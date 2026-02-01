Bloomberg: Το Bitcoin έπεσε κάτω από τις 80.000$ – Εντείνεται η πτώση των κρυπτονομισμάτων

Το Bitcoin σημείωσε απότομη πτώση στις συναλλαγές το Σάββατο το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, πέφτοντας κάτω από τα 80.000 δολάρια και φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, εν μέσω μιας ευρύτερης υποχώρησης των κρυπτονομισμάτων ως ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η πτώση σημειώθηκε εν μέσω χαμηλής ρευστότητας και περιορισμένου ενδιαφέροντος για αγορές, επιδεινώνοντας μια πτώση που έχει διαγράψει περισσότερο από το 30% της αξίας του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο, στο Bloomberg.

Το Bitcoin έπεσε κατά 7,1% στα 78.159,41 δολάρια το μεσημέρι κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη το Σάββατο, ενώ άλλα tokens σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, έχασε πάνω από 10%, ενώ το Solana έπεσε πάνω από 11%.

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχασε 111 δισ. σε 24 ώρες

Η πώληση έριξε περίπου 111 δισεκατομμύρια δολάρια από τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko. Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε θέσεις short και long εκκαθαρίστηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της αγοράς Coinglass, μεγάλο μέρος των οποίων συνέβη τις τελευταίες τέσσερις ώρες, κυρίως γύρω από το Bitcoin και το Ethereum.

Η υποχώρηση — που θυμίζει τα επίπεδα που σημειώθηκαν μετά τις επιπτώσεις της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» — προστίθεται στις εβδομάδες μακροοικονομικής απογοήτευσης για το Bitcoin, το οποίο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε μια σειρά εξελίξεων στην αγορά που στο παρελθόν θα είχαν στηρίξει το περιουσιακό στοιχείο.

Το δολάριο αποδυναμώθηκε για μεγάλο μέρος του Ιανουαρίου, καθώς οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τους πολιτικούς κινδύνους που ενέχει η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά η κίνηση αυτή δεν συνέβαλε σημαντικά στην ανάκαμψη του κλίματος στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Ομοίως, το Bitcoin δεν ανταποκρίθηκε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της ανόδου του χρυσού σε ιστορικά υψηλά επίπεδα — ούτε προσέλκυσε εισροές μετά την απότομη αντιστροφή της πορείας του χρυσού και του αργύρου την Παρασκευή. Η καθυστέρηση των νέων κανονισμών για τη δομή της αγοράς των ΗΠΑ για τον τομέα των κρυπτονομισμάτων έχει επίσης υπονομεύσει το ενδιαφέρον για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Το Bitcoin δεν έχει την δύναμη των σταθερών, όπως τα πολύτιμα μέταλλα

«Το ασήμι και ο χρυσός έχουν γίνει το μέσο για τους επενδυτές που ανησυχούν για τα νομίσματα fiat», δήλωσε ο Λουίς Ναβαλιέρ της Navellier & Associates. Η απουσία προσφορών έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Bitcoin σε ευρύτερα χαρτοφυλάκια.

Αφού αρχικά προωθήθηκε ως μέσο για την αξιοποίηση της δυναμικής της αγοράς και ως μέσο αντιστάθμισης έναντι της νομισματικής υποτίμησης, το token δυσκολεύεται πλέον να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες. Οι εκροές από τα spot ETF συνεχίζονται, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν έχουν προκαλέσει ζήτηση και οι παραδοσιακές ροές προς ασφαλή καταφύγια παραμένουν συγκεντρωμένες στα μέταλλα και τα μετρητά.

Η τιμή του Bitcoin ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί από τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού επανέλαβε τις προειδοποιήσεις ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ, την ίδια στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με πιθανές στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Τα επίπεδα αυτή τη στιγμή δείχνουν μια αρκετά ακραία αδιαφορία» από τους ιδιώτες επενδυτές, δήλωσε ο αναλυτής της Needham, Τζον Τοντάρο, προσθέτοντας ότι οι όγκοι συναλλαγών ενδέχεται να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για «ένα ή δύο ακόμη τρίμηνα».