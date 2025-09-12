newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές

Ο ορατός κίνδυνος διάχυσης των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα ως απόλυτο τεστ αντοχής για τη βασισμένη σε κανόνες μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στο φόντο της χαοτικής εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ήταν μόλις αρχές του μήνα, όταν ο δυτικός Τύπος βοούσε για τη νέα μάχη για την παγκόσμια τάξη στον 21ο αιώνα, αποτυπωμένη στη κοινή φωτογραφία -ως οιονεί συγκρότηση αντιδυτικού μετώπου- μεταξύ των ηγετών της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας, στο περιθώριο της τελευταίας συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO).

Οι ενδείξεις για το τέλος της μεταπολεμικής, βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης ήταν ήδη ορατές.

Πλέον αυξάνονται με επικίνδυνους ρυθμούς.

Πλην όμως προέρχονται ένθεν κακείθεν.

Όχι μόνο από τους αναθεωρητές αντιπάλους της Δύσης -με Νο1 τον εισβολέα στην Ουκρανία Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, που τώρα πλέον δοκιμάζει τα όρια αντοχής και αντίδρασης του ΝΑΤΟ με παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από… «ξεστρατισμένα» drones σε βάθος χιλιομέτρων- αλλά και από έναν από πλέον τους αμφιλεγόμενους πια δυτικούς συμμάχους: τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως ισχύει με το πρωτοφανές «θερμό» επεισόδιο της Τετάρτης στην Πολωνία, έτσι και η άνευ προηγουμένου, εκτός κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και, όπως προκύπτει, ατελέσφορη αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα του Κατάρ, την Τρίτη, με στόχο την πολιτική ηγεσία -και διαπραγματευτική ομάδα- της Χαμάς, ξαναγράφουν τους όρους του πολέμου και της διπλωματίας.

Και το κυριότερο: ρίχνουν στα «σχοινιά» τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, που από επίδοξος Νομπελίστας Ειρήνης βλέπει να του γυρνά μπούμερανγκ ο δικός του άκρατος αναθεωρητισμός.

Αμφότεροι πλέον προνομιακοί συνομιλητές του -αλλά και ταυτόχρονα αμφισβητίες του- ο Πούτιν και ο Νετανιάχου (σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου) προκαλούν επικίνδυνα βαθιές ρωγμές στο status quo, από διαφορετικές αφετηρίες ο καθένας.

YouTube thumbnail

Το τέλος του παγκόσμιου συστήματος που βασίζεται σε κανόνες

Εν μέσω αμερικανικής μεσολάβησης ειρηνευτικών προσπαθειών, o Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ηγούνται σήμερα δύο χωρών σε ατέρμονους πολέμους.

Η μεν Ρωσία εισβάλλοντας το 2022 στην Ουκρανία, επικαλούμενη μέχρι και σήμερα νατοϊκή απειλή για την εθνική ασφάλειά της.

Το δε Ισραήλ -κατοχική δύναμη στα παλαιστινιακά εδάφη- μετά τη φρικαλέα επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς, σε μια στρατιωτική απάντηση που έχει όμως πλέον εξελιχθεί σε σφαγή και ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, καθώς και σε στρατιωτικό ξεκαθάρισμα «λογαριασμών» από το Τελ Αβίβ ανά τη Μέση Ανατολή.

«Κάναμε ακριβώς ότι έκανε η Αμερική» μετά την 11η Σεπτεμβρίου, «όταν κυνήγησε τους τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα στο Αφγανιστάν και σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», υποστήριξε ο Νετανιάχου για την επίθεση στο Κατάρ.

Ενός στενού συμμάχου της Ουάσιγκτον (και της Άγκυρας), επί χρόνια χρηματοδότη της Χαμάς στη Γάζα μέσω του Ισραήλ (βλ. σκάνδαλο «Qatargate»), νυν μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και εμιράτου-«οικοδεσπότη» της μεγαλύτερης βάσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ουδείς πίστεψε τη δήλωση Νετανιάχου ότι ο πρωτοφανής ισραηλινός βομβαρδισμός της Ντόχα θα μπορούσε «να ανοίξει το δρόμο για το τέλος του πολέμου».

Πολλώ μάλλον όταν άφησε να αιωρείται η απειλή και για άλλες χώρες, όπου εδράζουν μέλη της Χαμάς.

Τα καμπανάκια φαίνεται να ηχούν επικίνδυνα ακόμη και για την Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ…

Παρά τις προσπάθειες αποσόβησης της διάχυσης αμφότερων των κλιμακούμενων κρίσεων, αποτελεί σήμα κινδύνου το γεγονός ότι η διπλωματία στρατιωτικοποιείται, ενόσω επαναχαράσσονται οι περιφερειακές αρχιτεκτονικές ασφαλείας και η διεθνής σκηνή μετατρέπεται σε αρένα, όπου αυτό που δείχνει πλέον να μετρά είναι μόνο ο «νόμος του ισχυρού».

YouTube thumbnail

Ένα επισφαλές μέλλον

Είτε αφορά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, είτε στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει το τελευταίο καιρό να αρκείται στο να δηλώνει δυσαρεστημένος από τις εξελίξεις, ενόσω υπόσχεται -μιλώντας σε δημοσιογράφους- οσονούπω εξελίξεις, που τελικά προκύπτουν μόνο αρνητικές.

Αλλά ο Νετανιάχου έχει μάθει ότι ενώ «ο Τραμπ θα γκρινιάξει, τελικά θα αφήσει ατιμώρητο» το Ισραήλ, σχολιάζουν οι New York Times, έπειτα από δεκαετίες αμερικανικών βέτο στον ΟΗΕ και δισεκατομμυρίων σε στρατιωτική βοήθεια.

Ο δε Πούτιν μιλά για «φως στο τούνελ» στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ενόσω ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει σε όλο και πιο κρίσιμη καμπή.

Κατά τα λοιπά, αναφέρουν εν χορώ οι Financial Times, το BBC και το Bloomberg, ο Τραμπ πιέζει την ΕΕ -που μετατρέπεται σχεδόν αυτοβούλως σε «σάκο του μποξ»- να επιβάλει δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές από την Ινδία και την Κίνα, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η πίεση στον Ρώσο πρόεδρο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτά, ούτε ένα μήνα μετά την αμερικανο-ρωσική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, που -μέχρι τώρα τουλάχιστον- αποδεικνύεται γύρος θριάμβου για τον Πούτιν.

Αλλά εάν η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν υπογράμμισε κατά πολλούς την παρακμή των ΗΠΑ ως αυτοαποκαλούμενου θεματοφύλακα της «φιλελεύθερης διεθνούς τάξης», η στάση του συμμαχικού Ισραήλ την επιτείνει.

Με την εντεινόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, την επέκταση των παράνομων οικισμών του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και, τώρα, με την επίθεση στο Κατάρ, καταδεικνύει την κατάρρευση της έννομης τάξης.

Συμβαίνει με φόντο τις όψιμες προαναγγελίες κυρίως ευρωπαϊκών κρατών για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στα τέλη του μήνα, αλλά και τα δύο μέτρα και σταθμά που συνεχίζει να τηρεί ως προς την τήρηση του διεθνούς δικαίου η Δύση, διαβρώνοντας τα θεμέλια της «παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες» και ενθαρρύνοντας την ανάληψη στρατηγικού ρίσκου παγκοσμίως.

Ρωσία: Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείο Άμυνας
Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας

Σε «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης με drones τα οποία έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ για την καταδίκη Μπολσονάρο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»
Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μετά την καταδίκη του Μπολσονάρο και την αντίδραση των ΗΠΑ.

Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βραζιλία για την καταδίκη του Μπολσονάρο

Την προσφιλή έκφραση του Τραμπ «κυνήγι μαγισσών» χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να απειλήσει τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» λόγω της καταδίκης του Μπολσονάρο σε 27 χρόνια κάθειρξης.

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία στο Μέριλαντ – Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό [Βίντεο]
Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία των ΗΠΑ στο Μέριλαντ - Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ναυτικό δόκιμο που εκδιώχθηκε από την σχολή και επέστρεψε με το όπλο του ανοίγοντας πυρ». Δεν είναι ακόμα διασταυρωμένο αν υπάρχουν θύματα

Βραζιλία: Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο τέως πρόεδρος Μπολσονάρο
Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Μπολσονάρο

Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία και καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών.

Τουρκία: Ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού
Η Τουρκία ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση, την τεχνική καισυμβουλευτική υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια προς τις συριακές δυνάμεις

Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)
Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)

Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται απόψε (12/9, 21:00) με την Τουρκία στους «4» του Eurobasket και θέλει νίκη για να βρεθεί στον τελικό, να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο και να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Συγχώνευση υπουργείων, μείωση μετακλητών, αλλαγές στον ΦΠΑ με μηδενισμό σε συγκεκριμένες κατηγορίες, μείωση ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνους και 13ος μισθός είναι μερικές από τις προτάσεις στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος
Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος

Οι διπλωμάτες τονίζουν ότι το Ισραήλ προκάλεσε τη δημοσιότητα και αναφέρονται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το δίκαιο του ισχυρού και στα ελληνοτουρκικά.

Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ
Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα κόμβο LNG για όλη τη ΝΑ Ευρώπη –Σύσσωμη η επιχειρηματική «αφρόκρεμα» του ενεργειακού τομέα υποδέχθηκε χθες στη Ρεβυθούσα τον Αμερικανό τσάρο της ενέργειας

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς
«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς

Μια απρόσμενη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τον διάσημο ηθοποιό Τομ Χανκς και την Στρατιωτική Ακαδημία του West Point και στη μέση ο Ντόναλντ Τραμπ

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

