Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Τα κρυπτονομίσματα έπεσαν κατακόρυφα μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμό 100% στην Κίνα και ελέγχους στις εξαγωγές λογισμικού, με θέσεις αξίας άνω των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων να ρευστοποιούνται σε 24 ώρες, με τα 6 δισ. σε μια μόλις ώρα. Από τη 01:00 ώρα Ελλάδος, μέχρι τώρα άρχισε το Crypto Run με όλη την σημασία της λέξης.

Η πτώση αυτή είναι η μεγαλύτερη από τις αρχές Απριλίου τουλάχιστον. Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, έχει πωλήσεις 5 δισ. δολαρίων μετά την ανακοίνωση που έγινε στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ, πριν ανακόψει την πτώση. Το Bitcoin, το οποίο πρόσφατα διαπραγματευόταν γύρω στα 112.000 δολάρια, είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.250 δολαρίων τη Δευτέρα.

«Ένας νέος εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ ξέσπασε την Παρασκευή, προκαλώντας αβεβαιότητα στις αγορές και κατάρρευση των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου», δήλωσε ο Ravi Doshi, συνδιευθυντής αγορών στην prime broker FalconX. Το τμήμα παραγώγων της εταιρείας σημείωσε υπερβολική ζήτηση για προστασία από πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, πρόσθεσε.

Πάνω από 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα για κρυπτονομίσματα έχουν εξαφανιστεί τις τελευταίες 24 ώρες, με περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια και 695 εκατομμύρια δολάρια σε θετικές και αρνητικές θέσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass. Οι εκκαθαρίσεις επιταχύνονται με περίπου 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες τέσσερις ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

I JUST LOST EVERYTHING I HOPE YOU GUYS LOSE TOO FUCK CRYPTO IM DONE GOODBYE pic.twitter.com/KgtNW2t5uz — Two (@TwoBNB) October 10, 2025

Δεν γλίτωσαν τα πιο μικρά κρυπτονομίσματα – Αντιθέτως

Τα μικρότερα, λιγότερο ρευστά tokens, επλήγησαν περισσότερο. Το Ether έπεσε πάνω από 17%, ενώ το XRP και το Dogecoin έπεσαν πάνω από 30%. Οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι εν εξελίξει γιατί η βουτιά συνεχίζεται. Αν βοηθά η σύγκριση, η τότε πιο άγουρη αγορά έχασε επί Πανδημίας 1,2 δισ. δολάρια.

Οι εντεινόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας προκάλεσαν σοκ στις αγορές την Παρασκευή, πλήττοντας τις μετοχές, το πετρέλαιο και τα κρυπτονομίσματα, ενώ προκάλεσαν μια στροφή προς την αντιληπτή ασφάλεια των κρατικών ομολόγων και του χρυσού.

Covid crash: $1.2 Billion in liquidations FTX crash: $1.6 Billion in liquidations Today: $19.16 Billion in liquidations This is Biggest liquidation event in history of crypto and almost 20x bigger than the Covid crash of March 2020. pic.twitter.com/avCSRK3l53 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 11, 2025

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την απειλή του Τραμπ νωρίτερα την Παρασκευή για εμπορικές κυρώσεις κατά της Κίνας, επικαλούμενος τους «εχθρικούς» ελέγχους των εξαγωγών που επέβαλε το Πεκίνο στα ορυκτά σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν φαίνεται να υπάρχει «κανένας λόγος» να προχωρήσει στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον ηγέτη της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC στη Νότια Κορέα αργότερα αυτό το μήνα. Η ευφορία των αγορών ήταν τόσο έντονη τον τελευταίο καιρό, που οι επενδυτές συρρέουν σε όλα, από μετοχές έως ομόλογα και κρυπτονομίσματα.