Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, για άλλη μια φορά, ότι χάνει την υπομονή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Το ερώτημα τώρα είναι πώς θα συμβιβάσουμε τις δύο προσεγγίσεις», δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά σημείωσε ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν.

Το Politico σχολιάζει ότι η συμμαχία των Ευρωπαίων ηγετών έπεισε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ο Ρώσος ομόλογός του δεν ενδιαφέρεται να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι πρέπει να αναγκαστεί να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, τώρα η ευρωπαϊκή συμμαχία θα πρέπει να πείσει τον απρόβλεπτο Λευκό Οίκο να συμφωνήσει στο πώς αυτό θα συμβεί, υπογραμμίζει το γνωστό μέσο.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Στις συναντήσεις τους συζήτησαν για νέους οικονομικούς περιορισμούς και σχέδια για τη διακοπή της ροής ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Ο Τραμπ είναι επιτέλους με το μέρος μας»

Μια τεχνική ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕΕ στάλθηκε ακόμη και στην Ουάσινγκτον για να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες των προτάσεων, των οποίων οι βασικοί στόχοι απολαμβάνουν αμοιβαία συμφωνία, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι και διπλωμάτες στο Politico.

«Ο Τραμπ είναι επιτέλους με το μέρος μας. Το ερώτημα τώρα είναι πώς θα συμβιβάσουμε τις δύο προσεγγίσεις», δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του για να αναφερθεί στις κλειστές συζητήσεις.

Ενώ η ΕΕ βάζει τις τελευταίες πινελιές σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων — το 19ο που επιβάλλεται στη Ρωσία από την πλήρη εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 — οι διαπραγματευτές δηλώνουν σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι η πιο αποτελεσματική δράση πρέπει να ληφθεί σε συνεργασία με τους Αμερικανούς.

Αν και υπάρχει ευρεία συναίνεση σχετικά με την ανάγκη να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση Τραμπ προτιμά να χρησιμοποιήσει εμπορικά εργαλεία, όπως δασμούς, για να εξαντλήσει τα πολεμικά αποθέματα του Κρεμλίνου, ενώ η ΕΕ πιέζει για την επιβολή επίσημων κυρώσεων στις επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με τη Μόσχα, εξηγεί το Politico.

Ένας δεύτερος διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε ότι αναμένουν «έντονες συζητήσεις» με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χτυπήσουν τη Ρωσία.

Οι κόκκινες γραμμές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε αξιωματούχους της ΕΕ ότι επιθυμεί να επιβάλει δασμούς 100% στην Ινδία και την Κίνα για την αγορά ρωσικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι Βρυξέλλες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Ωστόσο, αυτό είναι οικονομικά και πολιτικά αδύνατο για την ΕΕ.

Μια τέτοια κίνηση θα ήταν αντίθετη με τις βασικές αρχές της ΕΕ, ιδίως μετά την εκ νέου διατύπωση της αντίθεσης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους δασμούς, η οποία επέμεινε ότι «οι δασμοί είναι φόροι» για τους εγχώριους καταναλωτές.

Η επιβολή δασμών στην Ινδία, με την οποία οι Βρυξέλλες βρίσκονται κοντά στην υπογραφή μιας σημαντικής εμπορικής συμφωνίας, και στην Κίνα, στην οποία η ανοιχτή οικονομία της ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένη, θα ισοδυναμούσε με μια τεράστια πράξη αυτοκαταστροφής, σχολιάζει το Politico.

«Οι εξαγωγές είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας της ΕΕ»

«Δεν επιβάλλουμε δασμούς. Είμαστε ένας εμπορικός συνασπισμός. Είμαστε εξαγωγείς. Οι εξαγωγές είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας της ΕΕ. Αυτό είναι το DNA μας», δήλωσε η Άγκαθι Ντέμαραϊς, υψηλόβαθμη συνεργάτιδα πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

«Αυτό είναι απλώς ένας τρόπος για την κυβέρνηση Τραμπ να υποβάλει μια μη ρεαλιστική απαίτηση στους εταίρους της», πρόσθεσε η Ντέμαραϊς.

«Οι εταίροι θα αρνηθούν, διότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η ΕΕ να επιβάλει δασμούς, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, στην Κίνα και την Ινδία, και στη συνέχεια να πει: ‘Εντάξει, οι εταίροι μας αρνούνται να προχωρήσουν, οπότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε’».

Ένα πρόσφατο έγγραφο μετά από συζητήσεις που κυκλοφόρησε η δανέζικη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το οποίο είδε το Politico, αναφέρει ότι διερευνήθηκε εάν οι χώρες θα ήταν διατεθειμένες να επιβάλουν δασμούς στη Μόσχα ως μέρος του 19ου πακέτου κυρώσεων της Ένωσης.

Η ιδέα αυτή, σύμφωνα με αρκετούς διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, δεν έτυχε μεγάλης αποδοχής μεταξύ των υπουργών όταν συζητήθηκε τον περασμένο μήνα.

Τραμπ προς ΕΕ: Σταματήστε να αγοράζετε ορυκτά καύσιμα από τη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε επίσης την Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσικά ορυκτά καύσιμα — το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί τα έσοδα για να πληρώσει τα άρματα μάχης και τα στρατεύματά του — προσφέροντας έτσι ένα χρήσιμο εργαλείο στους ηγέτες της ΕΕ που ήδη πιέζουν για τον πλήρη τερματισμό των ρωσικών εισαγωγών.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ έφτασε στις Βρυξέλλες για συναντήσεις την Πέμπτη, όπου ήλπιζε να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του Τραμπ και της φον ντερ Λάιεν για την αγορά από την ΕΕ επιπλέον αμερικανικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Αυτοί είναι φιλόδοξοι στόχοι για τις εισαγωγές ενέργειας», δήλωσε ο Ράιτ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.

«Σίγουρα οι ΗΠΑ μπορούν να το καλύψουν, αλλά αυτό είναι ένα πλαίσιο που προϋποθέτει σημαντική αύξηση του εμπορίου ενέργειας από τη χώρα μας… Οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ θα αυξηθούν για να αντικαταστήσουν το υπόλοιπο ρωσικό φυσικό αέριο που εξακολουθεί να εισάγεται στην Ευρώπη», τόνισε.

Τι προτείνει ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε ότι σκοπεύει να επισπεύσει τη δέσμευση της ΕΕ να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027 — ενδεχομένως να μεταθέσει την προθεσμία νωρίτερα, εάν αυτό συμφωνηθεί ως μέρος ενός συμβιβασμού με τα κράτη μέλη.

«Έχω υποβάλει πρόταση για την απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου», δήλωσε. «Για να συμβεί αυτό με τρόπο που να μην οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και σε προβλήματα ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Αμερικανών φίλων μας. Πρέπει να εισάγουμε περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ», τόνισε.

Εκτός από το ότι αποτελεί μια σημαντική εμπορική ευκαιρία για τις ΗΠΑ, η πρόταση δίνει επίσης στις Βρυξέλλες ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις με χώρες φιλικές προς το Κρεμλίνο, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες αντιτίθενται στα σχέδια διακοπής των σχέσεων με τη Ρωσία, εκτιμά το Politico.