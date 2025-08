Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, όπως μεταδίδουν οι New York Times που επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Ακολούθως, ο Τραμπ σκοπεύει να διοργανώσει τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ευρωπαίους ομολόγους του σχετικά με το σχέδιό του.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

According to the New York Times, Trump intends to hold a personal meeting with Vladimir Putin as early as next week, followed shortly by a joint meeting with both Putin and Zelensky.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ υποστήριξε πως ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. «Ο ειδικός απεσταλμένος μου, ο Στιβ Γουίτκοφ, μόλις είχε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Όλοι συμφωνούν πως αυτός ο πόλεμος (σ.σ. στην Ουκρανία) πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», δήλωσε.

Εν συνεχεία, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε πως ενημερώθηκε από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

«Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτή η συζήτηση έγινε μετά την επίσκεψη στη Μόσχα του εκπροσώπου του προέδρου Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως στη συζήτηση συμμετείχαν ευρωπαίοι ηγέτες, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιοι.

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump’s representative, Steve Witkoff, visited Moscow.

Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2025