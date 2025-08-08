newspaper
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;
Κόσμος 08 Αυγούστου 2025 | 20:24

Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;

Το ερώτημα μπορεί να μην είναι πόσο ακόμα αντέχει ο Πούτιν στις δυτικές κυρώσεις και τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά πόσο ακόμα αντέχει να χάνει «έδαφος» στην ανατολική «σκακιέρα»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο κύβος ερρίφθη: ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί σύντομα με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θέλει να το πράξει ακόμα και χωρίς την παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δυτικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως η εν λόγω εξέλιξη καταδεικνύει ότι οι δυο πλευρές είναι έτοιμες να καταλήξουν σε μια συμφωνία, καθώς η πίεση που ασκείται στον Ρώσο πρόεδρο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Αυτή η πίεση δεν σχετίζεται μόνο τις δυτικές κυρώσεις στη Ρωσία ή το ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να δέχεται όπλα και χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από το γεγονός ότι η Μόσχα χάνει ολοένα και περισσότερο την επιρροή της στην ασιατική ήπειρο.

Και αυτό διότι ο Τραμπ, εκμεταλλευόμενος τη απόλυτη συγκέντρωση της Ρωσία στην Ουκρανία, έχει διαμορφώσει ιστορικά τετελεσμένα στη Μέση Ανατολή, με την πίεση να «σκαρφαλώνει» ως την περιοχή του Καυκάσου, όχι μόνο για να συντελεστούν ρωσικές ήττες στο μαλακό υπογάστριο της χώρας, αλλά και κινεζικές.

Πλειάδα αναλυτών σκιαγραφεί ένα αμερικανικό σχέδιο που προβλέπει να μπει ένα οριστικό τέλος στον νέο Δρόμο του Μεταξιού, με το Ιράν να αποτελεί σύνορο της όποιας οδού της Κίνας προς δυσμάς.

Το κάλεσμα του Ερντογάν στα λεγόμενα τουρκικά κράτη προς την κατεύθυνση της συνεννόησης με το Ισραήλ, αλλά και η αναγγελία του Τραμπ για επικείμενη συνάντηση της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν, υποδεικνύουν την κατασκευή μιας «μέγγενης» για τον εμπορικό και γεωπολιτικό αποκλεισμό των αντιπάλων των ΗΠΑ.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Συρίας, όπου, με τη Ρωσία να μην μπορεί να αντιδράσει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφάλισαν άλλον έναν σύμμαχο στην προσπάθειά τους να κυριαρχήσουν όσο ποτέ άλλοτε στην Ανατολή, με το Ισραήλ να αποτελεί το κύριο προκεχωρημένο φυλάκιο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Το ερώτημα, λοιπόν, ενδέχεται να μην είναι πόσο ακόμα αντέχει η Ρωσία στις δυτικές κυρώσεις και την πολυεπίπεδη στήριξη του Κιεβού, αλλά πόσο ακόμα αντέχει να χάνει «έδαφος» στην ανατολική «σκακιέρα» – την ίδια στιγμή που οι αμερικανικές επεμβάσεις στην περιοχή αναμένεται να πλήξουν και τον μεγάλο σύμμαχο της Μόσχας: το Πεκίνο.

Την ίδια ώρα, πάντως, ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος με εσωτερική δυσαρέσκεια. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κατορθώσει να φέρει εις πέρας την «αποστολή» του, ήτοι να τελειώσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός δεν θέλει να δείχνει αδύναμος, ενώ η πολυπόθητη βράβευσή του με Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί έναν προσωπικό στόχο τον οποίο κρίνει ως ρεαλιστικό.

Από την άλλη, ο Πούτιν χρειάζεται και άλλο χρόνο. Επί του πεδίου, οι ρωσικές δυνάμεις παλεύουν να καταλάβουν το στρατηγικής σημασίας Ποκρόφσκ και παράλληλα να «σφραγίσουν» εξ ολοκλήρου τις τέσσερις περιφέρειες που έχουν προσαρτηθεί από τη Ρωσία.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι εάν αυτό θα αρκεί. Εάν η Μόσχα καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς, τότε, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να στραφεί προς την Οδησσό, το μεγάλο λιμάνι, την «ιστορική πόλη της Ρωσίας», όπως τη χαρακτηρίζει ο Πούτιν.

Ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει εάν η κατάληψη της Οδησσού είναι πράγματι «χαραγμένη» στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ρωσίας, αλλά είναι γνωστό τοις πάσι πως στο εσωτερικό της χώρας ασκούνται πιέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση: «η Ρωσία έχει μια μοναδική ευκαιρία να προσαρτήσει και τεράστιας ιστορικής σημασίας πάρτια εδάφη».

Στο επικοινωνιακό σκέλος, το γεγονός ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πούτιν ευνοεί τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά η ουσία θα φανεί – και δη λίαν συντόμως. Τίποτε δεν υποδηλώνει πως ο Ρώσος πρόεδρος θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός προτού επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της χώρας του στην Ουκρανία. Το αν προμηνύεται ρωσοαμερικανή «καταιγίδα» ή όχι, θα φανεί στο εγγύς μέλλον. Ο Τραμπ θα μπορούσε να σκληρύνει τη στάση του έναντι της Μόσχας, κλιμακώνοντας τον στρατιωτικό εφοδιασμό του Κιέβου.

Όσον αφορά στις τελευταίες εξελίξεις στην πολυαναμενόμενη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε στον Ρώσο ομόλογό του την ικανοποίησή του για τις επαφές ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνική συνομιλίας μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο Κινέζος πρόεδρος εκφράστηκε θετικά για τις επαφές ΗΠΑ- Ρωσίας, που έχουν σαν στόχο την βελτίωση των δεσμών των δύο χωρών και για την προώθηση μιας πολιτικής επίλυσης της κρίσης της Ουκρανίας.

Όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV της Κίνας, ο Σι ξεκαθάρισε στον Πούτιν ότι το Πεκίνο θα διατηρήσει τη στάση του στο θέμα της Ουκρανίας η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη για ειρηνευτικές συνομιλίες και μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Πούτιν, ανέφερε το CCTV. Η τηλεφωνική επικοινωνία αυτή είναι η δεύτερη σε λιγότερο από δύο μήνες.

Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει ιδιαίτερα την συνεργασία τους σε οικονομία, εμπόριο και ασφάλεια έπειτα από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία προκάλεσε ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων της Μόσχας με τη Δύση.

Σημειώνεται ότι, εν αναμονή της συνάντησης ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν, τα σενάρια για την ακριβή ημερομηνία αλλά και τον τόπο διεξαγωγής της ποικίλουν.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι που επικαλείται το Fox News αναφέρουν ότι μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν προγραμματίζεται για το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ωστόσο, η τοποθεσία παραμένει ανοιχτή, αλλά η Ουγγαρία, η Ελβετία, η Ρώμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στο τραπέζι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο Fox News.

Η σύνοδος θα μπορούσε τελικά να μην πραγματοποιηθεί, καθώς ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους αξιωματούχους για τις διατάξεις του ουκρανικού Συντάγματος, οι οποίες απαιτούν τη διενέργεια εθνικού δημοψηφίσματος για οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις.

Μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ θα ήταν η πρώτη τους αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία φέτος. Θα αποτελούσε ένα σημαντικό ορόσημο στον πόλεμο που διαρκεί εδώ και τρία χρόνια, αν και δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι μια τέτοια συνάντηση θα οδηγούσε στο τέλος των εχθροπραξιών, καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία εξακολουθούν να έχουν μεγάλες διαφορές ως προς τις απαιτήσεις τους.

Ο Τραμπ, που εμφανίστηκε αργότερα ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή τοποθεσία της συνάντησης, αλλά όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνόδου με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, δήλωσε: «Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να συναντηθούν».

Φυσικά, ο Τραμπ αρνήθηκε να προβλέψει πόσο κοντά βρίσκεται σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων, λέγοντας: «έχω απογοητευτεί ξανά μ’ αυτήν την υπόθεση».

