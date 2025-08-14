Ενόψει της συνάντησης που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλώσεις έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη ειρήνης με την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε στο πλαίσιο της 90ης επετείου του Νόμου για την Κοινωνική Ασφάλιση, ενώ μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων αναφέρθηκε στην αυριανή ιστορική συνάντηση.

Αισιόδοξος ο Τραμπ

Όταν ρωτήθηκε αν είναι διατεθειμένος να προσφέρει στον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας πρόσβαση σε σπάνια ορυκτά για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε ότι η αυριανή συνάντησή του με τον Πούτιν είναι μια «μεγάλη, σημαντική συνάντηση» που, τελικά, «θα σώσει πολλές ζωές».

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για την κατανομή των κερδών από τη μελλοντική πώληση των ορυκτών και ενεργειακών αποθεμάτων της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ, συνεχίζοντας να απαντά στην ερώτηση, τόνισε ότι η «πιο σημαντική συνάντηση» θα είναι η δεύτερη στην οποία, «θα έχουμε μια σύνοδο με τον Πρόεδρο Πούτιν, τον Πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως μερικούς Ευρωπαίους ηγέτες. Ίσως και όχι. Θα δούμε».

«Θα δούμε αν μπορούν να τα βρουν», λέει για τους αντιμαχόμενους ηγέτες, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι οι δύο μπορούν να «κάνουν ειρήνη».

Ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν η αυριανή συνάντηση «και άλλα κίνητρα για την ειρήνη» θα μπορούσαν να παρερμηνευθούν ως ανταμοιβή για τον Πούτιν και «άλλους μελλοντικούς επιτιθέμενους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι διαφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη πως συναντήσεις όπως η αυριανή αποτελούν «ανταμοιβή».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «ο πρόεδρος Πούτιν θα ήθελε μία συμφωνία. Πιστεύω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία».

Ακόμα, συμπλήρωσε ότι ο πόλεμος δεν έπρεπε να είχε ξεκινήσει ποτέ και υπονόησε ότι δεν θα είχε ξεκινήσει αν είχε παραμείνει πρόεδρος το 2020.

Επιστρέφοντας στη συνάντηση στην Αλάσκα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο στόχος του αύριο είναι να «στρώσει το τραπέζι» για μια πιθανή δεύτερη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι θα ξέρει μέσα στα πρώτα λεπτά αν θα είναι μια «καλή» ή «κακή» συνάντηση – και ότι αν είναι αρνητική, θα τελειώσει νωρίς, αλλά αν είναι καλή, «θα έχουμε ειρήνη στο εγγύς μέλλον».

Μάλιστα, ως μέρος της πιθανής δεύτερης συνάντησης πρότεινε ξανά την Αλάσκα.