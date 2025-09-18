Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Το επόμενο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ προς τη Ρωσία θα περιλαμβάνει κινεζικές εταιρείες που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέρει το Politico. Αυτό που φοβούνται όμως οι Βρυξέλλες είναι πως, ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ούτε να τον πείσουν να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ως προϋπόθεση όμως έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το ΝΑΤΟ, να ακολουθήσει τις ΗΠΑ στην επιβολή δασμών έως 100% στα κινεζικά προϊόντα.

Εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «επινοεί δικαιολογίες για να μην κάνει τίποτα»

Η ΕΕ είναι αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο, τόσο να σταματήσει να προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο (είναι ελάχιστες πια οι ποσότητες), όσο και να βοηθήσει τις ΗΠΑ να πιέσουν το Πεκίνα. Και μπορεί η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να συμφώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για περισσότερο LNG και κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά η ΕΕ δεν θα ήθελε να έρθει σε ευθεία σύγκρουση με την Κίνα.

Μέγκενη

Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται διπλωμάτες, τα μέτρα που θα συζητηθούν για το 19ο πακέτο κυρώσεων δεν αναμένεται να κριθούν επαρκή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετα, εκφράζουν φόβους ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να τους στήσει παγίδα.

Ότι δηλαδή δεν ενδιαφέρεται στην πραγματικότητα για τους δασμούς 100% στην Κίνα. Μια τέτοια απαίτηση, άλλωστε, είναι κάτι αδύνατο να υλοποιηθεί. Και εξετάζουν δύο σενάρια πίσω από την πρόταση αυτή.

Το πρώτο είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιθυμεί να κινηθεί εναντίον της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καθώς οι σύμμαχοί του δεν «συμμορφώνονται» με τις απαιτήσεις του για τους δασμούς, θα μπορεί να τους κατηγορήσει ότι ευθύνονται, διότι δεν θα έχουν λάβει αυστηρά μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι διπλωμάτες, που μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας, εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «επινοεί δικαιολογίες για να μην κάνει τίποτα». Και με τον τρόπο αυτό, αποφεύγει να αναλάβει ευθύνες.

Το οικονομικό σενάριο

Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται αφορά την οικονομία και παρά το γεγονός ότι η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ είναι σαφώς επωφελέστερη για την Ουάσιγκτον. Διπλωμάτης είπε ότι αυτό που υποψιάζεται είναι η προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να πλήξει εμπορικά την ΕΕ.

Στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες συναινέσουν σε δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές από την Κίνα, οι συνέπειες θα ήταν τεράστιες. Ο πληθωρισμός θα εκτοξευόταν και η οικονομία της ΕΕ θα κινδύνευε. Επιπλέον, η πλήρης απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και αερίου, θα σπρώξει πλήρως την ΕΕ στην αγκαλιά των ΗΠΑ για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Σύμφωνα με τον Ζιγκιμάντας Βαϊτσιούνας, υπουργό Ενέργειας της Λιθουανίας, οι απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την ΕΕ αποκαλύπτουν «την προθυμία της Ουάσινγκτον να εργαλειοποιήσει τις ευπάθειες της Ευρώπης για το δικό της γεωπολιτικό όφελος».

Άλλα λόγια, άλλα έργα

Ακόμη και στις ΗΠΑ, και στο ίδιο του το κόμμα, λίγοι πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να τιμωρήσει τη Ρωσία. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει σκληρύνει –στα λόγια- τη στάση του.

Ο Μουτζτάμπα Ράχμαν, επικεφαλής Ευρώπης στη δεξαμενή σκέψης Eurasia Group, αυτό που κυρίως απασχολεί τους Ευρωπαίους είναι η νέα αυτή αντίδραση έναντι της Ρωσίας θα διατηρηθεί. «Μήπως πρόκειται στην πραγματικότητα για μια προσπάθεια της κυβέρνησης να κατηγορήσει τους Ευρωπαίους για την αδυναμία του Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση;» αναρωτήθηκε. Και σημείωσε ότι ο «χαμένος κρίκος» στο ουκρανικό είναι «η προθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να βασιστούν στο Κρεμλίνο».

Και στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σημείωσε στο Politico ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «συνεχίζει να καθιστά αρκετά σαφές ότι δεν είναι πρόθυμος» να υλοποιήσει τις απειλές του προς τη Ρωσία.

«Θα πνιγόμασταν»

Οι Βρυξέλλες θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν τη ρήξη με την Κίνα. Και παρά το γεγονός ότι δεν το δηλώνουν επίσημα, στο παρασκήνιο διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ δηλώνουν ότι η επιβολή δασμών στην Κίνα και στην Ινδία είναι απαγορευτική απόφαση. Και πολιτικά και οικονομικά.

Η αντίδραση των Ευρωπαίων διπλωματών ήταν ξεκάθαρη, αναφέρει ο ιστότοπος: «Κανένα εμπόριο με την Κίνα και την Ινδία; Θα πνιγόμασταν. Τι θα απέμενε;» είπε ένας.

Ενώ κάποιος άλλος επισήμανε ότι, ακόμη και αν η ΕΕ προχωρήσει σε αυτή τη ριψοκίνδυνη για την οικονομία ενέργεια, «δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους». Άλλωστε, ο Αμερικανός πρόεδρος τείνει να αλλάζει γνώμη αστραπιαία, επιλέγοντας το «παιχνίδι του τρελού» στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Οι Βρυξέλλες και το Πεκίνο βρίσκονται σε εμπορικές διαπραγματεύσεις. Η Κίνα εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 21% των εισαγωγών της ΕΕ. Επιπλέον, η οικονομία της Γερμανίας συνδέεται ιδιαίτερα με την κινεζική και δεν θα ήθελε να δει να πλήττεται η αυτοκινητοβιομηχανία της.

Επιπλέον, γνωρίζουν ότι ακόμη και η συμπερίληψη στις ρωσικές κινεζικών εταιρειών που πωλούν στρατιωτική τεχνολογία στη Μόσχα, δεν θα έχουν σπουδαία αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον Αγκάτ Ντεμαρέ, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, «μόλις επιβληθούν κυρώσεις σε αυτές τις εταιρείες, θα ανοίξουν ξανά με άλλο όνομα».