09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 02:30

Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, και επικαλούνται οι Financial Times (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Ο αμερικανός πρόεδρος διατύπωσε την απαίτησή του στη διάρκεια τηλεφωνικής παρέμβασής του στις συνομιλίες που είχαν χθες Τρίτη στην Ουάσιγκτον ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της ΕΕ για να συζητήσουν τρόπους αύξησης του της οικονομικής πίεσης στη Μόσχα.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι διατεθειμένη να επιβάλει τιμωρητικά μέτρα στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς τη συμμετοχή της ΕΕ

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, έτοιμοι να ξεκινήσουμε τώρα, αλλά θα το κάνουμε αυτό μόνο εάν οι ευρωπαίοι εταίροι μας συμπαραταχθούν μαζί μας», δήλωσε ένας αμερικανός αξιωματούχος.

Δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να «αντιγράψει» τυχόν δασμούς που θα επιβληθούν από την ΕΕ στην Κίνα και την Ινδία, οδηγώντας ενδεχομένως σε περαιτέρω αύξηση των αμερικανικών τιμωρητικών μέτρων στις εισαγωγές και από τις δύο χώρες.

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται εν μέσω της απογοήτευσης που υπάρχει στον Λευκό Οίκο για τη δυσκολία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και τις ολοένα και πιο επιθετικές αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος διατύπωσε την άποψη «ότι η προφανής προσέγγιση εδώ είναι να επιβάλουμε όλοι δραματικούς δασμούς και να τους διατηρήσουμε μέχρι οι Κινέζοι να συμφωνήσουν να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα μέρη όπου μπορεί να πάει το πετρέλαιο», τόνισε ο πρώτος αμερικανός αξιωματούχος.

Η σύνοδος Σι, Πούτιν και Μόντι

Η κίνηση του Τραμπ γίνεται μετά την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, του ρώσου ομολόγου του, Βλαντιμίρ Πούτιν και του ινδού πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι σε σύνοδο κορυφής την περασμένη εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ αύξησαν τον περασμένο μήνα τους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές στο 50% λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, ενισχύοντας τις εντάσεις με το έθνος της Νότιας Ασίας.

Το βράδυ χθες Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ινδία θα συνεχιστούν και άφησε να εννοηθεί ότι θα έχουν «επιτυχή κατάληξη».

«Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των εμπορικών φραγμών μεταξύ των δύο εθνών μας. Ανυπομονώ να μιλήσω με τον πολύ καλό μου φίλο, τον πρωθυπουργό Μόντι, τις επόμενες εβδομάδες», έγραψε.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει στοχεύσει συγκεκριμένα την Κίνα λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου. Τον Απρίλιο, ο Τραμπ αύξησε απότομα τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, αλλά τους μείωσε τον Μάιο μετά από μια σοβαρή αντίδραση στην αγορά.

Να «μοιραστούμε τον πόνο»

Αξιωματούχοι της ΕΕ, με επικεφαλής τον υπεύθυνο κυρώσεων της Ενωσης, Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, συμμετείχαν στις συζητήσεις στην Ουάσιγκτον, με ανώτερους αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συζητούσαν πιθανές δευτερογενείς κυρώσεις κατά χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσαν αξιωματούχοι στους Financial Times αυτήν την εβδομάδα, αλλά πολλοί είναι νευρικοί δεδομένων των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με το Πεκίνο και το Νέο Δελχί.

Αμερικανοί διπλωμάτες στην Ευρώπη έχουν τονίσει στις πρωτεύουσες της ΕΕ ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι διατεθειμένη να επιβάλει τιμωρητικά μέτρα στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς τη συμμετοχή της ΕΕ. Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν επίσης να αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα για τον εαυτό τους.

«Το ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι έχουν την πολιτική βούληση να τερματίσουν τον πόλεμο» αναρωτήθηκε ο πρώτος αμερικανός αξιωματούχος, και πρόσθεσε: «Οποιοδήποτε από αυτά τα μέτρα θα είναι φυσικά δαπανηρό και για να το αποφασίσει ο πρόεδρος, χρειαζόμαστε τους εταίρους μας στην ΕΕ και, ιδανικά, όλους τους εταίρους μας μαζί μας. Και θα μοιραστούμε τον πόνο μαζί».

Κόσμος
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
Γερμανία 10.09.25

«Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ για το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Σύνταξη
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Κόσμος 10.09.25

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία 09.09.25

Δείτε βίντεο 09.09.25

Χάος 09.09.25

Τα σχέδιά τους 09.09.25

«Στρατηγικοί σύμμαχοι» 09.09.25

Κόσμος 10.09.25

Γερμανία 10.09.25

Κόσμος 10.09.25

Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)
Μπάσκετ 10.09.25

Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αμέσως μετά τη λήξη του ματς με τη Λιθουανία μαζί με τους συμπαίκτες του πήγε στον πίνακα του bracket της διοργάνωσης για να τον συμπληρώσει με Ελλάδα!

Σύνταξη
Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
Μπάσκετ 09.09.25

Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»

Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Σύνταξη
Η… δεύτερη μεγάλη ζωή του Βασίλη Σπανούλη
On Field 09.09.25

Η… δεύτερη μεγάλη ζωή του Βασίλη Σπανούλη

Η Εθνική μας ομάδα γράφει ιστορία με την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης βάζει την «σφραγίδα» του, θριαμβεύοντας και στην άκρη του πάγκου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»
Eurobasket 2025 09.09.25

Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πραγματικός αρχηγός, φρόντισε να «προσγειώσει» τους συμπαίκτες του αμέσως μετά τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής επί της Λιθουανίας κι ενόψει του ημιτελικού με την Τουρκία.

Σύνταξη
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Δέσμευση 09.09.25

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)
Μπάσκετ 09.09.25

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)

Η Εθνική ομάδα νίκησε τη Λιθουανία με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και θα δώσει μεγάλη «μάχη» με την Τουρκία για την πρόκριση στον τελικό.

Σύνταξη
Εστίαση: Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο – «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός
Ανασφάλεια 09.09.25

Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο της εστίασης - «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός

«Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
Απόφαση ζωής 09.09.25

«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
