Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»

Ακόμη και πριν από την έναρξη των συνομιλιών τους, η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλάσκα την Παρασκευή, προωθεί τον στόχο της Ρωσίας να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια τάξη ασφάλειας, καθώς οι δύο άνδρες αναβιώνουν το σύστημα των «μεγάλων δυνάμεων», στο οποίο μόνο λίγες μεγάλες χώρες έχουν τον τελευταίο λόγο.

Ο Πούτιν έθεσε το πλαίσιο την περασμένη εβδομάδα, μετά τη συνάντησή του με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, όταν απέκλεισε τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκιμ έως ότου πληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις που, όπως είπε, παρέμεναν «μακριά».

Οι συναντήσεις μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας είναι συνήθως εξαιρετικά οργανωμένες, αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων, στις οποίες τα αποτελέσματα συμφωνούνται εκ των προτέρων και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη

Ο Τραμπ συμφώνησε και απέρριψε τη συμμετοχή του Ζελένσκι, ακόμη και αν το μέλλον της χώρας του – και των 40 εκατομμυρίων πολιτών της – κρέμεται από μια κλωστή.

Ο Ζελένσκι είχε συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις τα τελευταία τριάμισι χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, δήλωσε ο Τραμπ την Δευτέρα, και «τίποτα δεν συνέβη. Εννοώ, θέλετε κάποιον που το κάνει αυτό εδώ και τριάμισι χρόνια;».

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα «χρυσή ευκαιρία» για τον Πούτιν

Μια συνάντηση κορυφής τετ-α-τετ, σε αμερικανικό έδαφος, δεν ήταν η μόνη σημαντική νίκη του Πούτιν. Επίσης, απέτρεψε, προς το παρόν, την απειλή του Τραμπ για σκληρές οικονομικές κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου και απέκρουσε τις εκκλήσεις του Αμερικανού προέδρου για κατάπαυση του πυρός. Την Δευτέρα, ο Τραμπ επέστρεψε στο να κατηγορεί τον Ζελένσκι για τον πόλεμο, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Πούτιν, αν και ο Ρεπουμπλικανός φάνηκε πιο συμβιβαστικός σε μια τηλεδιάσκεψη με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, χθες, Τετάρτη.

Η οπτική της συνάντησης στην Αλάσκα ενισχύει τον μακροπρόθεσμο στόχο του Πούτιν να ανασυγκροτήσει την Ρωσία ως μία από τις λίγες μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις με νόμιμες σφαίρες επιρροής, και εκπληρώνει τον βραχυπρόθεσμο τακτικό στόχο του για μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με σκοπό να κερδίσει και να χειραγωγήσει τον Τραμπ, σημειώνει η Washington Post.

Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Κρεμλίνου, μιλώντας σην αμερικανική εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητα διπλωματικά θέματα, χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα ως «χρυσή ευκαιρία» για τον Πούτιν, προσθέτοντας: «Και φυσικά, μια επίσκεψη στις ΗΠΑ είναι μια τεράστια νίκη».

Ένα άλλο πρόσωπο με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο είπε ότι η σύνοδος κορυφής, η οποία θα ξεκινήσει στις 11:30 το πρωί (22:30 ώρα Ελλάδας) την Παρασκευή στο Άνκορατζ, ήταν «μια πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί αυτό» και πως η συνάντηση είχε σχεδιαστεί για να «ηρεμήσει τις ρωσικές ελίτ, για τις οποίες αυτός ο πόλεμος είναι ντροπή, και θέλουν να επιστρέψουν όλα στο φυσιολογικό».

Πώς ο Πούτιν έφερε τον Τραμπ εκεί όπου ήθελε;

Ο πρώην ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης Μπόρις Μποντάρεφ, ο οποίος παραιτήθηκε λόγω της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, δήλωσε ότι ο Πούτιν είχε προσφέρει τόσο λίγα που ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο Τραμπ συμφώνησε να τον συναντήσει. Προσέθεσε, μάλιστα, ότι φαινόταν να είναι ένα τέχνασμα του Κρεμλίνου για να αποσπάσει την προσοχή του Τραμπ από τις κυρώσεις, ακριβώς όπως ο Πούτιν απέσπασε την προσοχή του Τραμπ από το αίτημα για κατάπαυση του πυρός τον Μάιο, προτείνοντας ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Αν και ο Τραμπ έχει επικρίνει πρόσφατα τις επιθέσεις του Πούτιν σε ουκρανικές πόλεις, δεν έχει επιβάλει κυρώσεις ή ασκήσει οποιαδήποτε άλλη πίεση στην Ρωσία πέρα από τη ρητορική. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι θα υπάρξουν «πολύ σοβαρές» συνέπειες αν ο Πούτιν συνεχίσει τον πόλεμο μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, αν και έχει κάνει παρόμοιες απειλές και στο παρελθόν χωρίς να τις υλοποιήσει.

«Είναι κακή ιδέα ο Τραμπ να φιλοξενήσει αυτή τη συνάντηση», δήλωσε ο Μποντάρεφ, αμφισβητώντας τον σκοπό και το όφελός της. «Αρχικά είπε: ‘θέλω να συναντηθώ με τον Βλαντίμιρ και θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία’». Στη συνέχεια, όμως, πρόσθεσε, ο Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσαν ότι ο σκοπός της συνάντησης ήταν να μάθουν τι θέλει ο Πούτιν, ενώ «είναι απολύτως προφανές τι θέλει η άλλη πλευρά».

Το αποτέλεσμα της συνόδου έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων;

Ο Πούτιν έχει από καιρό καταστήσει σαφές ότι απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει τέσσερις πλούσιες σε πόρους περιοχές και να αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία το 2014. Θέλει επίσης να αποκλειστεί η Ουκρανία από την ένταξη στο ΝΑΤΟ και να περιοριστεί ο στρατός της σε σημείο που να είναι σχεδόν άχρηστος.

Ο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη ότι η συνάντηση με τον Πούτιν «δεν ήταν παραχώρηση», αλλά «συνάντηση για να διερευνήσει το έδαφος. Μια συνάντηση είναι αυτό που κάνεις για να καταλάβεις και να πάρεις την απόφασή σου», υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας την άποψη του Τραμπ ότι οι πιθανότητες επιτυχίας θα είναι σαφείς από νωρίς.

Να σημειωθεί, άλλωστε, πως οι συναντήσεις μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας – ηγετών των χωρών με τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο – είναι συνήθως εξαιρετικά οργανωμένες, αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων, στις οποίες τα συγκεκριμένα «αποτελέσματα» συμφωνούνται εκ των προτέρων και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

Πώς ο Τραμπ ενισχύει την αφήγηση του Πούτιν;

Οι επιθέσεις του Πούτιν κατά της νομιμότητας του Ζελένσκι μόλις την 1η Αυγούστου και οι περιγραφές του για την Ουκρανία ως ένα διεφθαρμένο και τεχνητό κράτος, τοποθετούν τον Ουκρανό σε χαμηλότερο επίπεδο, άξιο συνάντησης μόνο όταν αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας.

«Ο Πούτιν θα ήθελε να το παρουσιάσει στον Τραμπ ως εξής: ότι με εσένα, Ντόναλντ, ξέρουμε πώς γίνονται τα πράγματα, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι από την Ευρώπη και αυτός ο Ζελένσκι, αυτός ο άσχημος νεαρός, δεν πρέπει να εμπλακούν», είπε χαρακτηριστικά ο Μποντάρεφ, για να προσθέσει πως «δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν ξέρουν τι θέλουν. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε, οπότε ας συμφωνήσουμε. Ίσως ο Τραμπ να κολακευτεί με αυτό».

Ο Τραμπ, ίσως χωρίς να το θέλει, ενισχύει αυτή την αφήγηση. Σε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα, φάνηκε να παρουσιάζει δύο σκληρούς άνδρες που διαπραγματεύονται μια συμφωνία, απορρίπτοντας τις απόψεις του Ζελένσκι και ισχυριζόμενος ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «βασίζονται πολύ σε μένα. Αν δεν ήμουν εγώ, αυτό το θέμα δεν θα λυνόταν ποτέ, μέχρι να πεθάνει και ο τελευταίος άνθρωπος».

Η δυσαρέσκεια Τραμπ για τον Ζελένσκι

Παράλληλα, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τον Ζελένσκι, τον οποίο φαινόταν να κατηγορεί για τις μάχες: «Τα πάω καλά με τον Ζελένσκι, αλλά διαφωνώ με αυτό που έχει κάνει – διαφωνώ πολύ, πολύ έντονα. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ».

Παραπονέθηκε, επίσης, για τον Ουκρανό πρόεδρο, αναφέροντας τα εμπόδια που θέτει το σύνταγμα της Ουκρανίας στην αλλαγή των συνόρων. «Έχει την έγκριση να μπει σε πόλεμο, να σκοτώσει όλους, αλλά χρειάζεται έγκριση για να κάνει ανταλλαγή εδαφών», τόνισε δηκτικά ο Τραμπ. Ωστόσο, δεν ανέφερε ότι η Ρωσία ενέταξε γρήγορα τις περιοχές της Ουκρανίας στις οποίες εισέβαλε και τις προσάρτησε στο σύνταγμά της με αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας δημοψηφίσματα, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την επιστροφή τους.

Από την άλλη, καυχιέται ότι ο Πούτιν τού είπε πόσο «σκληρός» είναι, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει και την Ρωσία «σκληρή», ενώ περιέγραψε την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία ως αντανάκλαση του ρωσικού χαρακτήρα. «Είναι μια πολεμική χώρα», είπε ο Τραμπ. «Αυτό κάνουν. Πολεμούν πολύ».

Ο Ζελένσκι, προειδοποίησε, έπρεπε να αποδεχτεί «κάποια ανταλλαγή εδαφών» που θα ήταν «προς όφελος της Ουκρανίας», αλλά και «κάποια κακά πράγματα και για τις δύο πλευρές».

Οι πραγματικοί στόχοι της Μόσχας

Ο Πούτιν έχει και άλλες ευκαιρίες στην Αλάσκα, με τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ, να δηλώνει την Τρίτη ότι ένας βασικός στόχος της Μόσχας είναι η «ομαλοποίηση» των σχέσεων με τις ΗΠΑ, αναφερόμενος στην επιδίωξη του Κρεμλίνου να τερματίσει τις κυρώσεις, να αποκαταστήσει τις απευθείας πτήσεις και να διευκολύνει τις επιχειρηματικές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Η Ρωσία θέλει επίσης να μεταφέρει την ευθύνη στην Ουκρανία για την αποτυχία του Τραμπ μέχρι στιγμής να τερματίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με αναλυτές, με την ελπίδα ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα σταματήσει την υποστήριξη των μυστικών υπηρεσιών προς την Ουκρανία, όπως έχει επιβραδύνει τις παραδόσεις όπλων.

Με τις πρόσφατες προόδους της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης, ο Πούτιν είναι βέβαιος ότι η νίκη είναι κοντά, σύμφωνα με Ρώσους αναλυτές, και δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί, παρά τις τεράστιες απώλειες της Μόσχας. Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών εκτιμά ότι ο αριθμός των Ρώσων που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί θα φτάσει το 1 εκατομμύριο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ωστόσο, ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται πλέον για το ανθρώπινο κόστος του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς τον «χοντρόπετσο». «Είναι σαν χελώνα», είπε ο πρώην αξιωματούχος, «αυτό δεν τον αγγίζει πια».

«Είτε θα δώσουν τελεσίγραφο στην Ουκρανία, είτε θα φύγουν με άδεια χέρια»

Την ίδια στιγμή, η πολεμική κόπωση φαίνεται να έχει καταλάβει όλες τις πλευρές. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στο Κρεμλίνο αντιτίθενται στον πόλεμο, αλλά φοβούνται να το πουν στον Ρώσο πρόεδρο.

«Όλοι φοβούνται τον Πούτιν. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να μιλήσουν για συμβιβασμούς, επειδή όλοι πρέπει να δείξουν ότι είναι πατριώτες», εξήγησε.

Όσον αφορά στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, ο πρώην αξιωματούχος είπε πως έχει χαμηλές προσδοκίες: «Είτε θα πρέπει να δώσουν τελεσίγραφο στην Ουκρανία, είτε θα φύγουν χωρίς να έχουν επιτύχει σχεδόν τίποτα».