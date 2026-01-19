newspaper
Έτος καταστροφής το 2025 για τα κρυπτονομίσματα
Διεθνής Οικονομία 19 Ιανουαρίου 2026 | 21:48

Έτος καταστροφής το 2025 για τα κρυπτονομίσματα

Ριζικό ξεσκαρτάρισμα: ένα στα δύο κρυπτονομίσματα σταμάτησε τη δραστηριότητά του την χρονιά που πέρασε

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Vita.gr
Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Spotlight

«Easy come, easy go» λένε οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή ό,τι έρχεται εύκολα, φεύγει και χάνεται εξίσου εύκολα. Το αξίωμα έχει ισχύ και στο χώρο των κρυπτονομισμάτων αφού, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η ευκολία δημιουργίας ενός νέου επενδυτικού προϊόντος υπονομεύει τη βιωσιμότητά του. Έτσι, το 2025 χάθηκαν περίπου 11,6 εκατ. κρυπτονομίσματα επί συνόλου 20,2 εκατομμυρίων που αριθμούσαν στην αρχή του έτους.

Πρόκειται για μια καταστροφική χρονιά, ένα πραγματικό annus horribilis, δεδομένου ότι το 2021 είχαν εξαφανιστεί μόνο 2.584 παρόμοια δημιουργήματα, το 2022 εξαφανίστηκαν 213.075, ενώ το 2023 είχαν κατεβάσει ρολά 245.049 κρυπτονομίσματα. Το έτος το 2024 η καταστροφή είχε ήδη να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, αφού εξαφανίστηκαν από προσώπου γης σχεδόν 1,4 εκατ. κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, τίποτα δεν συγκρίνεται με την έκρηξη των χρεοκοπιών που παρατηρήθηκε το 2025. «Ειδικότερα το τελευταίο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα καταστροφικό. Μόνο τον Οκτώβριο, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2025 εξαφανίστηκαν 7,7 εκατομμύρια κρυπτονομίσματα. Μιλάμε για το 35% όλων των αστοχιών που έχουν καταγραφεί από το έτος 2021», γράφει η Εμά Κονφρέρ στον «Figaro».

Η ξαφνική πτώση του ποσοστού επιβίωσης των token φαίνεται να συνδέεται με την ισχυρή αναταραχή της αγοράς το 2025

Ο «εκκαθαριστικός κατακλυσμός»

H μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία συλλογής δεδομένων κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, CoinGecko, συνδέει το μεγάλο ξεκαθάρισμα των κρυπτονομισμάτων με τον «εκκαθαριστικό κατακλυσμό» της 10ης Οκτωβρίου 2025. Ένα πρωτοφανές γεγονός που σημάδεψε τον κλάδο, καθώς μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες ρευστοποιήθηκαν περί τα 19 δισ. δολάρια σε θέσεις μόχλευσης.

Αφορμή για το ξεκαθάρισμα αυτό ήταν η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει τους «ανταποδοτικούς τελωνειακούς δασμούς» κατά της Κίνας. Μετά την απόφαση αυτή του Αμερικανού προέδρου το Bitcoin έχασε περίπου το 15% της αξίας του, συμπαρασύροντας ολόκληρη την αγορά crypto.

«Το επεισόδιο, που περιγράφεται ως το μεγαλύτερο κύμα απομόχλευσης στην ιστορία των αγορών κρυπτογράφησης, προκάλεσε στον κλάδο ένα ωστικό κύμα που είχε διάρκεια. Τα πιο εύθραυστα προϊόντα, συχνά ανεπαρκώς κεφαλαιοποιημένα και εξαρτημένα από κερδοσκοπικό ενθουσιασμό, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν», γράφει η Εμά Κονφρέρ.

Η γαλλίδα ρεπόρτερ σημειώνει ότι «παραδόξως, αυτή η τεράστια εκκαθάριση δεν συνοδεύτηκε από επιβράδυνση στη δημιουργία νέων κρυπτονομισμάτων». Και εξηγεί ότι το 2021 λίγο περισσότερα από 428.000 «έργα εξόρυξης» καταχωρήθηκαν στο GeckoTemrinal. Τέσσερα χρόνια αργότερα, καταγράφτηκαν και καταχωρήθηκαν σχεδόν 20,2 εκατομμύρια εξορυκτικές πρωτοβουλίες.

Βάναυση αναδιάρθρωση

«Ο πολλαπλασιασμός των πλατφορμών εξόρυξης είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά τα εμπόδια εισόδου στην αγορά. Αυτή η διευκόλυνση τροφοδοτεί έναν πολλαπλασιασμό καιροσκοπικών προσπαθειών, που συχνά ξεκινούν χωρίς να διαθέτουν ένα σταθερό οικονομικό μοντέλο ή μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες», εκτιμά η CoinGecko.

Η ιδρυθείσα το 2014 εταιρεία συλλογής δεδομένων κρυπτονομισμάτων θεωρεί ότι το ξεκαθάρισμα στον κλάδο θα συνεχιστεί. «Η αγορά βιώνει μια αναδιάρθρωση και επαναταξινόμηση που είναι ιδιαίτερα βάναυση, αλλά αναμφίβολα απαραίτητη», πιστεύει η πλατφόρμα. Η CoinGecko εκτιμά ότι καθώς τα πιο κερδοσκοπικά προϊόντα εξαφανίζονται, οι ισχυρότεροι παίκτες θα μπορέσουν να αναδυθούν ενισχυμένοι.

«Η εκατόμβη αυτή δεν έχει προηγούμενο. Περισσότερα από τα μισά από τα κρυπτοστοιχεία που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια δεν είναι πλέον ενεργά. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιανουαρίου από την CoinGecko, το 53,2% των έργων κρυπτογράφησης που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα GeckoTerminal θεωρούνται σήμερα ‘νεκρά’, δηλαδή δίχως εμπορική δραστηριότητα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κύματος εξαφανίσεων συγκεντρώθηκε μόνο το έτος 2025», σημειώνει η ρεπόρτερ της «Le Figaro».

Η Εμά Κονφρέρ εξηγεί ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους καταγράφτηκε το 86,3% του συνόλου των «αστοχιών κρυπτονομισμάτων» που έχει αποτυπωθεί στα στοιχεία της CoinGecko την περίοδο 2021-2025. Ουδέποτε ο κλάδος γνώρισε άλλη αναλόγων διαστάσεων καταστροφή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και οι ειδικοί αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό την αιμορραγία αυτή στην ευθραυστότητα της αγοράς, ιδιαίτερα εκείνης των memecoins.

«Η ξαφνική πτώση του ποσοστού επιβίωσης των token φαίνεται να συνδέεται με την ισχυρή αναταραχή της αγοράς το 2025», υπογραμμίζει σε αναφορά της η CoinGecko, η οποία έχει επισημάνει μια μαζική εισροή κρυπτονομισμάτων «χαμηλής προστιθέμενης αξίας», τα οποία «είναι εύκολο να ξεκινήσουν, αλλά το ίδιο γρήγορα εγκαταλείπονται και καταρρέουν».

Πηγή: ot.gr

Crypto
Κρυπτονομίσματα: Γιατί το 2025 αποδείχθηκε έτος καταστροφής

Κρυπτονομίσματα: Γιατί το 2025 αποδείχθηκε έτος καταστροφής

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
