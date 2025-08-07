newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
07.08.2025 | 10:52
Έπεσε δέντρο στην Ερμού λόγω ισχυρών ανέμων - «Προσγειώθηκε» δίπλα σε πωλητή
Ο Τραμπ ξαναπλησιάζει το Κρεμλίνο για την Ουκρανία – Γιατί το CNN κρατάει μικρό «καλάθι»
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 10:05

Ο Τραμπ ξαναπλησιάζει το Κρεμλίνο για την Ουκρανία – Γιατί το CNN κρατάει μικρό «καλάθι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά το CNN υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον χειραγωγεί για άλλη μια φορά.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Αμέσως μετά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα την Τετάρτη 6 Αυγούστου, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοινώνοντας σχέδια για επικείμενη συνάντηση με τον Πούτιν. Στις ΗΠΑ όμως, δεν έχουν πειστεί όλα από τα χαμόγελα στον Λευκό Οίκο.

Από τότε που ανέλαβε τον Ιανουάριο, ο Τραμπ υποστηρίζει επανειλημμένα πως «μεγάλη πρόοδος» είναι κοντά — αφού πρώτα είχε υποσχεθεί, και απέτυχε, να τερματίσει τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες.

Αν και η Ρωσία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια καμία από τις δύο συναντήσεις, ο Τραμπ ζήτησε δύο συναντήσεις, μία σύνοδο με τον ίδιο και τον Ρώσο ομόλογό του, καθώς και μια τριμερή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι-Τραμπ.

Όπως αναφέρει ανάλυση του CNN μια επικείμενη σύνοδος με τον Πούτιν θα μπορούσε να είναι μια κορυφαία ηγετική στιγμή για τον Τραμπ και θα του έδινε την ευκαιρία που περίμενε: να δοκιμάσει αν, από κοντά, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διαπραγματευτικές του ικανότητες για να τερματίσει τον πόλεμο.

«Αν ο Τραμπ καταφέρει όντως να ξεκινήσει πραγματικό ειρηνευτικό διάλογο, θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές σε έναν πόλεμο που έχει συντρίψει πολίτες στην Ουκρανία — και να αποσπάσει ένα μεγάλο επίτευγμα, εθνικά και για τον ίδιο» υπογραμμίζει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Ευκαιρία για εδάφη

Ωστόσο, η σύμφωνα με την αμερικανική ανάλυση οι ΗΠΑ πρέπει να κρατάνε πολύ μικρό καλάθι καθώς τα κίνητρα του Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο είναι πολύ ισχυρότερα από οποιοδήποτε κίνητρο μπορεί να του προσφέρει ο Τραμπ για να τον τερματίσει.

«Νομίζουμε στην Ουάσιγκτον πως υποτιμούμε πόσο πολύ έχει επενδύσει το Κρεμλίνο σε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Ντέιβιντ Σάλβο, ειδικός για τη Ρωσία και διευθυντής της Alliance for Securing Democracy στο German Marshall Fund. «Η νομιμότητα και η μοίρα ολόκληρου του καθεστώτος Πούτιν βασίζεται όχι μόνο στο να ολοκληρώσει αυτόν τον πόλεμο με ρωσικούς όρους, αλλά στο να συνεχίσει να τον διεξάγει στο προβλεπτό μέλλον — ολόκληρη η οικονομία στηρίζεται στον πόλεμο».

Ο Σάλβο, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, πρόσθεσε: «Δεν βλέπω τίποτα να μεταβάλλει το σκεπτικό του Κρεμλίνου».

Για το CNN η προοπτική μιας ευρύτερης κατάπαυσης του πυρός μοιάζει απομακρυσμένη, καθώς υποστηρίζει ότι φαίνεται πιθανότερο ότι η Ρωσία θα επιδιώξει σημαντικές στρατιωτικές προόδους κατά την καλοκαιρινή της επίθεση. Άρα γιατί να σταματήσει να πολεμά τώρα;

«Ο Πούτιν μπορεί να βλέπει αυτό το νέο άνοιγμα στον Τραμπ ως μια ευκαιρία να κερδίσει χρόνο και να αποσπάσει κρίσιμο έδαφος στην ανατολική Ουκρανία» υπογραμμίζει.

Επιπλέον το CNN σημειώνει πως ένα άλλο πιθανό σενάριο είναι η Ρωσία να επιχειρήσει να δελεάσει τον Τραμπ με ανταλλάγματα που θα του αποσπάσουν την προσοχή από την Ουκρανία — ίσως με μια υπόσχεση για συνομιλίες σε θέματα πυρηνικού αφοπλισμού που θα ενίσχυαν την υστεροφημία του, ή με κάποια σημαντική οικονομική συνεργασία που θα ταιριάζει στην εμπορική του λογική.

«Δεν τον εμπιστευόμαστε»

Το CNN επικαλείται τη διάσημη ρήση του Ρόναλντ Ρίγκαν για τη Ρωσία στον Ψυχρό Πόλεμο —«εμπιστοσύνη αλλά επαλήθευση», λέγοντας όμως πως πλέον αυτή φαντάζει πλέον αφελής μπροστά στο ιστορικό εξαπάτησης του Πούτιν στον πόλεμο.

Ο Πούτιν ίσως παίζει το ίδιο παλιό παιχνίδι, αναφέρει. «Στους πρώτους επτά μήνες της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει ταπεινωθεί, καθώς ο Πούτιν αγνοεί τις ειρηνευτικές του προσπάθειες και γελοιοποιεί τους ισχυρισμούς του ότι η ηγεσία του επιθυμεί την ειρήνη. Ακόμα και ο ίδιος, που συχνά υμνούσε τον Πούτιν, φαίνεται να αντιλαμβάνεται πως τον κορόιδεψαν. Ωστόσο, ο Πούτιν μπορεί να επαναλαμβάνει την ίδια τακτική μετά τη συνάντηση με τον Γουίτκοφ».

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι δεν ξέρει ποιο είναι το παιχνίδι που ο Πούτιν, γι αυτό και το CNN, είναι πιθανό να παρουσιάσει απλώς μια συνάντηση με τον Πούτιν ως «νίκη» από μόνη της — πολύ πριν εξασφαλίσει κάποιο ουσιαστικό αντάλλαγμα.

Από την πλευρά του ο Πούτιν, σύμφωνα πάντα με το CNN, μπορεί να αξιοποιεί την αγάπη του Τραμπ για εντυπωσιακά στιγμιότυπα, που συχνά δεν παράγουν αποτελέσματα, θυμίζοντας τη συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν που όμως δεν τερμάτισε το πυρηνικό πρόγραμμα της Β. Κορέας.

Ο Πούτιν δηλώνει επί χρόνια πρόθυμος για συνάντηση με τον Τραμπ όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή. Μια τέτοια συνάντηση θα ξυπνούσε αναμνήσεις από τις συναντήσεις των ΗΠΑ με την ΕΣΣΔ στον Ψυχρό Πόλεμο — και την επιτυχία με την οποία είχε χειραγωγήσει τον Τραμπ στη σύνοδο του Ελσίνκι.

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν θα τη δει ως ευκαιρία», σχολίασε ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον στο CNN. «Ξέρει πως μάλλον, αυτούσια ή όχι, έχει εκβιάσει τον Τραμπ πέρα από τα όριά του, και πιθανόν σχεδιάζει πώς να τον επαναφέρει στη δική του γραμμή».

