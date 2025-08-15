Η συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση Τύπου του προγράμματος που εξέδωσε χθες, Πέμπτη.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η συνάντηση θα γίνει στις 11:30, τοπική ώρα (22:30, ώρα Ελλάδας), δηλαδή μισή ώρα αργότερα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) σήμερα και θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο το πρωί.

Συνέντευξη Τύπου

Η διάρκεια της συνάντησης θα κριθεί από την πορεία της συζήτησης, ανέφερε ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, και ενημέρωσε ότι μετά το κρίσιμο ραντεβού οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

«Όσον αφορά την ατζέντα της συνόδου κορυφής, είναι προφανές σε όλους ότι το κεντρικό θέμα θα είναι η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο, όπως θυμάστε, στις 6 Αυγούστου με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ», σημείωσε ο Ουσάκοφ.

«Ωστόσο, φυσικά, θα συζητηθούν και ευρύτερα ζητήματα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και τα πιο επείγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», προσέθεσε.