Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει εξαντληθεί, ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά: «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αυτό είναι πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από ό,τι δικό μας»

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν.

«Αλλά το έχω ήδη κάνει. Έχω κάνει πολλά», υποστήριξε ο Ντόνανλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Ινδία – ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου – αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

«Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις. Είναι μια μεγάλη συμφωνία και προκαλεί μια ρήξη με την Ινδία», δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends», στέλνοντας εκ νέου μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Και θυμηθείτε το αυτό: αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από το να είναι δικό μας πρόβλημα».