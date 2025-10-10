Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Από τις 14 Οκτωβρίου η Κίνα ξεκινά να χρεώνει τα αμερικανικά πλοία για τον ελλιμενισμό τους σε κινεζικά λιμάνια, σε μια άμεση απάντηση στην Ουάσιγκτον για την επιβολή τελών σε κινεζικά πλοία που φτάνουν σε αμερικανικά λιμάνια, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα. Επίσης η Κίνα απέστειλε λίστα με περιορισμούς στις εξαγωγές σπανίων γαιών, αναγκαίων για την αμερικανική τεχνολογία και την στρατιωτική οικονομία.

Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με υπέρογκους δασμούς κυρίως για τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπανίων γαιών και ακύρωσε την συνάντησή του με το πρόεδρο Σι στα πλαίσια του APEC – την Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού.

Το κινεζικό Υπουργείο Μεταφορών στην ανακοίνωσή του πως τα επιβληθέντα αμερικανικά τέλη «παραβιάζουν σοβαρά» τις διεθνείς εμπορικές αρχές και «ζημιώνουν σοβαρά» το θαλάσσιο εμπόριο Κίνας-ΗΠΑ.

Η Κίνα ανακοίνωσε πως θα χρεώνει 56 δολάρια (400 γιουάν) ανά καθαρό τόνο για τα αμερικανικά πλοία, παρεμφερές με τα 50 δολάρια ανά καθαρό τόνο που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα κινεζικά πλοία. Το Πεκίνο ανακοίνωσε πως τα τέλη θα αυξάνονται έως τις 17 Απριλίου 2028, σε ευθεία αναλογία με τα τέλη που θα χρεώνονται τα κινεζικά πλίοα, όπως μετέδωσε το CNBC.

«Βραχυπρόθεσμα αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση κόστους για τους Αμερικανούς καταναλωτές, μείωση κερδών για τους μεταφορείς και μικρή μείωση της ζήτησης για εξαγωγές προς τις ΗΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες», δήλωσε ο Μάικλ Χαρτ, πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κίνα.

Μακροπρόθεσμα, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση για μη κινεζικά πλοία. Ωστόσο, δεν αναμένει αύξηση της ζήτησης για πλοία αμερικανικής κατασκευής, λόγω υψηλού κόστους και χαμηλής ναυπηγικής ικανότητας.

Ο αμερικανικός στόλος είναι πολύ μικρός με την Κίνα να κατέχει το 53,3% του παγκόσμιου στόλου

Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,1% της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας, έναντι μεριδίου 53,3% που κατέχει η Κίνα, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Αυτό το υπερβολικά μεγάλο μερίδιο αγοράς της Κίνας ώθησε τις ΗΠΑ να αναπτύξουν μια πολιτική, ήδη επί κυβέρνησης Μπάιντεν, που περιλαμβάνει χρεώσεις για πλοία κινεζικής ναυπήγησης όταν φτάνουν σε αμερικανικά λιμάνια.

Το κινεζικό Υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι τα τέλη θα ισχύουν για πλοία που ανήκουν σε αμερικανικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, άτομα και οντότητες σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Θα χρεώνονται επίσης πλοία που φέρουν αμερικανική σημαία ή ναυπηγούνται στις ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο.

Αυτές είναι «απλώς τακτικές διαπραγμάτευσης με αντίποινα. Οι ΗΠΑ επέβαλαν αντίστοιχα τέλη σε κινεζικά πλοία και τώρα η Κίνα κάνει το ίδιο», δήλωσε ο Πίτερ Αλεξάντερ, διευθύνων σύμβουλος της Z-Ben Advisors στη Σαγκάη.

«Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να υποτιμά την Κίνα και αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε. «Φαίνεται πως δίνεται ελάχιστη προσοχή στις δευτερογενείς και τριτογενείς επιπτώσεις των πολιτικών επιλογών».

Και πρόσθεσε: «Η Κίνα μπορεί να παίξει ως ίσος προς ίσον και έχει επιδείξει προθυμία να αναλάβει άμεση δράση. Έχουν αντλήσει κάποια διδάγματα οι Αμερικανοί τους τελευταίους έξι μήνες; Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο».

Ο Τραμπ ακύρωσε την συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι

«Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Κίνα!» έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social. «Γίνονται πολύ εχθρικοί και στέλνουν επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές για κάθε στοιχείο της παραγωγής που έχει να κάνει με σπάνιες γαίες και σχεδόν οτιδήποτε άλλο μπορούν να σκεφτούν, ακόμα και αν δεν κατασκευάζεται στην Κίνα», έγραψε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος είπε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Σι για το θέμα «επειδή δεν υπήρχε λόγος να το κάνει».

«Αυτό ήταν μια πραγματική έκπληξη, όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους τους ηγέτες του ελεύθερου κόσμου. Επρόκειτο να συναντήσω τον πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες, στο APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνω», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

«Εχθρότητα, η οποία προέκυψε από το πουθενά»

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έρθει σε επαφή με άλλες χώρες που είναι «εξαιρετικά θυμωμένες με αυτή τη μεγάλη εμπορική εχθρότητα, η οποία προέκυψε από το πουθενά».

Η «εχθρότητα από το πουθενά» εξηγείται από τους αμερικανικούς δασμούς στο ιρανικό πετρέλαιο που κατά 80% εξάγεται στην Κίνα, τους δασμούς στα κινεζικά πλοία που αφορά πολλά δισ. σε αντίθεση με τους αντιδασμούς της Κίνας (τεράστια διαφορά σε τονάζ, άνω στατιστικό μερίδιο 0,1% οι ΗΠΑ και 53,3% η Κίνα) και την στάση των ΗΠΑ ως προς την Ταϊβάν. Την ίδια στιγμή ο Τραμπ μόλις πρόσφατα ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα.

Πρέπει να τονιστεί πως η Κίνα δεν θέτει περιορισμούς στις ΗΠΑ αλλά σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να ξεχνούν την πιθανότητα τριγωνικών συναλλαγών μέσω έτερης δυτικής χώρας. Κάτι που γίνονταν κατά κόρον μέχρι σήμερα. Αν οι ΗΠΑ δεν κάνουν πίσω, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, η τεχνολογική και η πολεμική της βιομηχανία θα δεχθούν μεγάλο πλήγμα.

Φτερνίζεται ο Τραμπ και παθαίνει συνάχι η Wall Street

Οι χρηματιστηριακές αγορές έπεσαν μετά την επιθετική ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social σχετικά με την Κίνα, στην οποία ανέφερε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος» να επιτραπεί σε αυτή τη χώρα «να κρατάει τον κόσμο «αιχμάλωτο»» με την πολιτική της για τις σπάνιες γαίες. Υπογραμμίζεται ότι οι νέοι κανόνες για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου.

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς σπάνιων μετάλλων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, της άμυνας και των ημιαγωγών.

«Μία από τις πολιτικές που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι η μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ. «Υπάρχουν πολλά άλλα αντίμετρα που, ομοίως, εξετάζονται σοβαρά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι ξένες οντότητες πρέπει πλέον να αποκτήσουν άδεια για την εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν περισσότερο από 0,1% σπάνιων γαιών που προέρχονται από τη χώρα αυτή ή που κατασκευάζονται με τη χρήση κινεζικής τεχνολογίας εξόρυξης, εξευγενισμού, κατασκευής μαγνητών ή ανακύκλωσης.