Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti μετέδωσε ότι η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «είναι πιθανό να γίνει την επόμενη εβδομάδα», με τον Ρώσο πρόεδρο να λέει ότι το κρίσιμο τετ-α-τετ ίσως φιλοξενηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Πούτιν δεν απέκλεισε τη συνάντηση με Ζελένσκι, ωστόσο τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «συγκεκριμένες προϋποθέσεις πρέπει να δημιουργηθούν» για συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ επισήμανε ότι η τωρινή κατάσταση είναι «μακριά» από το να είναι ικανοποιητική, σημειώνει το Reuters.

Αυτές οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντηση με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, τον πρόεδρο των ΗΑΕ.

⚡ BREAKING⚡ Putin wants to meet with Trump in the UAE and allegedly has no objections to negotiations with Zelensky «But for this, certain conditions must be created,» — the old blackmailer started his favorite tune. pic.twitter.com/hOWJeliLs6 — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2025

Η προηγούμενη τοποθέτηση του Κρεμλίνου για τη συνάντηση Πούτιν και Τραμπ

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ είχε δηλώσει ότι το μέρος που θα φιλοξενήσει την πιθανή συνάντηση Πούτιν και Τραμπ έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά θα ανακοινωθεί αργότερα.

«Με πρόταση της αμερικανικής πλευράς, επιτεύχθηκε συμφωνία επί της αρχής για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μία συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αρχίζουμε τώρα ειδικές προετοιμασίες από κοινού με τους Αμερικανούς εταίρους», δήλωσε ο Ουσάκοφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Επικοινωνίες Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους συμμάχους του

Από τη δική του μεριά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας συνεχίζει τις επαφές του με τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Ο Ζελένσκι μετά την επικοινωνία του με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της «συντονίζουν τις θέσεις τους», καθώς «αναγνωρίζουν την ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή άποψη σχετικά με βασικά ζητήματα ασφάλειας για την Ευρώπη».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάγκη για πραγματική κατάπαυση του πυρός.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για αυτό, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμη σαφής δημόσια απάντηση από τη Ρωσία.

Το άμεσο μέλλον θα δείξει ποιες θα είναι οι συνέπειες αν η Ρωσία συνεχίσει να παρατείνει τον πόλεμο και να παρεμποδίζει τις εποικοδομητικές προσπάθειες», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η θέση της Ευρώπης είναι σαφής»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δεν συμμετείχε στη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες, μετά την επικοινωνία της με τον Ζελένσκι δήλωσε ότι: «Εξετάστηκαν τα επόμενα βήματα για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και για τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την ανοικοδόμησή της».

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε: «Η θέση της Ευρώπης είναι σαφής. Υποστηρίζουμε πλήρως την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο για να εγγυηθούμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

