10.10.2025 | 22:34
10.10.2025 | 22:34
Φωτιά και εκρήξεις στον Ασπρόπυργο (βίντεο)
10.10.2025 | 22:32
10.10.2025 | 22:32
Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού - Δείτε εικόνες
10.10.2025 | 15:10
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10 Οκτωβρίου 2025 | 22:11

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Spotlight

Από τις 14 Οκτωβρίου η Κίνα ξεκινά να χρεώνει τα αμερικανικά πλοία για τον ελλιμενισμό τους σε κινεζικά λιμάνια, σε μια άμεση απάντηση στην Ουάσιγκτον για την επιβολή τελών σε κινεζικά πλοία που φτάνουν σε αμερικανικά λιμάνια, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα. Επίσης η Κίνα απέστειλε λίστα με περιορισμούς στις εξαγωγές σπανίων γαιών, αναγκαίων για την αμερικανική τεχνολογία και την στρατιωτική οικονομία.

Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με υπέρογκους δασμούς κυρίως για τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπανίων γαιών και ακύρωσε την συνάντησή του με το πρόεδρο Σι στα πλαίσια του APEC – την Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού.

Μετά την ανάρτηση αυτή ο Dow Jones έπεσε 500 μονάδες.

Το κινεζικό Υπουργείο Μεταφορών στην ανακοίνωσή του πως τα επιβληθέντα αμερικανικά τέλη «παραβιάζουν σοβαρά» τις διεθνείς εμπορικές αρχές και «ζημιώνουν σοβαρά» το θαλάσσιο εμπόριο Κίνας-ΗΠΑ.

Η Κίνα ανακοίνωσε πως θα χρεώνει 56 δολάρια (400 γιουάν) ανά καθαρό τόνο για τα αμερικανικά πλοία, παρεμφερές με τα 50 δολάρια ανά καθαρό τόνο που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα κινεζικά πλοία. Το Πεκίνο ανακοίνωσε πως τα τέλη θα αυξάνονται  έως τις 17 Απριλίου 2028, σε ευθεία αναλογία με τα τέλη που θα χρεώνονται τα κινεζικά πλίοα, όπως μετέδωσε το CNBC.

«Βραχυπρόθεσμα αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση κόστους για τους Αμερικανούς καταναλωτές, μείωση κερδών για τους μεταφορείς και μικρή μείωση της ζήτησης για εξαγωγές προς τις ΗΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες», δήλωσε ο Μάικλ Χαρτ, πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κίνα.

Μακροπρόθεσμα, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση για μη κινεζικά πλοία. Ωστόσο, δεν αναμένει αύξηση της ζήτησης για πλοία αμερικανικής κατασκευής, λόγω υψηλού κόστους και χαμηλής ναυπηγικής ικανότητας.

Ο αμερικανικός στόλος είναι πολύ μικρός με την Κίνα να κατέχει το 53,3% του παγκόσμιου στόλου

Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,1% της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας, έναντι μεριδίου 53,3% που κατέχει η Κίνα, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Αυτό το υπερβολικά μεγάλο μερίδιο αγοράς της Κίνας ώθησε τις ΗΠΑ να αναπτύξουν μια πολιτική, ήδη επί κυβέρνησης Μπάιντεν, που περιλαμβάνει χρεώσεις για πλοία κινεζικής ναυπήγησης όταν φτάνουν σε αμερικανικά λιμάνια.

Το κινεζικό Υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι τα τέλη θα ισχύουν για πλοία που ανήκουν σε αμερικανικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, άτομα και οντότητες σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Θα χρεώνονται επίσης πλοία που φέρουν αμερικανική σημαία ή ναυπηγούνται στις ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο.

Αυτές είναι «απλώς τακτικές διαπραγμάτευσης με αντίποινα. Οι ΗΠΑ επέβαλαν αντίστοιχα τέλη σε κινεζικά πλοία και τώρα η Κίνα κάνει το ίδιο», δήλωσε ο Πίτερ Αλεξάντερ, διευθύνων σύμβουλος της Z-Ben Advisors στη Σαγκάη.

«Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να υποτιμά την Κίνα και αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε. «Φαίνεται πως δίνεται ελάχιστη προσοχή στις δευτερογενείς και τριτογενείς επιπτώσεις των πολιτικών επιλογών».

Και πρόσθεσε: «Η Κίνα μπορεί να παίξει ως ίσος προς ίσον και έχει επιδείξει προθυμία να αναλάβει άμεση δράση. Έχουν αντλήσει κάποια διδάγματα οι Αμερικανοί τους τελευταίους έξι μήνες; Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο».

Η απόσταση των δύο ηγετών μεγαλώνει με την Κίνα να μην διατίθεται να δεχθεί τους δασμούς αμαχητί.

Ο Τραμπ ακύρωσε την συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι

«Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Κίνα!» έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social. «Γίνονται πολύ εχθρικοί και στέλνουν επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές για κάθε στοιχείο της παραγωγής που έχει να κάνει με σπάνιες γαίες και σχεδόν οτιδήποτε άλλο μπορούν να σκεφτούν, ακόμα και αν δεν κατασκευάζεται στην Κίνα», έγραψε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος είπε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Σι για το θέμα «επειδή δεν υπήρχε λόγος να το κάνει».

«Αυτό ήταν μια πραγματική έκπληξη, όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους τους ηγέτες του ελεύθερου κόσμου. Επρόκειτο να συναντήσω τον πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες, στο APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνω», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

«Εχθρότητα, η οποία προέκυψε από το πουθενά»

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έρθει σε επαφή με άλλες χώρες που είναι «εξαιρετικά θυμωμένες με αυτή τη μεγάλη εμπορική εχθρότητα, η οποία προέκυψε από το πουθενά».

Η «εχθρότητα από το πουθενά» εξηγείται από τους αμερικανικούς δασμούς στο ιρανικό πετρέλαιο που κατά 80% εξάγεται στην Κίνα, τους δασμούς στα κινεζικά πλοία που αφορά πολλά δισ. σε αντίθεση με τους αντιδασμούς της Κίνας (τεράστια διαφορά σε τονάζ, άνω στατιστικό μερίδιο 0,1% οι ΗΠΑ και 53,3% η Κίνα) και την στάση των ΗΠΑ ως προς την Ταϊβάν. Την ίδια στιγμή ο Τραμπ μόλις πρόσφατα ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα.

Πρέπει να τονιστεί πως η Κίνα δεν θέτει περιορισμούς στις ΗΠΑ αλλά σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να ξεχνούν την πιθανότητα τριγωνικών συναλλαγών μέσω έτερης δυτικής χώρας. Κάτι που γίνονταν κατά κόρον μέχρι σήμερα. Αν οι ΗΠΑ δεν κάνουν πίσω, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, η τεχνολογική και η πολεμική της βιομηχανία θα δεχθούν μεγάλο πλήγμα.

Φτερνίζεται ο Τραμπ και παθαίνει συνάχι η Wall Street

Οι χρηματιστηριακές αγορές έπεσαν μετά την επιθετική ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social σχετικά με την Κίνα, στην οποία ανέφερε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος» να επιτραπεί σε αυτή τη χώρα «να κρατάει τον κόσμο «αιχμάλωτο»» με την πολιτική της για τις σπάνιες γαίες. Υπογραμμίζεται ότι οι νέοι κανόνες για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου.

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς σπάνιων μετάλλων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, της άμυνας και των ημιαγωγών.

«Μία από τις πολιτικές που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι η μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ. «Υπάρχουν πολλά άλλα αντίμετρα που, ομοίως, εξετάζονται σοβαρά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι ξένες οντότητες πρέπει πλέον να αποκτήσουν άδεια για την εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν περισσότερο από 0,1% σπάνιων γαιών που προέρχονται από τη χώρα αυτή ή που κατασκευάζονται με τη χρήση κινεζικής τεχνολογίας εξόρυξης, εξευγενισμού, κατασκευής μαγνητών ή ανακύκλωσης.

Vita.gr
Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Xρηματιστήριο Αθηνών
Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050
Κλιματική κρίση 09.10.25

Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η Ευρώπη αναγκάζεται να πληρώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος, καθώς οι ζημίες από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα ξεπέρασαν τα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09.10.25

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA και μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου Μισέλ Πλατινί τόνισε πως «αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε», ενώ δημοσιοποίησε πως κατέληξε στη Γιουβέντους αντί για την Ιντερ

Βάιος Μπαλάφας
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ: Το δράμα της Γάζας που το Χόλιγουντ αρνείται να ομολογήσει
Φόβος παντού 10.10.25

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ: Το δράμα της Γάζας που το Χόλιγουντ αρνείται να ομολογήσει

Γιατί το βραβευμένο στο Φεστιβάλ Βενετίας δράμα για τη βάναυση δολοφονία της 6χρονης Παλαιστίνιας Χιντ Ρατζάμπ βρίσκει κλειστές πόρτες στην ισχυρή αγορά των ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Nick Gratwick: Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές
Ηνωμένο Βασίλειο 10.10.25

Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές

Η δίκη του 68χρονου Nick Gratwick, ο οποίος σχεδίαζε να βιάσει παιδιά ηλικίας μόλις έξι ετών, αποκαλύπτει τον προηγούμενο ρόλο του μεταξύ των οικολόγων διαδηλωτών

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»
Ελλάδα 10.10.25

Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»

Για προσπάθεια εκφοβισμού καταγγέλλει την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ήδη έχει αποταθεί στην Αστυνομία για συγκεκριμένο περιστατικό. Εκφράζει την ελπίδα από εδώ και πέρα η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες – Βαριά η σκιά του σκανδάλου
Πυκνώνουν τα σύννεφα 10.10.25

Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες - Βαριά η σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μη περαιτέρω έχει φτάσει η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο και αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου. Οι αγρότες, και μαζί με αυτούς και άλλοι φορείς του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας, βρίσκονται σε συνθήκες «βρασμού».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Εθνική Ελπίδων: Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» στη Γερμανία και η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου (vids)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Εθνική Ελπίδων: Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» στη Γερμανία και η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου (vids)

Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη μεγάλη νίκη στη Γερμανία - Η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου προς τον Μπότη, μετά τη λήξη.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης
Shutdown 10.10.25

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, αφού οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με ένα μέτρο χρηματοδότησης

Σύνταξη
Η παγίδα που ο Λανουά δεν έβαλε στους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η παγίδα που ο Λανουά δεν έβαλε στους διαιτητές

Ο Λανουά προτίμησε οι ρέφερι να κάνουν προπόνηση παρά να περάσουν από αγωνιστικά τεστ στο σεμινάριο για να μην προκύψουν... εκπλήξεις, με το κλίμα να είναι ήδη βαρύ εξαιτίας των πολλών λαθών

Βάιος Μπαλάφας
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε
Παλαιστίνη 10.10.25

Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία»

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Covid: Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία
Δικαστική απόφαση 10.10.25

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης
Axios 10.10.25

Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης

Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, όπου θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα, τη Δευτέρα. Δεν θα παραστεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι
Μπάσκετ 10.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

