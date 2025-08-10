newspaper
Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν
Κόσμος 10 Αυγούστου 2025 | 08:00

Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» και οι όροι στο σχέδιο Ευρωπαίων και Ουκρανίας - Η σύγχυση γύρω από την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ - Τα απανωτά τηλεφωνήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Spotlight

Ευρωπαϊκές δυνάμεις και Ουκρανία παρουσίασαν την αντιπρότασή τους στο σχέδιο του Βλαντίμιρ Πούτιν για εκεχειρία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν

Ευρωπαίοι και Κίεβο υποστηρίζουν ότι το σχέδιό τους θα πρέπει να λειτουργήσει ως πλαίσιο εν όψει της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να έχει προοπτική.

Τα παραπάνω αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν γνώση των συνομιλιών που έχουν γίνει.

Η WSJ αναφέρει ότι ευρωπαϊκές χώρες και Κίεβο απέρριψαν τη ρωσική πρόταση για ανταλλαγή των περιοχών της περιοχής Ντόνετσκ που ελέγχονται από την Ουκρανία με κατάπαυση του πυρός.

Η πρόταση Ευρωπαίων και Ουκρανίας υποβλήθηκε σε συνάντηση με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ στην Αγγλία το Σάββατο.

Όπως σημειώνει το αμερικάνικο μέσο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, καθώς και της Ουκρανίας, έσπευσαν να απαντήσουν στην ειρηνευτική πρόταση που προέκυψε από τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο.

Μετά από αυτές τις συνομιλίες, ο Τραμπ άφησε να παρέλθει η προθεσμία που είχε ορίσει ο ίδιος για την επιβολή αυστηρών δευτερογενών κυρώσεων στη Ρωσία και συμφώνησε να πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Βλαντίμιρ Πούτιν και Στιβ Γουίτκοφ.

Ο στόχος των Ευρωπαίων και του Κιέβου – Οι όροι που παρουσίασαν στις ΗΠΑ

Ο στόχος της Ευρώπης είναι να χαράξει μια κοινή κόκκινη γραμμή μαζί με την Ουκρανία, η οποία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, πρέπει να ισχύει για οποιαδήποτε πιθανή διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

«Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς που αγωνίζονται για την ελευθερία και την ασφάλειά τους εδώ και πάνω από τρία χρόνια», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

«Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να συμμετάσχουν στην εξεύρεση λύσης, καθώς αυτό αφορά την ασφάλειά τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει απαιτήσεις για κατάπαυση του πυρός πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων.

Αναφέρει επίσης ότι η ανταλλαγή εδαφών μπορεί να γίνει μόνο με αμοιβαίο τρόπο, δηλαδή αν η Ουκρανία αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές, η Ρωσία πρέπει να αποσυρθεί από άλλες.

Είναι σημαντικό ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο του Τραμπ στην Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και τον Γουίτκοφ, ορίζει επίσης ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση από το Κίεβο πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο συντάχθηκε και παρουσιάστηκε στην αμερικανική πλευρά από τους επικεφαλής συμβούλους των Ευρωπαίων ηγετών. Ο Βανς έδωσε το παρών στη συνάντηση, ενώ οι περισσότεροι άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η πρόταση του Πούτιν που μετέφερε ο Γουίτκοφ

Σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την πρόταση που έφερε ο Γουίτκοφ από τη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την παράδοση από την Ουκρανία περίπου του ενός τρίτου της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ, την οποία εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο.

Η πρώτη γραμμή του μετώπου θα παρέμενε ανεπηρέαστη σε άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα, τις οποίες η Ρωσία επίσης διεκδικεί ως δικές της.

Πηγή: Wall Street Journal

Λιγότερη σκληρή η θέση της Μόσχας;

Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση της Τετάρτης με τον Γουίτκοφ σημείωσαν ότι ο Πούτιν δεν επανέλαβε την αρχική, πιο σκληρή θέση του: ότι η Ουκρανία πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί και η κυβέρνησή της να αντικατασταθεί, καθώς και ότι ολόκληρες οι περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, των οποίων οι πρωτεύουσες ελέγχονται από την Ουκρανία, πρέπει να παραχωρηθούν στη Ρωσία.

Ο Πούτιν προσάρτησε αυτές τις τρεις περιοχές, όπως και το Λουγκάνσκ, το οποίο είναι σχεδόν πλήρως κατεχόμενο από τη Μόσχα, μετά από δημοψηφίσματα το 2022, τα οποία πολλές χώρες είχαν καταγγείλει ως νόθα.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν το Σάββατο ότι, εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ, η Ρωσία θα πρέπει να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα τμήματα της Ζαπορίζια και της Χερσώνας στον νότο.

Το σχέδιο συγκλόνισε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δεν έχει προσκληθεί στην Αλάσκα, καθώς και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Μετά τη συνομιλία του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ το Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος το χαρακτήρισε ως «σχέδιο που περιορίζει τα πάντα σε συζητήσεις για το αδύνατο» και δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα χαρίσει τη γη της σε κανέναν.

Απογοητευμένοι με τον Τραμπ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λόγω της μη επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία

Υψηλόβαθμος σύμβουλος Ευρωπαίου ηγέτη δήλωσε στη WSJ ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι ο Πούτιν κατάφερε να αποτρέψει τα τιμωρητικά μέτρα που είχε προγραμματίσει ο Τραμπ, τα οποία θα έβλαπταν σοβαρά την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και θα μείωναν την ικανότητά της να κλιμακώσει την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν έδειξε πόσο ευάλωτος είναι στην πίεση των ΗΠΑ και ο Τραμπ πρέπει να αξιοποιήσει την επιρροή του, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οποιαδήποτε συμφωνία επιτύχουν ο Τραμπ και ο Πούτιν στην Αλάσκα δεν θα έχει μεγάλη αξία χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών, δήλωσε ένας άλλος υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Στη συνάντησή τους με τον Βανς, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επανέλαβαν ότι το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς την Ουκρανία. Ό,τι και αν συμβεί στην Ουάσινγκτον, η Ευρώπη θα συνεχίσει να παρέχει όπλα και χρηματοδότηση στην Ουκρανία, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η σύγχυση γύρω από την πρόταση που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ

Η WSJ καταλήγει στο δημοσίευμά της υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει προβλήματα επί του πεδίου, ενώ αναφέρεται στη σύγχυση σχετικά με την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο Γουίτκοφ.

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση έρχεται μετά από μια εβδομάδα έντονων διπλωματικών συνομιλιών που πυροδότησε η πρόταση του Πούτιν προς τον Γουίτκοφ. Λίγες ώρες μετά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο, ο Τραμπ συγκάλεσε τηλεφωνική συνδιάσκεψη με επιλεγμένους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι για να τους ενημερώσει σχετικά με τη ρωσική πρόταση.

Στη συνομιλία τους, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ρωσία θα ήταν πρόθυμη να αποσυρθεί από τα νότια της Ζαπορίζια και της Χερσώνας σε αντάλλαγμα για τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους από τρεις χώρες που γνωρίζουν για αυτή τη συνομιλία και δύο μεταγενέστερες συνομιλίες.

Ωστόσο, ο Γουίτκοφ ανακάλεσε την επόμενη μέρα τη δήλωση αυτή σε τηλεφωνική συνομιλία με κορυφαίους συμβούλους των Ευρωπαίων ηγετών, αναφέροντας ότι η Ρωσία «θα αποσυρόταν και θα πάγωνε την πρώτη γραμμή του μετώπου».

Την Παρασκευή, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζήτησαν μια τρίτη τηλεφωνική συνομιλία με τον Γουίτκοφ για να ξεκαθαρίσουν τη σύγχυση σχετικά με την πρόταση του Πούτιν.

Σε αυτή τη συνομιλία, ο Γουίτκοφ είπε ότι η μόνη πρόταση που υπήρχε ήταν η Ουκρανία να αποσυρθεί μονομερώς από το Ντονέτσκ σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε τόσο από τον Ζελένσκι όσο και από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συνομιλίες, σημειώνει η WSJ.

