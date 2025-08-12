Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι την Τετάρτη θα υπάρξει διαδικτυακή συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση θα γίνει στο πλαίσιο της έκτακτης διάσκεψης για την Ουκρανία, την οποία συγκάλεσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, καθώς η Ευρώπη ανησυχεί για το αποτέλεσμα της συνόδου Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Αμερικανού προέδρου, Κάρολιν Λίβιτ, επανέλαβε επίσης ότι η σύνοδος στο Άνκορατζ στην Αλάσκα θα είναι «διερευνητικού χαρακτήρα», σε μια προφανή προσπάθεια να χαμηλώσει τις προσδοκίες για το αποτέλεσμα.

Η Κάρολιν Λίβιτ, παραφράζοντας τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος με δύο εμπλεκόμενους. Και μόνο ο ένας εξ αυτών θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Είπε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μεταφέρει μια ρωσική πρόταση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα την αποδεχτεί.

Πρωτοβουλία του Πούτιν

Σε ενημέρωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η εκπρόσωπός του, Τάμι Μπρους, είπε ότι η συνάντηση στην Αλάσκα γίνεται με πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν αυτός που έθεσε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο προσωπικών συνομιλιών» με τον Τραμπ, είπε.

Και εκείνη περιέγραψε τη συνάντηση προσπάθεια για «κατά κάποιο τρόπο εξεύρεση γεγονότων». Επίσης, υπενθύμισε στους δημοσιογράφους ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήταν μια «διερευνητική συνάντηση».

Η Τάμι Μπρους επισήμανε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δεσμευτεί να τηλεφωνήσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του. Και ότι θα το κάνει πριν τηλεφωνήσει στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Συνομιλία Ρούμπιο-Λαβρόφ

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εν όψει της συνάντησης της Παρασκευής, ο Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.

Στόχος των δύο υπουργών Εξωτερικών, είπε, ήταν να προετοιμάσουν τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα. Η Τάμι Μπρους είπε ότι και οι δύο επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για μια επιτυχημένη συνάντηση.