Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να συναντηθούν ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό πυλώνας συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία και το ενδεχόμενο πλάνο τερματισμού του.

Ο Πούτιν εδώ και καιρό είχε δηλώσει την επιθυμία του να συναντηθεί με τον Τραμπ, κάτι που πιστεύει ότι αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία να εξασφαλίσει τη νίκη στον πόλεμο.

Πιθανό σημείο συνάντησης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) αποτελούν ένα πιθανό τόπο για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

⚡ BREAKING⚡ Putin wants to meet with Trump in the UAE and allegedly has no objections to negotiations with Zelensky «But for this, certain conditions must be created,» — the old blackmailer started his favorite tune. pic.twitter.com/hOWJeliLs6 — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2025

Ο Πούτιν έκανε την ανακοίνωση στο Κρεμλίνο μετά τη συνάντησή του με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχιάν, πρόεδρο των ΗΑΕ.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «συγκεκριμένες προϋποθέσεις πρέπει να δημιουργηθούν» ώστε να προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μία συμφωνία αλά Πούτιν

Αναλυτές που μελετούν τον Πούτιν, καθώς και άτομα που τον γνωρίζουν, έχουν δηλώσει από τις πρώτες ημέρες του πολέμου ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ρώσου ηγέτη είναι κυρίως να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία που θα επιτυγχάνει τους γεωπολιτικούς του στόχους — και όχι απαραίτητα η κατάκτηση ενός συγκεκριμένου εδάφους στο πεδίο της μάχης.

Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να «σφραγίσει» αυτούς τους στόχους — οι οποίοι περιλαμβάνουν την απομάκρυνση της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ και την αποτροπή της μελλοντικής επέκτασης της συμμαχίας. Αυτό εξηγεί γιατί ο Πούτιν φαίνεται τόσο προσηλωμένος στο να κατευνάσει τον Τραμπ και να αποφύγει τη ρήξη με την Ουάσινγκτον, ακόμη και όταν ο Τραμπ δείχνει αυξανόμενη ανυπομονησία για την άρνηση του Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, τονίζει δημοσίευμα των New York Times.

«Ο Πούτιν θέλει να διατηρήσει τον Τραμπ ως «πηγή» για μια πιθανή μετάβαση στην ειρήνη», δήλωσε ο Σεργκέι Μάρκοφ, πολιτικός αναλυτής υπέρ του Κρεμλίνου στη Μόσχα. «Ο Τραμπ είναι απαραίτητος για την επίτευξη των όρων της Ρωσίας».

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την Πέμπτη το πρωί ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ σχεδίαζαν να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν όρισε ακριβή ημερομηνία.

«Πιθανώς είναι καλύτερο για εμάς να συναντηθούμε», δήλωσε ο Πούτιν για τον Τραμπ τον Ιανουάριο, «και, με βάση την σημερινή πραγματικότητα, να συζητήσουμε ήρεμα για όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τόσο τις ΗΠΑ όσο και τη Ρωσία».

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την Πέμπτη το πρωί ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ σχεδίαζαν να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν όρισε ακριβή ημερομηνία.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε συμφωνήσει ακόμη για τη συνάντηση, περιμένοντας ένα σημάδι από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν ήταν πράγματι αποφασισμένος σχετικά με μια πραγματική κατάπαυση του πυρός στο πεδίο της μάχης.

Η ξαφνική δέσμευση του Λευκού Οίκου να διοργανώσει μια συνάντηση έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το τι, αν όντως υπάρχει κάτι, συμφώνησε ο Πούτιν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στη Μόσχα με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς συζήτησαν οι δύο άνδρες. Ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν είχε μεταφέρει ορισμένα «μηνύματα» στον Γουίτκοφ σχετικά με την Ουκρανία, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Μια πιθανότητα είναι ότι ο Πούτιν έδειξε μεγαλύτερη ευελιξία στο ζήτημα του πώς θα μπορούσε να χωριστεί ή να ανταλλαχθεί η γη σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Διαπραγματεύσεις σε αβέβαιο μονοπάτι

Εδώ και μήνες, οι Ρώσοι απεσταλμένοι επιμένουν στις συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι η Μόσχα πρέπει να λάβει το σύνολο των τεσσάρων περιοχών που το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι «προσάρτησε» από την Ουκρανία στα τέλη του 2022, παρόλο που τεράστιες εκτάσεις του εδάφους παρέμειναν υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θεώρησαν αυτή τη θέση παράλογη και την είδαν ως ένδειξη ότι η Μόσχα δεν ήταν σοβαρή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ορισμένοι αναλυτές υποθέτουν ότι ο Πούτιν είχε ζητήσει από τους απεσταλμένους του κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν φέτος να διατηρήσουν μια σκληρή στάση, προκειμένου να επιβάλουν μια συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Τραμπ. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι ενδεχομένως ελπίζουν ότι μια κατ’ ιδίαν συνάντηση θα δώσει στον Πούτιν την ευκαιρία να πείσει τον Τραμπ, ο οποίος από καιρό «συμπαθεί» τη Ρωσία, να υποστηρίξει τις απόψεις του Ρώσου ηγέτη σχετικά με αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης».

Άτομα κοντά στο Κρεμλίνο, καθώς και πολιτικοί αναλυτές, λένε ότι οι απαιτήσεις του Πούτιν — να αποκλειστεί η Ουκρανία από το ΝΑΤΟ, να περιοριστούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας και να τεθούν οι βάσεις για μια πιο φιλική προς τη Μόσχα κυβέρνηση στο Κίεβο — είναι πιο σημαντικές για τον ίδιο από τα συγκεκριμένα εδάφη που τελικά ελέγχει η Ρωσία, υποστηρίζουν οι New York Times.

Η Τατιάνα Στανόβαγια, ανώτερη ερευνήτρια στο Carnegie Russia Eurasia Center, επεσήμανε ότι η Μόσχα, από την αρχή, δεν έχει οριοθετήσει επίσημα τα σύνορα των τεσσάρων «προσαρτημένων» περιοχών — κάτι που, όπως είπε, δείχνει ότι πάντα υπήρχε κάποια ευελιξία στο ζήτημα των εδαφών. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Μόσχα να είναι ανοιχτή στην ανταλλαγή ορισμένων τμημάτων.

«Το πιο σημαντικό για τον Πούτιν είναι το ΝΑΤΟ και οι αδιάσειστες εγγυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξουν στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία, καθώς και μια σειρά πολιτικών απαιτήσεων από την ίδια την Ουκρανία», είπε η Στανόβαγια. Άλλες απαιτήσεις, πρόσθεσε, ενδέχεται να είναι ανοιχτές σε διαπραγμάτευση.

Αυτό που θέλει ο Ρώσος ηγέτης είναι η Ουκρανία να σταματήσει να είναι αυτό που ο ίδιος θεωρεί «αντιρωσικό σχέδιο» και να επιστρέψει στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

«Μια από τις ιδιότητες του Πούτιν είναι ότι δεν έχει προκαθορισμένο σχέδιο», είπε η Στανόβαγια. «Ζει για το σήμερα, ξέρει τι θέλει να πετύχει τελικά».

Σε αυτή την περίπτωση, είπε, αυτό που θέλει ο Ρώσος ηγέτης είναι η Ουκρανία να σταματήσει να είναι αυτό που ο ίδιος θεωρεί «αντιρωσικό σχέδιο» και να επιστρέψει στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

«Έτσι, είτε θα το πετύχει μέσω εγγυήσεων του ΝΑΤΟ, δηλαδή εγγυήσεων από τη Δύση, είτε θα το πετύχει μέσω πολιτικού ελέγχου εντός της Ουκρανίας», είπε η Στανόβαγια. «Το ένα ή το άλλο, ή και τα δύο. Τότε, θα δούμε πώς θα πάει. Τα εδάφη αποτελούν δευτερεύον ζήτημα».