Στο περιθώριο της υπογραφής συνθήκης ειρήνης μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με την Ρωσία και συγκεκριμένα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και πως ο τόπος της συνάντησης θα είναι… πολύ δημοφιλής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως δεν θέλει να υποβιβάσει τη σημασία της συνθήκης ειρήνης μεταξύ των δύο προσφάτως εμπόλεμων κρατών, την Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, αναφέροντας πως θα προχωρήσει σύντομα σε νέες δηλώσεις.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «Θα έχουμε μια συνάντηση με τη Ρωσία, θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία. Θα ανακοινώσουμε τον τόπο. Νομίζω ότι ο τόπος (σ.σ. της συνάντησης) θα είναι πολύ δημοφιλής για πολλούς λόγους. Θα το ανακοινώσουμε λίγο αργότερα. Απλά δεν θέλω να το κάνω τώρα λόγω της σημασίας αυτού που μόλις κάναμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προανήγγειλε ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να πάρει όλα όσα χρειάζεται, επειδή πρέπει να ετοιμαστεί να υπογράψει κάτι», είπε ο ο Ντόναλντ Τραμπ και έκανε λόγο για σε ανάκτηση κάποιων εδαφών και να γίνουν κάποιες αμοιβαίες παραχωρήσεις για το καλό και των δύο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αν είναι η τελευταία ευκαιρία της Ρωσίας για ειρήνη, ανέφερε πως δεν του αρέσει να χρησιμοποιεί τον όρο «τελευταία ευκαιρία» και πως ο πρόεδρος της Ρωσίας θα θέλει πολύ να συναντηθούν το συντομότερο δυνατόν, υπονοώντας τους δασμούς με τους οποίους έχει απειλήσει τη Ρωσία και όλους όσους αγοράζουν πετρέλαιο από αυτήν, όπως την Ινδία και την Κίνα (σ.σ. Δευτερογενείς κυρώσεις).

«Έτσι, εξετάζουμε αυτό το θέμα, αλλά στην πραγματικότητα θέλουμε να πάρουμε πίσω κάποια από αυτά. Και να κάνουμε κάποιες ανταλλαγές. Είναι περίπλοκο. Είναι πολύ περίπλοκο. Θα πάρουμε πίσω κάποια και θα ανταλλάξουμε κάποια άλλα. Θα γίνουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών. Αλλά θα το συζητήσουμε είτε αύριο αργότερα είτε κάποια άλλη στιγμή».