Η παγκόσμια τάξη που βασιζόταν σε κανόνες έχει πεθάνει, παραδέχεται η ΕΕ
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:00

Η παγκόσμια τάξη που βασιζόταν σε κανόνες έχει πεθάνει, παραδέχεται η ΕΕ

Η επιστροφή στο προηγούμενο status quo φαίνεται απίθανη, καταλήγει η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
A
A
Spotlight

Η παγκόσμια τάξη πραγμάτων δεν επιδέχεται… «επισκευή» και η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στον νόμο της ζούγκλας – ή να θεσπίσει νέους κανόνες, είναι το δυσοίωνο μήνυμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) πρόκειται να στείλει την Τρίτη, σε ένα κείμενο που περιγράφει λεπτομερώς τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας.

«Είμαστε μάρτυρες της διάβρωσης της διεθνούς τάξης πραγμάτων που βασίζεται σε κανόνες», αναφέρουν διάφορα σχέδια της ετήσιας Έκθεσης Στρατηγικής Προοπτικής, τα οποία έχει δει το Politico.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδείξει σταθερά περιφρόνηση για θεσμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αποσύροντας τη χρηματοδότηση ή αποχωρώντας από βασικά όργανα του ΟΗΕ – για παράδειγμα, από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), αλλά και την UNESCO, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιστήμης.

Παράλληλα, οι απειλές του Τραμπ για την επιβολή δασμών τόσο στην ΕΕ όσο και σε άλλες χώρες του κόσμου έχουν υπονομεύσει περαιτέρω την εξουσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η Κομισιόν θα αναγνωρίσει ότι οι θεσμοί αυτοί πιθανότατα δεν θα ανακάμψουν από την κατάρρευση της παγκόσμιας τάξης. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να μην επανέλθει: «Η επιστροφή στο προηγούμενο status quo φαίνεται όλο και πιο απίθανη», προειδοποιεί το σχέδιο.

Η ΕΕ θα μπορούσε να επηρεαστεί ιδιαίτερα από αυτή την εξέλιξη. Βασικά χαρακτηριστικά του μπλοκ, όπως η εσωτερική αγορά, οι εμπορικές ροές, οι διεθνείς εταιρικές σχέσεις και τα τεχνικά πρότυπα, εξαρτώνται όλα από ένα λειτουργικό πολυμερές σύστημα.

«Η αστάθεια και η μερική δυσλειτουργία της διεθνούς τάξης και η μερική διάσπαση των παγκόσμιων οικονομιών έχουν αποσταθεροποιητική επίδραση στην ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί προς το συμφέρον της οικονομίας της και της ευημερίας των πολιτών της», επισημαίνεται.

Έρχεται η νέα παγκόσμια τάξη;

Η έκθεση της Κομισιόν στοχεύει να κατευθύνει ευρύτερες πολιτικές της ΕΕ που καλύπτουν τομείς όπως το εμπόριο, η τεχνολογία, το κλίμα και άλλοι.

Θα καλεί την Ευρώπη να είναι έτοιμη για την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης που θα ανταποκρίνεται στην ανθρώπινη σκέψη, για τη ρύθμιση των τεχνολογιών που μειώνουν την ισχύ του ήλιου και για την εξέταση της εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών από το Διάστημα και τα βάθη της θάλασσας.

Αντί να προσκολλάται στην παλαιά τάξη που βασίζεται σε κανόνες, η Ευρώπη θα πρέπει να ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για τη μεταρρύθμισή της, θα αναφέρει το έγγραφο, σύμφωνα με το Politico.

«Η ΕΕ θα πρέπει να διαμορφώσει ενεργά και με συνεκτική προσέγγιση τη συζήτηση σχετικά με μια νέα παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες και μια μεταρρύθμιση του πολυμερισμού», αναφέρει το σχέδιο, επισημαίνοντας τον ΟΗΕ και τον ΠΟΕ, ως βασικούς θεσμούς που πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει επίσης να διστάζει να σχηματίσει «νέες συμμαχίες, βασισμένες σε κοινά συμφέροντα», συμβουλεύει.

Η προειδοποίηση του Φρίντριχ Μερτς

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, προειδοποίησε σήμερα (8/9) ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, ενώ προέβλεψε ότι στο μέλλον η διατλαντική συνεργασία θα εξαρτάται από την περίσταση και τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο πλευρών.

Όπως εξήγησε, μάλιστα, «η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει, πιο επιθετικά, νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, καθώς η σχέση της με τις ΗΠΑ αλλάζει»,

«Εμείς στην Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τα συμφέροντά μας, χωρίς ψευτονοσταλγίες», είπε χαρακτηριστικά ο Γερμανός καγκελάριος, στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου των περίπου 230 Γερμανών πρέσβεων στο Βερολίνο, η οποία παραγματοποιείται υπό τον τίτλο «Ασφάλεια, Ελευθερία, Ευημερία».

«Η σχέση της Ευρώπης με τις ΗΠΑ θα εξαρτάται από την ισχύ της»

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «σημαντικός εταίρος», αλλά και ότι «η σχέση των δύο πλευρών έχει καταστεί λιγότερο αυτονόητη», με την Ουάσινγκτον να την συνδέει πλέον με συγκεκριμένα συμφέροντα και θέματα.

«Η σχέση της Ευρώπης με τις ΗΠΑ θα εξαρτάται από την ισχύ της», υπογράμμισε ο Φρίντριχ Μερτς και παραδέχθηκε ότι πρόκειται για νέα κατάσταση, η οποία σημαίνει επίσης και πως θα πρέπει «να συνάψουμε νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, αλλά και να διευρύνουμε και να ενισχύσουμε ήδη υπάρχουσες ακόμη πιο επιθετικά από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα».

Ο καγκελάριος της Γερμανίας σημείωσε, επίσης, ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει την από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους ενός βασιζόμενου σε αρχές συστήματος, το οποίο θα προωθεί το ελεύθερο εμπόριο – και με τις ΗΠΑ.

Απευθυνόμενος στους επικεφαλής των γερμανικών ξένων αποστολών, ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι στις μέρες μας δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται την εσωτερική, την οικονομική, την εμπορική και τη μεταναστευτική πολιτική, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την διάσταση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας.

«Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για εσωτερική πολιτική και για εξωτερική πολιτική σαν να πρόκειται για δύο σαφώς διαχωρισμένα πεδία. Αυτός ο διαχωρισμός προσφέρει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Υποδηλώνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τους πολέμους εκεί έξω, για τους επιτιθέμενους, τους παραβάτες των κανόνων. Εξυπηρετεί μόνο την ανάγκη απομονωτισμού», τόνισε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως «η Γερμανία, ακόμη και αν περιβάλλεται από φίλους, δεν είναι νησί, αλλά ακριβώς το αντίθετο – οι πολύ στενοί δεσμοί με τους Ευρωπαίους φίλους και γείτονές μας καταδεικνύουν πόσο βαθιά αλληλένδετες είναι οι αποφάσεις εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
ΟΗΕ 08.09.25

Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για «πλήρη, άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα για μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη»

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;
Βαθύ ρήγμα 08.09.25

Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα φτιαχτεί κυβέρνηση με συμμετοχή των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς
Νόβι Σάντ 08.09.25

Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς

Το κύμα διαδηλώσεων στην Σερβία ξεκίνησε μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 08.09.25

Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα

Η δίκη του Ράιαν Ρουθ, κατηγορούμενου για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποφάσισε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Αναισθησιολόγος δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18
Κόσμος 08.09.25

Αναισθησιολόγος «serial killer» δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18

Ο 53χρονος γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκοπίμως 30 ασθενείς, ηλικίας από 4 έως 89 ετών μεταξύ 2008-17, σε δύο ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία

Σύνταξη
Γαλλία: Για «δοκιμασία αλήθειας» μίλησε ο Μπαϊρού – Στις 20:00 η ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης
Νέα κυβερνητική κρίση 08.09.25

Για «δοκιμασία αλήθειας» μίλησε ο Μπαϊρού - Στις 20:00 η ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού οδεύει προς την έξοδο - Εντάσεις κατά τη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης στη Γαλλία - Έτοιμο να κυβερνήσει δηλώνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα

Σύνταξη
«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Κόσμος 08.09.25

«Εξοντώνετε αθώους»: Η Ισπανία αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και επιβάλλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επικρίνει ανοιχτά τον πόλεμο στη Γάζα και πλέον έχει αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος

Σύνταξη
Ρωσία: Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία – Ο απώτερος στόχος
Η σημασία της Οδησσού 08.09.25

Ο χάρτης που αποκαλύπτει τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία - Ο απώτερος στόχος

Χάρτης που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας έχει ανάψει φωτιές σε σχέση με τις εδαφικές αξιώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ
Αλλαγή ρότας 08.09.25

Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ, λέει ο Μερτς

«Η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει, πιο επιθετικά, νέες εταιρικές σχέσεις ανά τον κόσμο, καθώς η σχέση της με τις ΗΠΑ αλλάζει», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
ΟΗΕ 08.09.25

Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για «πλήρη, άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα για μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη»

Σύνταξη
LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο

LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Κροατία – Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία

LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λευκορωσία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισραήλ – Ιταλία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Ισραήλ – Ιταλία

LIVE: Ισραήλ – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισραήλ – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα
«Όμορφες περιπέτειες» 08.09.25

Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin Nagano, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της κόρης της με τον Βίκτωρα Δήμα.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο
Εργασιακό «τερατούργημα» 08.09.25

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο

«Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το 13ωρο

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;
Βαθύ ρήγμα 08.09.25

Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα φτιαχτεί κυβέρνηση με συμμετοχή των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ελλάδα – Δανία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Ελλάδα – Δανία

LIVE: Ελλάδα – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA.

Σύνταξη
Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της εθνικής Παλαιστίνης, Ιχάμπ Αμπού Τζαχάρ, ο οποίος μίλησε για τον χειρότερο φόβο πίσω στην πατρίδα του όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Σύνταξη
Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»
Re Giorgio 08.09.25

Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»

Τη Δευτέρα, η Ιταλία αποχαιρέτησε τον εμβληματικό σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών με ένα τελευταίο αντίο στον «βασιλιά» της μόδας που είχε τον σεβασμό και τη διακριτικότητα που του άρμοζε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΔΕΘ: Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
ΜμΕ 08.09.25

Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το «μέρισμα της ανάπτυξης» στη ΔΕΘ δεν έφτασε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Διάχυτη η απογοήτευση καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως «η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά στο περιθώριο».

Σύνταξη
