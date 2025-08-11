newspaper
11.08.2025 | 18:45
Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη – Μήνυμα του 112
Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 11 Αυγούστου 2025 | 19:04

Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να βγει κερδισμένος από τη σύνοδο στην Αλάσκα. Να κατευνάσει τον Τραμπ και να επιβάλει τη θέση του, αξιοποιώντας την άρνηση του Κιέβου να δεχθεί τους όρους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Η σύνοδος κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα είναι γεμάτη συμβολισμούς. Πρώτον, διότι είναι επί της ουσίας η πρώτη πρόσκληση του Ρώσου προέδρου σε αμερικανικό έδαφος, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και δεύτερον διότι η Αλάσκα είναι ένας τόπος που συνδέει τις ΗΠΑ με τη Ρωσία.

Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, δείχνει πολλά για τις προθέσεις του Ρώσου προέδρου αναφορικά με την Ουκρανία.

Η γη ως νόμισμα για συναλλαγές

Η Αλάσκα εδαφικά ανήκε στη Ρωσία έως τον 19ο αιώνα, όταν αγοράστηκε από τις ΗΠΑ. Η συναλλαγή υπήρξε ειρηνική και αναίμακτη. Αυτό από μόνο του μπορεί να χρησιμεύσει ως υπενθύμιση ότι η γη, τα εδάφη, μπορούν να αποτελέσουν νόμισμα για συναλλαγές. Και ότι τα εθνικά σύνορα μπορεί να μην είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Καθώς η ισορροπία στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία φαίνεται ότι ευνοεί τη Ρωσία και οι κυρώσεις δεν έχουν προκαλέσει στη ρωσική οικονομία τη ζημιά που θα ήθελε η Δύση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πηγαίνει στην Αλάσκα από σχετική θέση ισχύος.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν αισθάνεται καμία πίεση να υποχωρήσει από τις εδαφικές απαιτήσεις του ή να δεχθεί μια συμφωνία με όρους που δεν θα του άρεσαν. Αντίθετα, το μόνο που φαίνεται να τον ενδιαφέρει είναι να κρατήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, τόσο όσο χρειάζεται για να μην τον δυσαρεστεί.

Αντί για κυρώσεις, κέρδισε μια πρόσκληση στις ΗΠΑ

Η Αλεξάντρα Προκοπένκο, του Κέντρου Carnegie για τη Ρωσία και την Ευρασία, επισημαίνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν έχει κανένα κίνητρο να τερματίσει τον πόλεμο αυτήν τη στιγμή. Θέλει ωστόσο να κρατήσει την προσοχή του Τραμπ». Εκείνου που υποσχόταν να τελειώσει τον πόλεμο σε 24 ώρες και γρήγορα κατάλαβε ότι ο «ευγενικός» Βλαντιμίρ Πούτιν τον είχε «φλομώσει στα ψέματα».

Τι άλλαξε

Οι αναλυτές πίσω από τη σύνοδο στην Αλάσκα βλέπουν την «απογοήτευση» του Ντόναλντ Τραμπ και την απόφασή του να στείλει όπλα στο Κίεβο και να επιβάλει δασμούς στην Ινδία. Μια χώρα η οποία αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Πούτιν και Γουίτκοφ

Δύο μόλις μέρες πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία, ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, πήγε στη Μόσχα. Και αντί για κυρώσεις, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κέρδισε μια πρόσκληση για επίσκεψη στις ΗΠΑ. Την πρώτη από τη συνάντησή του με τον Τζορτζ Μπους το 2007.

Διπλωματική νίκη Πούτιν

Για τον καθηγητή Ρωσικής Πολιτικής στο King’s College του Λονδίνου, Σαμ Γκριν, το ραντεβού Αλάσκα αποκαλύπτει ότι Πούτιν και Τραμπ «έχουν στριμωχτεί στη γωνία». Διότι οι εξελίξεις δεν συνέφεραν κανένα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν ήθελε να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα για συμφωνία ειρήνης, ευρισκόμενος υπό πίεση. Και ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να αποφύγει επιβολή κυρώσεων, που θα αποδεικνύονταν αναποτελεσματικές. Διότι έτσι θα εμφανιζόταν διπλά αδύναμος.

Σύμφωνα με τον Σαμ Γκριν, «το γεγονός ότι ο Πούτιν πηγαίνει στις ΗΠΑ με πρόσκληση και όχι ως κρατούμενος και ότι η συνάντηση πραγματοποιείται χωρίς Ουκρανούς και Ευρωπαίους, είναι διπλωματική νίκη».

Αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί και ο Αντρέι Κοζίρεφ, πρώην υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Είπε ότι η συνάντηση από μόνη της είναι «πολιτικό κέρδος για τον Πούτιν». Διότι στέλνει ένα μήνυμα εντός και εκτός της Ρωσίας «χωρίς κόστος, σε αντίθεση με τον ομόλογό του».

Τι λένε οι Ουκρανοί

Για τους Ουκρανούς αξιωματούχους, η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα συνιστά προσπάθεια του Πούτιν να επιτύχει τουλάχιστον τρεις ξεχωριστούς στόχους. Αυτοί, σύμφωνα με την Αλιόνα Γκέτμαντσούκ, επικεφαλής της αποστολής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, είναι οι εξής:

  • Να βγει από την απομόνωση.
  • Να αποφύγει νέες κυρώσεις.
  • Να χρησιμοποιήσει την αποφασιστικότητα του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο «προκειμένου να επιλύσει με διπλωματικά μέσα τα καθήκοντα που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με στρατιωτικά μέσα».

Η οικονομική πίεση

Την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στα μέτωπα του πολέμου, στο οικονομικό πεδίο τα πράγματα είναι περισσότερο πιεστικά. Τα έσοδα από την ενέργεια έχουν μειωθεί κατά 20% σε ετήσια βάση κατά τους πρώτους επτά μήνες εν μέσω της μείωσης των τιμών του πετρελαίου. Και οι νέοι δασμοί του Τραμπ στην Ινδία να εντείνουν την πίεση.

«Η οικονομία της Ρωσίας είναι σήμερα πιο αδύναμη από οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία τρία χρόνια», λέει στους Financial Times ο Γιάνις Κλούγκε, ειδικός στην οικονομία της Ρωσίας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλειακών Υποθέσεων (SWP). Αλλά η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή ώστε να αλλάξει τη στάση του Πούτιν έναντι της Ουκρανίας.

«Για τον Πούτιν, οι απειλές κυρώσεων είναι σύμπτωμα της απογοήτευσης του Τραμπ», πρόσθεσε. «Ο Πούτιν ανησυχεί περισσότερο για την αυξανόμενη απογοήτευση του Τραμπ παρά για τον αντίκτυπο των νέων κυρώσεων».

Οι όροι του Πούτιν

Οι πλήρεις λεπτομέρειες των συζητήσεων Πούτιν και Γουίτκοφ έχουν λίγο έως πολύ διαρρεύσει.

«Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών, προς όφελος και των δύο», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι όροι-στόχοι του για την Ουκρανία παραμένουν αμετάβλητοι. «Ο κύριος στόχος είναι να εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες αυτής της κρίσης», είχε πει τον Ιούνιο.

Και περιλαμβάνουν την επίσημη αποκήρυξη της Ουκρανίας από την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά και να παραμείνει αποπυρηνικοποιημένη. Επίσης, η «αποστρατικοποίηση» και η «αποναζιστικοποίησή» της. Είπε επίσης ότι η Ουκρανία έπρεπε να «αποσύρει πλήρως» τις δυνάμεις της από τέσσερις ουκρανικές περιοχές που η Ρωσία κατέχει μόνο εν μέρει, αλλά παρόλα αυτά αποφάσισε να τις ενσωματώσει επίσημα στην επικράτειά της.

Ο Πούτιν «δεν αποκλείει» ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να «διατηρήσει την κυριαρχία» επί των περιοχών Χερσώνας και Ζαπορίζια, υπό την προϋπόθεση ότι θα δώσει στη Ρωσία πρόσβαση στην Κριμαία μέσω αυτών. «Το Κίεβο πρέπει να εγγυηθεί ένα servitut [νομικός όρος για το δικαίωμα χρήσης γης]», πρόσθεσε.

Διαπραγματευτική παγίδα

Η απαίτηση η Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ είναι «μια διαπραγματευτική παγίδα», σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Φεσένκο, πολιτικό αναλυτή με έδρα το Κίεβο. «Ο Πούτιν καταλαβαίνει πολύ καλά ότι η Ουκρανία δεν θα συμφωνήσει σε μονομερείς παραχωρήσεις και θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση στην Αλάσκα και την απόρριψη του ρωσικού σχεδίου από το Κίεβο για να κατηγορήσει την Ουκρανία ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», σημειώνει.

Ταυτόχρονα, στην Ουκανία οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει αυξανόμενη εξάντληση στην Ουκρανία και υποστήριξη για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει συντριπτική αντίθεση στην υποχώρηση της Ουκρανίας στις ρωσικές απαιτήσεις για παραχώρηση εδαφών.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ουκρανών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση τον Ιούλιο από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου απέρριψαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τους ρωσικούς όρους.

Ένα 54% δέχεται ένα σχέδιο που θα παγώσει ο πόλεμος στη γραμμή του πολέμου και η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Μια νέα Γιάλτα;

Εν όψει της συνάντησης στην Αλάσκα την Παρασκευή, τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Πούτιν εργάζονται για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των αντίστοιχων συμμάχων τους.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θέλουν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ να επιμείνουν ότι οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο μετά από κατάπαυση του πυρός ή ουσιαστική μείωση των εχθροπραξιών.

Ο Πούτιν έχει μιλήσει με ηγέτες εννέα χωρών που η Μόσχα θεωρεί φιλικές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. Φιλοξένησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ινδίας στο Κρεμλίνο.

«Δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση από το να παγώσει η σύγκρουση κατά μήκος της τρέχουσας πρώτης γραμμής. Η αντιπαράθεση μετά τον πόλεμο της Κορέας είναι πολύ πιο πιθανή από τη διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο Αντρέι Κολέσνικοφ, πολιτικός αναλυτής με έδρα τη Μόσχα.

«Ο Πούτιν θα ήθελε να χωρίσει τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής με τον Τραμπ και τον Σι. Μια νέα Γιάλτα και ένας νέος ψυχρός πόλεμος – αυτό ακριβώς θέλει. Είναι πρόθυμος να διεκδικήσει τις δάφνες του Στάλιν», σύμφωνα με τον Κολέσνικοφ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με φόρα πάνω και από τις 2.100 μονάδες η αγορά – Άλμα 8% για την Aegean

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με φόρα πάνω και από τις 2.100 μονάδες η αγορά – Άλμα 8% για την Aegean

Κόσμος
Τραμπ: Θα συνομιλήσει με Ευρώπη και Ζελένσκι την Τετάρτη

Τραμπ: Θα συνομιλήσει με Ευρώπη και Ζελένσκι την Τετάρτη

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»
Ιστορίες εγκλήματος 11.08.25

Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»

Η φυλακή του Αλκατράζ, σαν σήμερα, υποδέχθηκε τους πρώτους της τρόφιμους. Διάσημη, χάρη και στο σινεμά, ήρθε ξανά στη δημοσιότητα, χάρη στα σχέδια Τραμπ να ανοίξει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών
Απορίες για το "αύριο" 11.08.25

Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών

Η Ισπανία λέει «όχι» στα F-35 και ποντάρει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισπανίας ετοιμάζονται για χρόνια περιορισμένων δυνατοτήτων

Γεώργιος Μαζιάς
Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη
Έντονες αντιδράσεις 11.08.25

Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο

Σύνταξη
Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις
Πλήγμα στην ελευθερία 11.08.25

Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις

Ο ΟΗΕ, οι διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ΕΕ, αλλά και οι Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα. Επισημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ
Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας 11.08.25

Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Αποτροπή μέσω κυριαρχίας» και απάντηση «σε ώρες, όχι σε ημέρες» φιλοδοξεί να φέρει το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει τους βαρώνους ναρκωτικών;
Απαισιοδοξία 11.08.25

Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει τους βαρώνους ναρκωτικών;

Αμερικανός αμυντικός αναλυτής υπενθυμίζει τι συνέβη στο παρελθόν όταν ηγέτες επιχείρησαν να επιστρατεύσουν τον στρατό εναντίον των βαρώνων ναρκωτικών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Φωτορεπόρτερ υπέκυψε στα τραύματά του – και 6ος δημοσιογράφος νεκρός στη Γάζα από την ισραηλινή επίθεση
Κόσμος 11.08.25

Φωτορεπόρτερ υπέκυψε στα τραύματά του - και 6ος δημοσιογράφος νεκρός στη Γάζα από την ισραηλινή επίθεση

Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ αλ-Χάλντι υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα Δευτέρα - Ήταν μέλος του συνεργείου του Al Jazeera στη Γάζα που δέχτηκε φονικό ισραηλινό πλήγμα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις – Τραυματίες και αγνοούμενοι
Κατάσταση συναγερμού 11.08.25

Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία - Τραυματίες και αγνοούμενοι

Πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Ταμάνα σε διάστημα έξι ωρών - Για «θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R – Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε
Μεγάλη καταστροφή 11.08.25

Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R στην Τουρκία - Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί δήλωσε ότι δύο από τους έξι ανθρώπους που ήταν στο τριώροφο δεν έχουν εντοπιστεί - «Κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» δήλωσε ο υπ. Εσωτερικών

Σύνταξη
Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι
Κόσμος 11.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθίσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
Μεγάλη ανησυχία 11.08.25

Υγειονομικός συναγερμός στην Ιταλία μετά τους θανάτους από αλλαντίαση - Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές

Δέκα άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα στην Ιταλία για τον θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών που έφαγαν σάντουιτς με μολυσμένα λαχανικά και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γάζα: Δολοφονία δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα από το Ισραήλ – Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς Αλ Σαρίφ
Al Jazeera 11.08.25

«Μην ξεχάσετε τη Γάζα» - Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου Ανάς Αλ Σαρίφ που δολοφόνησε το Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Σύνταξη
Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»
Ανάρτηση 11.08.25

Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι U2 ανάρτησαν στον λογαριασμό τους στο Instagram ένα συλλογικό κείμενο στο οποίο κατακεραυνώνουν την πολιτική του Νετανιάχου ως «βάρβαρη» και «ανήθικη».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν

Ο Κίνγκσλι Κομάν αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου με προορισμό την Αλ Νασρ, αφού οι δύο ομάδες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Γάλλου εξτρέμ.

Σύνταξη
Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»
Ιστορίες εγκλήματος 11.08.25

Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»

Η φυλακή του Αλκατράζ, σαν σήμερα, υποδέχθηκε τους πρώτους της τρόφιμους. Διάσημη, χάρη και στο σινεμά, ήρθε ξανά στη δημοσιότητα, χάρη στα σχέδια Τραμπ να ανοίξει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών
Απορίες για το "αύριο" 11.08.25

Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών

Η Ισπανία λέει «όχι» στα F-35 και ποντάρει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισπανίας ετοιμάζονται για χρόνια περιορισμένων δυνατοτήτων

Γεώργιος Μαζιάς
Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη
Έντονες αντιδράσεις 11.08.25

Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο

Σύνταξη
Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας
Νέα ταινία 11.08.25

Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας

Ο Λεονάρντο Νοταμπάρτολο ηγήθηκε της ομάδας πέντε παραβατικών που αυτοαποκαλούνταν Σχολή του Τορίνο πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών που έγινε ποτέ. Ωστόσο, ο εγκέφαλος παραμένει στη σκιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις
Πλήγμα στην ελευθερία 11.08.25

Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις

Ο ΟΗΕ, οι διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ΕΕ, αλλά και οι Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα. Επισημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ
Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας 11.08.25

Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Αποτροπή μέσω κυριαρχίας» και απάντηση «σε ώρες, όχι σε ημέρες» φιλοδοξεί να φέρει το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
InView 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους
«Πυρά» στη ΝΔ 11.08.25

Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους

«Η Δεξιά δεν νοιάζεται για το δημόσιο πανεπιστήμιο, για τα ερευνητικά κέντρα, για την καινοτομία στη χώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαχειρίζεται δημόσιους πόρους με αδιαφάνεια και προχειρότητα», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»
Εκατέρωθεν πυρά 11.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»

Κόντρα του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλο Χρηστίδη - Στο επίκεντρο τα εργατικά δυστυχήματα και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

Σύνταξη
Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Συναγερμός για φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής – Εντολή εκκένωσης στη Βόλβη
Ελλάδα 11.08.25 Upd: 18:38

Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Συναγερμός για φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής – Εντολή εκκένωσης στη Βόλβη

Σε συναγερμό οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων - Εκρηκτικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»
ΣΥΡΙΖΑ 11.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»

«Είναι η ώρα-μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική μας περικύκλωση καταλήξει μη-αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

