών ικανών να υποστηρίξουν στρατηγικές επενδύσεων προσανατολισμένες στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν πολλά υποσχόμενο προορισμό για μακροπρόθεσμους επενδυτές, από τις κεφαλαιαγορές έως τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τις στρατηγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, υποστηριζόμενη από την όλο και μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα και αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών», κατέληξε.

Πηγή ΟΤ

