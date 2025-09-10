Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, και επικαλούνται οι Financial Times (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Ο αμερικανός πρόεδρος διατύπωσε την απαίτησή του στη διάρκεια τηλεφωνικής παρέμβασής του στις συνομιλίες που είχαν χθες Τρίτη στην Ουάσιγκτον ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της ΕΕ για να συζητήσουν τρόπους αύξησης του της οικονομικής πίεσης στη Μόσχα.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι διατεθειμένη να επιβάλει τιμωρητικά μέτρα στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς τη συμμετοχή της ΕΕ

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, έτοιμοι να ξεκινήσουμε τώρα, αλλά θα το κάνουμε αυτό μόνο εάν οι ευρωπαίοι εταίροι μας συμπαραταχθούν μαζί μας», δήλωσε ένας αμερικανός αξιωματούχος.

Δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να «αντιγράψει» τυχόν δασμούς που θα επιβληθούν από την ΕΕ στην Κίνα και την Ινδία, οδηγώντας ενδεχομένως σε περαιτέρω αύξηση των αμερικανικών τιμωρητικών μέτρων στις εισαγωγές και από τις δύο χώρες.

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται εν μέσω της απογοήτευσης που υπάρχει στον Λευκό Οίκο για τη δυσκολία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και τις ολοένα και πιο επιθετικές αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος διατύπωσε την άποψη «ότι η προφανής προσέγγιση εδώ είναι να επιβάλουμε όλοι δραματικούς δασμούς και να τους διατηρήσουμε μέχρι οι Κινέζοι να συμφωνήσουν να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα μέρη όπου μπορεί να πάει το πετρέλαιο», τόνισε ο πρώτος αμερικανός αξιωματούχος.

Η σύνοδος Σι, Πούτιν και Μόντι

Η κίνηση του Τραμπ γίνεται μετά την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, του ρώσου ομολόγου του, Βλαντιμίρ Πούτιν και του ινδού πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι σε σύνοδο κορυφής την περασμένη εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ αύξησαν τον περασμένο μήνα τους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές στο 50% λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, ενισχύοντας τις εντάσεις με το έθνος της Νότιας Ασίας.

Το βράδυ χθες Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ινδία θα συνεχιστούν και άφησε να εννοηθεί ότι θα έχουν «επιτυχή κατάληξη».

«Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των εμπορικών φραγμών μεταξύ των δύο εθνών μας. Ανυπομονώ να μιλήσω με τον πολύ καλό μου φίλο, τον πρωθυπουργό Μόντι, τις επόμενες εβδομάδες», έγραψε.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει στοχεύσει συγκεκριμένα την Κίνα λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου. Τον Απρίλιο, ο Τραμπ αύξησε απότομα τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, αλλά τους μείωσε τον Μάιο μετά από μια σοβαρή αντίδραση στην αγορά.

Να «μοιραστούμε τον πόνο»

Αξιωματούχοι της ΕΕ, με επικεφαλής τον υπεύθυνο κυρώσεων της Ενωσης, Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, συμμετείχαν στις συζητήσεις στην Ουάσιγκτον, με ανώτερους αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συζητούσαν πιθανές δευτερογενείς κυρώσεις κατά χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσαν αξιωματούχοι στους Financial Times αυτήν την εβδομάδα, αλλά πολλοί είναι νευρικοί δεδομένων των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με το Πεκίνο και το Νέο Δελχί.

Αμερικανοί διπλωμάτες στην Ευρώπη έχουν τονίσει στις πρωτεύουσες της ΕΕ ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι διατεθειμένη να επιβάλει τιμωρητικά μέτρα στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς τη συμμετοχή της ΕΕ. Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν επίσης να αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα για τον εαυτό τους.

«Το ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι έχουν την πολιτική βούληση να τερματίσουν τον πόλεμο» αναρωτήθηκε ο πρώτος αμερικανός αξιωματούχος, και πρόσθεσε: «Οποιοδήποτε από αυτά τα μέτρα θα είναι φυσικά δαπανηρό και για να το αποφασίσει ο πρόεδρος, χρειαζόμαστε τους εταίρους μας στην ΕΕ και, ιδανικά, όλους τους εταίρους μας μαζί μας. Και θα μοιραστούμε τον πόνο μαζί».