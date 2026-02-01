newspaper
Bloomberg: Το Bitcoin έπεσε κάτω από τις 80.000$ – Εντείνεται η πτώση των κρυπτονομισμάτων
Bloomberg: Το Bitcoin έπεσε κάτω από τις 80.000$ – Εντείνεται η πτώση των κρυπτονομισμάτων

Το νέο crypto-run έριξε περίπου 111 δισεκατομμύρια δολάρια από τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGecko.

Το Bitcoin σημείωσε απότομη πτώση στις συναλλαγές το Σάββατο το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, πέφτοντας κάτω από τα 80.000 δολάρια και φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, εν μέσω μιας ευρύτερης υποχώρησης των κρυπτονομισμάτων ως ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η πτώση σημειώθηκε εν μέσω χαμηλής ρευστότητας και περιορισμένου ενδιαφέροντος για αγορές, επιδεινώνοντας μια πτώση που έχει διαγράψει περισσότερο από το 30% της αξίας του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο, στο Bloomberg.

Το Bitcoin έπεσε κατά 7,1% στα 78.159,41 δολάρια το μεσημέρι κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη το Σάββατο, ενώ άλλα tokens σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, έχασε πάνω από 10%, ενώ το Solana έπεσε πάνω από 11%.

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχασε 111 δισ. σε 24 ώρες

Η πώληση έριξε περίπου 111 δισεκατομμύρια δολάρια από τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko. Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε θέσεις short και long εκκαθαρίστηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της αγοράς Coinglass, μεγάλο μέρος των οποίων συνέβη τις τελευταίες τέσσερις ώρες, κυρίως γύρω από το Bitcoin και το Ethereum.

Η υποχώρηση — που θυμίζει τα επίπεδα που σημειώθηκαν μετά τις επιπτώσεις της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» — προστίθεται στις εβδομάδες μακροοικονομικής απογοήτευσης για το Bitcoin, το οποίο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε μια σειρά εξελίξεων στην αγορά που στο παρελθόν θα είχαν στηρίξει το περιουσιακό στοιχείο.

Το δολάριο αποδυναμώθηκε για μεγάλο μέρος του Ιανουαρίου, καθώς οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τους πολιτικούς κινδύνους που ενέχει η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά η κίνηση αυτή δεν συνέβαλε σημαντικά στην ανάκαμψη του κλίματος στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Ομοίως, το Bitcoin δεν ανταποκρίθηκε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της ανόδου του χρυσού σε ιστορικά υψηλά επίπεδα — ούτε προσέλκυσε εισροές μετά την απότομη αντιστροφή της πορείας του χρυσού και του αργύρου την Παρασκευή. Η καθυστέρηση των νέων κανονισμών για τη δομή της αγοράς των ΗΠΑ για τον τομέα των κρυπτονομισμάτων έχει επίσης υπονομεύσει το ενδιαφέρον για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Το Bitcoin δεν έχει την δύναμη των σταθερών, όπως τα πολύτιμα μέταλλα

«Το ασήμι και ο χρυσός έχουν γίνει το μέσο για τους επενδυτές που ανησυχούν για τα νομίσματα fiat», δήλωσε ο Λουίς Ναβαλιέρ της Navellier & Associates. Η απουσία προσφορών έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Bitcoin σε ευρύτερα χαρτοφυλάκια.

Αφού αρχικά προωθήθηκε ως μέσο για την αξιοποίηση της δυναμικής της αγοράς και ως μέσο αντιστάθμισης έναντι της νομισματικής υποτίμησης, το token δυσκολεύεται πλέον να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες. Οι εκροές από τα spot ETF συνεχίζονται, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν έχουν προκαλέσει ζήτηση και οι παραδοσιακές ροές προς ασφαλή καταφύγια παραμένουν συγκεντρωμένες στα μέταλλα και τα μετρητά.

Η τιμή του Bitcoin ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί από τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού επανέλαβε τις προειδοποιήσεις ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ, την ίδια στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με πιθανές στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Τα επίπεδα αυτή τη στιγμή δείχνουν μια αρκετά ακραία αδιαφορία» από τους ιδιώτες επενδυτές, δήλωσε ο αναλυτής της Needham, Τζον Τοντάρο, προσθέτοντας ότι οι όγκοι συναλλαγών ενδέχεται να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για «ένα ή δύο ακόμη τρίμηνα».

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη
Αμυντικές δαπάνες 30.01.26

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής: «Ευρωδανειστείτε γιατί χανόμαστε»

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα
Πόλεμος στον αέρα 30.01.26

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία [βίντεο]
Ποια είναι αυτά 01.02.26

Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία

Η Ρωσία με την χρήση Starlink στα νέα drones BM-35, μετεξέλιξη των Geran-2 / Shahed 136, έχει καταστρέψει πολλά αεροπλάνα και ραντάρ στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι ουκρανοί να ζητήσουν λύση από τον Μασκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
Κόσμος 01.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Υποχώρηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες που ελέγχονται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από διαδηλώσεις σε πολιτείες Δημοκρατικών

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
Καρότο και μαστίγιο 01.02.26

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ώρα Που ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί». Και πως ο στρατός είναι σε ύψιστη επιφυλακή.

Σύνταξη
Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)

Δώδεκα μήνες μετά το πιο σοκαριστικό trade στην ιστορία του NBA, το Λος Άντζελες και το Ντάλας βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους και οι ισορροπίες της λίγκας έχουν αλλάξει ριζικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία
Κόσμος 31.01.26

Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία

Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κιέβου, το Χάρκοβο και το Σούμι, μετά από βλάβη που έπληξε κυρίως την κεντρική Ουκρανία, αλλά και τις Ρουμανία και Μολδαβία. Όλα δείχνουν για τεχνική βλάβη λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE
Απογοήτευση στην πόλη 31.01.26

Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE

Παρά το γεγονός ότι η δικαστής αναγνώρισε πως οι τακτικές των πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη έχουν οδυνηρές συνέπειες, έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει εντολή.

Σύνταξη
Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)

Η Τσέλσι έκανε επική ανατροπή από 0-2 στο ημίχρονο, νίκησε 3-2 με σαρωτική εμφάνιση στο β’ μέρος όπου άναψαν και τα αίματα λίγο πριν από τη λήξη και έγινε χαμός μεταξύ των παικτών

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»
Πλάνο 31.01.26

Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»

Η εντυπωσιακή παρουσία του Τζεφ Μπέζος και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ, στις πρώτες σειρές της πρόσφατης Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ξεπέρασε τα όρια μιας κοσμικής επέλασης και έχει πυροδοτήσει φήμες για μια στρατηγική εξαγορά που θα αλλάξει τον χάρτη των media και της πολυτέλειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τορίνο: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές για το κλείσιμο κοινωνικού κέντρου – Στόχος επίθεσης συνεργείο της RAI
Σκληρή δήλωση Μελόνι 31.01.26

Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στο Τορίνο - Τραυμάτισαν αστυνομικό, επιτέθηκαν σε συνεργείο της RAI

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τορίνο, κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας κατά της εκκένωσης του κτιρίου Askatasuna, είναι σοβαρό και απαράδεκτο», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν
Κόσμος 31.01.26

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν

Περίπου 3 εκατ. έγγραφα από την λίστα Έπσταϊν δημοσιεύθηκαν και κάποιοι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι ή ερευνώμενοι ήδη «χρεώνονται» πως είχαν αναφέρει ψευδώς πως είχαν κόψει σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 σετ της Καλαμάτας για την 13η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τρομερή εμφάνιση από τον Σέντλατσεκ, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα – Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί [βίντεο]
Κόσμος 31.01.26

Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα - Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί

Κατά τη διάρκεια παρέλασης - γιορτής για το Μαρντί Γκρα, το καρναβαλικό αντίστοιχο της Τσικνοπέμπτης, σημειώθηκαν πυροβολισμοί με 7 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί έξι ετών

Σύνταξη
Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
Όνειδος 31.01.26

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)

Χάρη σε δύο γκολ του Τούπτα (έχασε και πέναλτι) η ΑΕΛ Novibet πήρε σπουδαίο διπλό με 2-0 κι έφτασε τις 3 σερί νίκες. Με δέκα ποδοσφαιριστές από το 36ο λεπτό, λόγω αποβολής του Κάργα οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
Κοπεγχάγη 31.01.26

Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

«Ο Τραμπ είναι τόσο ηλίθιος», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας διαδηλωτής, ενώ ένα άλλο, που κρατούσε ένα παιδί, έγραφε: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη!»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια
Εξελίξεις 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια

«Ο Δούκας συμμετέχει στην εργολαβία υπονόμευσης και αποδόμησης του Νίκου Ανδρουλάκη», τονίζει σε σκληρή ανάρτησή του ο Σταύρος Τζεδάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Οι εσωκομματικοί τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα, ενώ το γεγονός ότι θεωρείται εκ των έμπιστων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί σενάρια πως ο Δούκας δρομολογεί ή οδηγείται στην έξοδο

Σύνταξη
«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία εν όψει 31.01.26 Upd: 02:17

«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για την κατηγορία περιοχές της χώρας που θα πληγούν περισσότερο. Σε δύο κύματα θα πλήξει η κακοκαιρία την Αττική. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν
Κόσμος 31.01.26

Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν

Μια αιματηρή κλιμάκωση συγκλόνισε το Μπαλοχιστάν του Πακιστάν, με δεκάδες νεκρούς από συγκρούσεις μεταξύ μαχητών, δυνάμεων ασφαλείας και επιθέσεις σε αμάχους σε πολλές πόλεις της επαρχίας.

Σύνταξη
LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια
Ελλάδα 31.01.26

Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια

Ο 48χρονος εντοπίστηκε έπειτα από 14 ημέρες νεκρός, σε χωράφια, ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια στην Ορεστιάδη - Το άψυχο σώμα του εντόπισε κάτοικος κυνηγός της περιοχής

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Νιουκάστλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
