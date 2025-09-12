newspaper
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:39

Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.   

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει εξαντληθεί, ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά: «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αυτό είναι πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από ό,τι δικό μας»

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν.

«Αλλά το έχω ήδη κάνει. Έχω κάνει πολλά», υποστήριξε ο Ντόνανλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Ινδία – ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου – αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

«Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις. Είναι μια μεγάλη συμφωνία και προκαλεί μια ρήξη με την Ινδία», δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends», στέλνοντας εκ νέου μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Και θυμηθείτε το αυτό: αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από το να είναι δικό μας πρόβλημα».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στάμτσης: Να ανοίξει ο ανταγωνισμός για το ρεύμα και στα υδροηλεκτρικά

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στάμτσης: Να ανοίξει ο ανταγωνισμός για το ρεύμα και στα υδροηλεκτρικά

ΝΑΤΟ: Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας – Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους
Παραμένει η ένταση 12.09.25

Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας, λέει το ΝΑΤΟ - Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους

Το ΝΑΤΟ εξέδωσε καθησυχαστική ανακοίνωση για τις ασκήσεις Zapad-2025, ενώ η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για την εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δράστης πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε το μίσος
ΗΠΑ 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δράστης πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε το μίσος

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνελήφθη, αφότου μέλη της οικογένειάς του τον έπεισαν να παραδοθεί. Επίσης, αφήνουν να εννοηθεί ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά, λόγω των ιδεών του Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
Τραμπ: Στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις «για να αντιμετωπίσει το έγκλημα»
Δείτε βίντεο 12.09.25

Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις «για να αντιμετωπίσει το έγκλημα»

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η πόλη στην πολιτεία Τενεσί είναι «βαθιά προβληματική» - Η επιλογή του θυμίζει αυτή που έκανε για την Ουάσινγκτον

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
Αλά τούρκα 12.09.25

Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή

Ξεκίνησε η δίκη για την εγκυρότητα ή μη του πανεπιστημιακού διπλώματος του προφυλακισμένου Εκρέμ Ιμάμογλου - Για πρώτη φορά στα χρονικά - ακόμα και της Τουκρίας - τον υπερασπίζεται μέσα από τα κάγκελα ο επίσης κρατούμενος δικηγόρος του

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ισραήλ: Επίσκεψη από τον Μάρκο Ρούμπιο μετά την επίθεση στο Κατάρ – Νέες δηλώσεις Τραμπ για τους ομήρους
Νέες διαβουλεύσεις 12.09.25

Επίσκεψη από τον Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ μετά την επίθεση στο Κατάρ - Νέες δηλώσεις Τραμπ για τους ομήρους

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων έπειτα από την επίθεση στο Κατάρ και το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη - Τι λέει ο Τραμπ για τους ομήρους

Σύνταξη
Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Ρεκόρ όπλων 12.09.25

Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»

Αν οι εξουσιοδοτήσεις του NDAA στις ΗΠΑ μετατραπούν σε πραγματικές πιστώσεις, τότε ο προϋπολογισμός θα σπαταλήσει τεράστια ποσά σε δυσλειτουργικά ή παρωχημένα οπλικά συστήματα, προειδοποιεί ειδικός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα – Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά
Δαχτυλίδι 12.09.25

Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα - Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά

Ο φυλακισμένος πραξικοπηματίας Μπολσονάρου δεν μένει παρά να δώσει το δαχτυλίδι σε έναν άλλον απόστρατο, ο οποίος ήδη συγκεντρώνει γύρω του την επιχειρηματική ελίτ της Βραζιλίας

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»
Κόσμος 12.09.25

Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»

Σοκαριστικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας έκθεση του ΟΗΕ για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στη Βόρεια Κορέα, αλλά και την αύξηση της εφαρμογής της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ιαπωνία: Αριθμός-ρεκόρ αιωνόβιων εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης
Προβληματισμός 12.09.25

Αριθμό-ρεκόρ αιωνόβιων κατέγραψε η Ιαπωνία εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης

Η συντριπτική πλειονότητα των υπέργηρων στην Ιαπωνία είναι γυναίκες - Μέσα σε έναν χρόνο οι αιωνόβιοι αυξήθηκαν κατά 4.644 φτάνοντας σχεδόν τις 100.000 την ώρα που ο πληθυσμός εξακολουθεί να μειώνεται

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
«Καταϊδρωμένοι» 12.09.25

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος
«Ξέπλυμα» 12.09.25

ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος

«Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε 'επικίνδυνη σωματική βλάβη', συνεχίζει να δείχνει την 'ευαισθησία' της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας
Ελλάδα 12.09.25

Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας

Ο πρώην 46χρονος ηγούμενος και συνάμα επίσκοπος Δορυλαίου, δεν προσήλθε στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί και ο δικηγόρος του, έλαβε ημερομηνία απολογίας για τις 25 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»
Σκέψεις 12.09.25

Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»

Καθώς η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού, του 2004, επανακυκλοφορεί, ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης της, Τσάρλι Κάουφμαν, δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει ποτέ στη «μηχανή του Χόλιγουντ» - ενδιαμέσως έκανε μια μικρού μήκους στην Αθήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ProCredit Bank: Το νέο υποκατάστημα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 12.09.25

ProCredit Bank: Το νέο υποκατάστημα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης

Στην οδό Μητροπόλεως 28, εκγαινιάστηκε ένας σύγχρονος χώρος ο οποίος προσφέρει μία πελατοκεντρική εξυπηρέτηση με προνομιακές υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του
Ελλάδα 12.09.25

Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του

Υποσχόταν στα θύματά του μεγάλες χρηματικές απολαβές, τις απειλούσε και ασκούσε σωματική ή ψυχολογική βία κι έτσι τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε.

Σύνταξη
Η μορφή του Χριστού που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι «φορά γυναικεία ρούχα» υποστηρίζει ιστορικός τέχνης
«Ορθογώνια λαιμόκοψη» 12.09.25

Η μορφή του Χριστού που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι «φορά γυναικεία ρούχα» υποστηρίζει ιστορικός τέχνης

Ο Αυστριακός ιστορικός τέχνης Φίλιπ Ζιτζλσπέργκερ τοποθετεί το έργο «Salvator Mundi» του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο πλαίσιο της «αισθητικής της ρευστότητας των φύλων» στην Ιταλία της Αναγέννησης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE ο ημιτελικός: Γερμανία – Φινλανδία
Eurobasket 2025 12.09.25

LIVE ο ημιτελικός: Γερμανία – Φινλανδία

Παρακολουθήστε Live στις 17:00 την εξέλιξη του πρώτου ημιτελικού του Eurobasket ανάμεσα σε Γερμανία και Φινλανδία. Τηλεοπτικά από το Novasports Start και ΕΡΤ 1.

Σύνταξη
Καιρός: «Θαμπό πέπλο» αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα – Απότομο φθινόπωρο με βροχές τη Δευτέρα
Βίντεο 12.09.25

«Θαμπό πέπλο» αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα - Απότομο φθινόπωρο με βροχές τη Δευτέρα

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν σε αυξημένα επίπεδα - Καλός ο καιρός το Σάββατο - Τις υψηλές θερμοκρασίες θα διακόψει ένα «φθινοπωρινό σκίρτημα», αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια
«Αισχροκέρδεια» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια

«Το παράδοξο - ο αγρότης να πληρώνεται λιγότερο και ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερο - είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη: της ασυδοσίας των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 12.09.25

Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9
Ιόνια νησιά 12.09.25

Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης στην Κέρκυρα, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ θα συζητήσει προτεραιότητες και επενδυτικές πολιτικές με αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
