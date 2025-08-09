«Όχι» Ζελένσκι στις προτάσεις Τραμπ για παραχώρηση εδαφών στους Ρώσους

Αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε «κάποια ανταλλαγή εδαφών» για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δεν άργησε να έρθει αρνητική απάντηση από το Κίεβο.

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι θα απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση που περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία.

«Η απάντηση στο ουκρανικό εδαφικό ζήτημα βρίσκεται ήδη στο Σύνταγμα της Ουκρανίας. Κανείς δεν θα υποχωρήσει από αυτό και κανείς δεν μπορεί. Οι Ουκρανοί δεν θα δώσουν τη γη τους στον κατακτητή», είπε ο Ζελένσκι

Όπως αναφέρει η Washington Post, τα σχόλια του Τραμπ, που υπαινίσσονται ανταλλαγή εδαφών, έγιναν καθώς εκείνος και ο Πούτιν ολοκλήρωναν τις λεπτομέρειες για μια δια ζώσης συνάντηση την Παρασκευή στην Αλάσκα, ενώ είχε προηγηθεί και η πρόταση του Πούτιν.

Ο Τραμπ δεν είπε αν ο Ζελένσκι προσκλήθηκε στη συνάντηση. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το αμερικανικό δημοσίευμα ο Ζελένσκι δεν έχει ακόμη προσκληθεί.

Η Ρωσία αρχικά πρότεινε η συνάντηση να γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στη Σαουδική Αραβία, ενώ οι ΗΠΑ πρότειναν την Ευρώπη, την οποία απέρριψε το Κρεμλίνο, προτού οι δύο χώρες καταλήξουν στην Αλάσκα. Ένα ταξίδι στην Αλάσκα ενδέχεται να δώσει στον Πούτιν την ευκαιρία να πραγματοποιήσει σημαντική εσωτερική επίσκεψη στη γειτονική Χερσόνησο Καμτσάτκα, όπου σημειώθηκαν πρόσφατα σεισμός και ηφαιστειακή έκρηξη.

Η προγραμματισμένη συνάντηση από μόνη της αποτελεί νίκη για τον Πούτιν, αναφέρει η Washington Post, ο οποίος θα επισκεφθεί επισήμως τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ικανοποιήσει τις μακροχρόνιες απαιτήσεις του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός.

Συμπεριφέρεται «σαν τον Χίτλερ»

Υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι ότι η συνάντηση αυτή θα παγιώσει περαιτέρω τα κέρδη του Πούτιν στον αιματηρό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Το Κίεβο έχει επιμείνει διαχρονικά ότι αποφάσεις για την Ουκρανία δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς την ίδια.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι υπάρχει σύγχυση σχετικά με την πρόταση του Τραμπ ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να ανταλλάξουν εδάφη. «Τι ακριβώς μπορεί να ανταλλαγεί;» αναρωτήθηκε.

Η Ουκρανία ελέγχει μόνο ένα μικρό τμήμα της δυτικής ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ. Η Ρωσία, αντίθετα, ελέγχει περίπου το 1/5 της Ουκρανίας. Η Μόσχα έχει επανειλημμένως απαιτήσει από το Κίεβο να αποσυρθεί από αρκετές ουκρανικές περιοχές που ελέγχει μόνο εν μέρει, κάτι που απορρίπτει η Ουκρανία κατηγορηματικά.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, συμπεριφέρεται «σαν τον Χίτλερ, που πήρε κάποια εδάφη και ήθελε κι άλλα». Ο ίδιος είπε ότι ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι φαίνεται να είναι έτοιμοι να συμφωνήσουν με την πρότασή του να καταλάβει περισσότερη ουκρανική γη, σε αντάλλαγμα για αδύναμα λόγια περί ειρήνης.

Διακινδυνεύει τις σχέσεις με ΗΠΑ

Ο Ζελένσκι, που έχει εργαστεί σκληρά για να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Τραμπ έπειτα από μια καταστροφική συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα φέτος, φάνηκε το Σάββατο να απευθύνει μέρος των δηλώσεων που καθιστούν σαφή τη θέση της Ουκρανίας απευθείας στην Ουάσιγκτον. Η σταθερή του στάση είναι πιθανό να επαινεθεί στο εσωτερικό, αλλά μπορεί να διακινδυνεύσει αντίδραση από τον απρόβλεπτο Τραμπ.

«Ο ουκρανικός λαός αξίζει την ειρήνη. Αλλά όλοι οι εταίροι πρέπει να κατανοήσουν τι σημαίνει αξιοπρεπής ειρήνη. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και η Ρωσία πρέπει να τον τελειώσει. Η Ρωσία τον ξεκίνησε και τον παρατείνει, αγνοώντας όλες τις προθεσμίες, και αυτό είναι το πρόβλημα, όχι κάτι άλλο», είπε ο Ζελένσκι. «Κάθε απόφαση εναντίον μας, κάθε απόφαση χωρίς την Ουκρανία, είναι ταυτόχρονα απόφαση εναντίον της ειρήνης. Δεν θα φέρουν τίποτα. Είναι αποφάσεις νεκρές· δεν θα λειτουργήσουν ποτέ».

Και πρόσθεσε: «Είμαστε έτοιμοι, μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ, μαζί με όλους τους εταίρους, να εργαστούμε για μια πραγματική και, το πιο σημαντικό, διαρκή ειρήνη — μια ειρήνη που δεν θα καταρρεύσει εξαιτίας των επιθυμιών της Μόσχας».