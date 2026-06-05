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Βουτιά στην τιμή του Bitcoin, αρνητικό ρεκόρ 20μήνου – Πού οφείλεται η πτώση
Διεθνής Οικονομία 05 Ιουνίου 2026, 21:14

Βουτιά στην τιμή του Bitcoin, αρνητικό ρεκόρ 20μήνου – Πού οφείλεται η πτώση

Η πτωτική κίνηση του Bitcoin επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση της έκθεσης για την απασχόληση Μαΐου στις ΗΠΑ, η οποία ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο, οδηγώντας σε άνοδο των αποδόσεων και ασκώντας πίεση στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
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Νέες απώλειες κατέγραψε το Bitcoin την Παρασκευή, πέφτοντας στα χαμηλότερα επίπεδα του Οκτωβρίου 2024, καθώς ολοκληρώθηκε μια ήδη δύσκολη εβδομάδα για τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων.

Η πτωτική κίνηση του Bitcoin επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση της έκθεσης για την απασχόληση Μαΐου στις ΗΠΑ, η οποία ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο, οδηγώντας σε άνοδο των αποδόσεων και ασκώντας πίεση στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έκλεισε με πτώση 5% στα 60.450,00 δολάρια. Νωρίτερα, έπεσε στα 59.764,90 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2024. Με βάση αυτά τα δεδομένα οδεύει προς εβδομαδιαία απώλεια 17%.

Η Coinbase, η Circle και η Strategy έχασαν περίπου 8% η καθεμία, με την Strategy να σημειώνει πτώση περίπου 25% για την εβδομάδα.

Οι πτώσεις ξεκίνησαν αφού η Strategy, που ιδρύθηκε από τον Michael Saylor, πούλησε ένα μικρό μέρος των bitcoin που κατείχε, επηρεάζοντας αρνητικά το κλίμα και προκαλώντας εκκαθαρίσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες επιτάχυναν την πτωτική πίεση. Οι πτώσεις επιδεινώθηκαν μετά την ανακοίνωση της έκθεσης για την απασχόληση του Μαΐου την Παρασκευή, η οποία ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο, οδηγώντας σε άνοδο των αποδόσεων και ασκώντας πίεση στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Στο επίπεδο των 60.000 δολαρίων, το bitcoin έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από το ήμισυ σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων που είχε σημειώσει τον Οκτώβριο του 2025.

Πού οφείλεται η πτώση του bitcoin

Ο Charles-Henry Monchau, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Syz Group, δήλωσε στο CNBC ότι η τελευταία εβδομαδιαία πτώση του bitcoin οφείλεται σε ένα συνδυασμό πωλήσεων από την Strategy και ενός φαινομένου εκτόπισης από το «καυτό» χρήμα που κυνηγά άλλα περιουσιακά στοιχεία.

«Οι κερδοσκόποι ποντάρουν τα πάντα σε μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τσιπ μνήμης, ειδικά στην Κορέα, και η αγορά προβλέπει επίσης ότι οι επερχόμενες τεράστιες δημόσιες προσφορές θα εκτρέψουν μέρος των κεφαλαίων των ιδιωτών επενδυτών προς τις νέες μετοχές», δήλωσε ο Monchau στο CNBC μέσω email.

Επιπλέον, ο βασικός καταλύτης για την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των επενδυτών για το bitcoin, το νομοσχέδιο για τη δομή της αγοράς κρυπτονομισμάτων γνωστό ως «Clarity Act», απομακρύνεται όλο και περισσότερο, καθώς αλλάζουν οι νομοθετικές προτεραιότητες και οι νομοθέτες παραμένουν διχασμένοι σχετικά με βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου.

Καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν έχει κρατήσει το bitcoin υπό πίεση τους τελευταίους μήνες, η χρηματιστηριακή αγορά έχει ανέλθει σε νέα ρεκόρ. Η απόκλιση αυτή έχει οδηγήσει τους επενδυτές να αμφισβητήσουν και τις δύο κυρίαρχες αφηγήσεις για το bitcoin: ότι είναι «ψηφιακός χρυσός» που θα επωφελείται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, και ότι διαπραγματεύεται σαν μετοχή τεχνολογίας υψηλού βήτα.

«Είδαμε τον δείκτη συσχέτισης Pearson 30 ημερών μεταξύ του bitcoin και του Nasdaq και του S&P 500 να φτάνει σε μια σχεδόν τέλεια θετική συσχέτιση μόλις πριν από ένα μήνα, αλλά αυτό έχει καταρρεύσει τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε ο Rajiv Sawhney, επικεφαλής της διεθνούς διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη Wave Digital Assets, μέσω email στο CNBC.

«Έτσι, ενώ οι παγκόσμιες μετοχές, ιδίως οι μετοχές τεχνολογίας, συνέχισαν να φτάνουν σε νέα ιστορικά υψηλά, το bitcoin δεν κατάφερε να ακολουθήσει την ίδια ανοδική τάση των τιμών».

Τα ETF bitcoin, που αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανόδου των τιμών, κατέγραψαν συνολικά καθαρή εισροή 3 εκατομμυρίων δολαρίων την Πέμπτη, διακόπτοντας μια σειρά 13 ημερών — τη μακροβιότερη σειρά εκροών που έχουν σημειώσει ποτέ. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των ETF bitcoin μειώθηκαν στα 80,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 107,8 δισεκατομμύρια δολάρια στις 14 Μαΐου.

Άλλοι θεωρούν τις πιο πρόσφατες κινήσεις ως ευκαιρία για αγορά σε χαμηλές τιμές. Μιλώντας στην εκπομπή Squawk Box Europe του CNBC την Παρασκευή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Strive, Matt Cole, δήλωσε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη του bitcoin «δεν ήταν ποτέ καλύτερα».

«Αυτή είναι η πέμπτη φορά που το bitcoin βρίσκεται στον κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων — οι προηγούμενες τέσσερις ήταν όλες η ιδανική στιγμή για να αγοράσει κανείς στη χαμηλή τιμή, και πιστεύω ότι και αυτή τη φορά θα εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο», πρόσθεσε.

Από την άλλη, το κρυπτονόμισμα Zcash, που προσφέρει προστασία της ιδιωτικότητας, σημείωσε πτώση, αφού ένας έλεγχος ασφάλειας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης αποκάλυψε ένα μακροχρόνιο κενό ασφαλείας που θα μπορούσε να είχε επιτρέψει τη δημιουργία πλαστών ZEC.

Πηγή: ot.gr

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