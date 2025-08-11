Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς

Έκτακτη διάσκεψη κορυφής για την Ουκρανία, εν όψει της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα, συγκάλεσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Στη διάσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το πρόγραμμα της συνόδου

Η διαδικτυακή διάσκεψη κορυφής θα πραγματοποιηθεί στις 2 μ.μ. (3 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Θα συμμετάσχουν οι ηγέτες Γερμανίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας, Πολωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Επίσης, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Θα ακολουθήσει μια συζήτηση διάρκειας μίας ώρας, μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Τέλος, ο λεγόμενος «συνασπισμός των πρόθυμων» για την Ουκρανία θα συναντηθεί για μια κοινή τηλεδιάσκεψη από τις 4.30 μ.μ. (5.30 ώρα Ελλάδας), με συντονιστές τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

«Κόκκινες γραμμές»

Ο Γερμανός καγκελάριος συγκάλεσε τη διάσκεψη στο πλαίσιο των προσπαθειών των Ευρωπαίων ηγετών να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να συμφωνήσει σε «κόκκινες γραμμές» για το ουκρανικό. Στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας δεν έχουν προσκληθεί ούτε οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ούτε πολύ περισσότερο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι σαφής η αγωνία της Ευρώπης για το τι θα συζητηθεί και αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να συναινέσει σε κάτι με το οποίο δεν θα συμφωνούσε το Κίεβο.

Στην ανακοίνωση του γραφείου του Φρίντριχ Μερτς αναφέρεται ότι η διάσκεψη κορυφής θα επικεντρωθεί σε «περαιτέρω επιλογές δράσης για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία». Επίσης ότι θα συζητηθούν «προετοιμασίες για πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και σχετικά ζητήματα εδαφικών διεκδικήσεων και ασφάλειας».

Επίσης, σύμφωνα με το POLITICO, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και στην αλληλουχία πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μερτς-Τραμπ

Ο Γερμανός καγκελάριος είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ την Κυριακή το βράδυ. Ο Φρίτριχ Μερτς έχει επανειλημμένα προτρέψει τον πρόεδρο των Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει την πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Του ζητά να επιβάλει εξουθενωτικές κυρώσεις κατά του τραπεζικού τομέα της Ρωσίας, καθώς και δευτερογενείς κυρώσεις κατά των εμπορικών εταίρων της Μόσχας.

Μιλώντας στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να δεχτούμε τα εδαφικά ζητήματα μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής να συζητούνται ή ακόμη και να αποφασίζονται πάνω από τα κεφάλια των Ευρωπαίων, πάνω από τα κεφάλια των Ουκρανών». «Ο Πούτιν ενεργεί μόνο υπό πίεση», πρόσθεσε.

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι

Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν για ευρύτερες διαβουλεύσεις εν όψει της αμερικανο-ρωσικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες λένε ότι η Ρωσία αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ήπειρό τους και ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν από τη διαδικασία. Υπάρχει ανησυχία ότι, εξαιτίας της απρόβλεπτης συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να παρασυρθεί να κάνει μοιραίες παραχωρήσεις στον Πούτιν. Ταυτόχρονα, θεωρούν ότι η συνάντηση στην Αλάσκα θα είναι μια ευκαιρία για τον Ρώσο πρόεδρο να χαράξει τη στρατηγική του.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε αισιόδοξος ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμβουλευτεί επίσημα τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και σημείωσε ότι η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν τον γέμισε ελπίδα, από τη μία, και φόβο, από την άλλη.