Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν νέους δασμούς 100% στις εισαγωγές από την Κίνα «πέραν των δασμών που πληρώνουν επί του παρόντος», με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ, την ίδια ημερομηνία, θα επιβάλουν επίσης ελέγχους στις εξαγωγές «κάθε είδους κρίσιμου λογισμικού».

Η ανακοίνωση του προέδρου ήρθε λίγες ώρες αφότου απείλησε να επιβάλει «μαζική αύξηση» των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές ως αντίποινα για τους νέους ελέγχους που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές ορυκτών σπάνιων γαιών από τη χώρα.

Περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς ορυκτών σπάνιων γαιών προέρχεται από την Κίνα. Τα ορυκτά αυτά είναι απαραίτητα για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, της άμυνας και των ημιαγωγών, όπως αναφέρει το CNBC.

Ο Τραμπ πρότεινε νωρίτερα την Παρασκευή ότι θα ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα, λόγω των νέων ελέγχων της Κίνας.

Τα κινεζικά προϊόντα ήδη υπόκειται σε υψηλούς δασμούς από τον Τραμπ

Σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Κίνα υπόκεινται ήδη σε υψηλούς δασμούς. Αν και υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ειδικών δασμών στις εισαγωγές, που κυμαίνονται από 50% για τον χάλυβα και το αλουμίνιο έως 7,5% για τα καταναλωτικά αγαθά, ο λεγόμενος πραγματικός δασμολογικός συντελεστής για τις κινεζικές εισαγωγές είναι επί του παρόντος 40%, σύμφωνα με την Wells Fargo Economics και αναλυτές της Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης.

«Μόλις έγινε γνωστό ότι η Κίνα έχει υιοθετήσει μια εξαιρετικά επιθετική στάση στον τομέα του εμπορίου, αποστέλλοντας μια εξαιρετικά εχθρική επιστολή στον κόσμο, στην οποία δηλώνει ότι από την 1η Νοεμβρίου 2025 θα επιβάλει ελέγχους εξαγωγών μεγάλης κλίμακας σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που κατασκευάζει, καθώς και σε ορισμένα που δεν κατασκευάζει η ίδια», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Παρασκευή.

«Αυτό επηρεάζει ΟΛΕΣ τις χώρες, χωρίς εξαίρεση, και ήταν προφανώς ένα σχέδιο που είχαν καταστρώσει πριν από χρόνια. Είναι κάτι απολύτως ανήκουστο στο διεθνές εμπόριο και μια ηθική ντροπή στις σχέσεις με άλλες χώρες», έγραψε ο Τραμπ.

«Με βάση το γεγονός ότι η Κίνα έχει λάβει αυτή την άνευ προηγουμένου θέση, και μιλώντας μόνο για τις Η.Π.Α. και όχι για άλλα έθνη που απειλήθηκαν με παρόμοιο τρόπο, από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα λάβει η Κίνα), οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, επιπλέον των δασμών που πληρώνουν επί του παρόντος», έγραψε.

«Επίσης, από την 1η Νοεμβρίου, θα επιβάλουμε ελέγχους στις εξαγωγές για κάθε είδους κρίσιμο λογισμικό».