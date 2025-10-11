newspaper
10.10.2025 | 23:48
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στη Χιλή - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 22:32
Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού - Δείτε εικόνες
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
Διεθνής Οικονομία 11 Οκτωβρίου 2025 | 03:48

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τα κρυπτονομίσματα έπεσαν κατακόρυφα μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμό 100% στην Κίνα και ελέγχους στις εξαγωγές λογισμικού, με θέσεις αξίας άνω των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων να ρευστοποιούνται σε 24 ώρες, με τα 6 δισ. σε μια μόλις ώρα. Από τη 01:00 ώρα Ελλάδος, μέχρι τώρα άρχισε το Crypto Run με όλη την σημασία της λέξης.

Η πτώση αυτή είναι η μεγαλύτερη από τις αρχές Απριλίου τουλάχιστον. Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, έχει πωλήσεις 5 δισ. δολαρίων μετά την ανακοίνωση που έγινε στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ, πριν ανακόψει την πτώση. Το Bitcoin, το οποίο πρόσφατα διαπραγματευόταν γύρω στα 112.000 δολάρια, είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.250 δολαρίων τη Δευτέρα.

«Ένας νέος εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ ξέσπασε την Παρασκευή, προκαλώντας αβεβαιότητα στις αγορές και κατάρρευση των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου», δήλωσε ο Ravi Doshi, συνδιευθυντής αγορών στην prime broker FalconX. Το τμήμα παραγώγων της εταιρείας σημείωσε υπερβολική ζήτηση για προστασία από πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, πρόσθεσε.

Πάνω από 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα για κρυπτονομίσματα έχουν εξαφανιστεί τις τελευταίες 24 ώρες, με περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια και 695 εκατομμύρια δολάρια σε θετικές και αρνητικές θέσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass. Οι εκκαθαρίσεις επιταχύνονται με περίπου 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες τέσσερις ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Δεν γλίτωσαν τα πιο μικρά κρυπτονομίσματα – Αντιθέτως

Τα μικρότερα, λιγότερο ρευστά tokens, επλήγησαν περισσότερο. Το Ether έπεσε πάνω από 17%, ενώ το XRP και το Dogecoin έπεσαν πάνω από 30%. Οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι εν εξελίξει γιατί η βουτιά συνεχίζεται. Αν βοηθά η σύγκριση, η τότε πιο άγουρη αγορά έχασε επί Πανδημίας 1,2 δισ. δολάρια.

Οι εντεινόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας προκάλεσαν σοκ στις αγορές την Παρασκευή, πλήττοντας τις μετοχές, το πετρέλαιο και τα κρυπτονομίσματα, ενώ προκάλεσαν μια στροφή προς την αντιληπτή ασφάλεια των κρατικών ομολόγων και του χρυσού.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την απειλή του Τραμπ νωρίτερα την Παρασκευή για εμπορικές κυρώσεις κατά της Κίνας, επικαλούμενος τους «εχθρικούς» ελέγχους των εξαγωγών που επέβαλε το Πεκίνο στα ορυκτά σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν φαίνεται να υπάρχει «κανένας λόγος» να προχωρήσει στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον ηγέτη της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC στη Νότια Κορέα αργότερα αυτό το μήνα. Η ευφορία των αγορών ήταν τόσο έντονη τον τελευταίο καιρό, που οι επενδυτές συρρέουν σε όλα, από μετοχές έως ομόλογα και κρυπτονομίσματα.

Markets
Αγορές: Στο κόκκινο μετά την απειλή Τραμπ για υψηλότερους δασμούς στην Κίνα

Αγορές: Στο κόκκινο μετά την απειλή Τραμπ για υψηλότερους δασμούς στην Κίνα

Κόσμος
Γαλλία: Ο Μακρόν διορίζει εκ νέου πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Γαλλία: Ο Μακρόν διορίζει εκ νέου πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Stream newspaper
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050
Κλιματική κρίση 09.10.25

Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η Ευρώπη αναγκάζεται να πληρώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος, καθώς οι ζημίες από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα ξεπέρασαν τα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit
Αλήθειες μόνο 10.10.25

Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit

H εμφάνιση του Nτόναλντ Τραμπ είναι τόσο αναγνωρίσιμη και ιδιαίτερη όσο και οι πολιτικές του θέσεις. Το Reddit ανέλαβε να δώσει απάντηση στο μυστήριο: πώς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χωρίς μακιγιάζ; Τα αποκαλυπτήρια «έριξαν» την πλατφόρμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
JRC: Αποσύρθηκε η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο
Κόσμος 10.10.25

Αποσύρθηκε από το JRC η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πρέσβης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του JRC που διαβεβαίωσε ότι έκθεση έχει κατέβει από την ιστοσελίδα του Κέντρου.

Σύνταξη
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 10.10.25

Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών

Πώς συμμετείχαν στην έρευνα ιατροδικαστές που υποτίθεται ότι είχαν φύγει άπρακτοι - Οι διαδοχικές διαψεύσεις του κ. Νίκου Καρακούκη

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»
Με «λευκή επιταγή» 10.10.25 Upd: 00:43

Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που μιλούν για «φάρσα», «γελοιότητες», αλλά και προσβολή της δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA και μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου Μισέλ Πλατινί τόνισε πως «αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε», ενώ δημοσιοποίησε πως κατέληξε στη Γιουβέντους αντί για την Ιντερ

Βάιος Μπαλάφας
