newspaper
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 17:37
Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη βρέθηκε νεκρός στην πισίνα
Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 17:56
Νεκρός λουόμενος στα Χανιά - Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 17:46
Σύλληψη 50χρονου στην Πεντέλη – Δούλευε τροχό κοντά σε δασική έκταση
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία
Κόσμος 09 Αυγούστου 2025 | 18:30

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Τζέι Ντι Βανς θα συναντήσει τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία ενόψει συνόδου Τραμπ-Πούτιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

Spotlight

Διπλωματική κινητικότητα εκ μέρους του Τζέι Ντι Βανς, μία εβδομάδα πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας θα συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και ήδη ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συναινέσει σε παραχώρηση εδαφών.

Το πρώτο ραντεβού είναι απόψε, στο Λονδίνο, όπου ο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι. Οι Βανς και Λάμι θα συναντηθούν με Ουκρανούς και Ευρωπαίους εταίρους, σύμφωνα με εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης, «για να συζητήσουν την προσπάθεια για ειρήνη στην Ουκρανία». Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιες άλλες χώρες θα συμμετάσχουν στη συνάντηση.

Η αντίδραση Ζελένσκι

Οι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ίδιου του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι για να γίνει ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να υπάρξει «ανταλλαγή εδαφών», προκαλώντας την αντίδραση του Ουκρανού προέδρου. «Οι Ουκρανοί δεν θα δώσουν τη γη τους στους κατακτητές», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν έρχεται έπειτα από τις συνομιλίες που είχε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μόσχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, παρά το γεγονός ότι Βλαντιμίρ Πούτιν αρνείται να δει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το γεγονός αυτό έχει αυξήσει την ανησυχία ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να παραγκωνιστεί στις διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο πρέπει να εκπροσωπείται για να είναι βιώσιμη οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. «Οποιεσδήποτε αποφάσεις χωρίς την Ουκρανία είναι ταυτόχρονα αποφάσεις κατά της ειρήνης. Δεν θα πετύχουν τίποτα. Αυτές είναι νεκρές αποφάσεις. Δεν θα λειτουργήσουν ποτέ», έγραψε.

Στο Κεντ, για την Ουκρανία

Σύμφωνα με τον Guardian, η συνάντηση των Ευρωπαίων αξιωματούχων με τον Τζέι Ντι Βανς θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Τσέβενινγκ του Κεντ. Γίνεται έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται, θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα σχετικά με την προσπάθεια που διεξάγεται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και πώς οι εταίροι της Ουκρανίας μπορούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια.

Το πρωί του Σαββάτου ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης, «χαιρέτισαν την επιθυμία του προέδρου Τραμπ να τερματίσει αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο και συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στον Πούτιν για να τερματίσει τον παράνομο πόλεμό του».

Δήλωσε επίσης ότι ο Κιρ Στάρμερ επανέλαβε «την ακλόνητη υποστήριξή του στην Ουκρανία και τον λαό της». Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επικοινωνήσει τις τελευταίες ημέρες με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες. Αφορμή, η ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν, η πρώτη Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

O αόρατος «χρυσός» που ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων

Ακίνητα
Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου
Τον προειδοποιεί 09.08.25

«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου

Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ έχει καταφερθεί ξανά και ξανά εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου - Άλλοι 11 πέθαναν από πείνα στη Γάζα, νέες δολοφονίες πεινασμένων Παλαιστίνιων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: Περισσότερες από 150 συλλήψεις διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action
Φωτογραφίες και βίντεο 09.08.25

Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action

Οι αστυνομικοί έφτασαν να συλλάβουν τυφλό και ανάπηρο διαδηλωτή, με τις αντιδράσεις να είναι μεγάλες για την αντιμετώπιση των όσων συμμετείχαν στην κινητοποίηση υπέρ της Palestine Action

Σύνταξη
Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Κόσμος 09.08.25

Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Το νέο περιστατικό υπονομεύει την ήδη τεταμένη κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλανδή και την Καμπότζη μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ
FLOTUS 09.08.25

Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αναλύσεων, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι ασκεί σημαντική επιρροή στις μεταβολές της στάσης του προέδρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λος Άντζελες: Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων
ΗΠΑ 09.08.25

Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων

Το πανεπιστήμιο καλείται από την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει και αποζημιώσεις 172 εκατ. δολαρίων σε εβραίους φοιτητές που υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ
Wall Street Journal 09.08.25

Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ

Η Wall Street Journal εκτιμά ότι η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να στοχεύει εν μέρει στην αύξηση της εσωτερικής πίεσης προς τον Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία στην Κένυα
Κένυα 09.08.25

Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση με πολλές λακκούβες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου
Τον προειδοποιεί 09.08.25

«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου

Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ έχει καταφερθεί ξανά και ξανά εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου - Άλλοι 11 πέθαναν από πείνα στη Γάζα, νέες δολοφονίες πεινασμένων Παλαιστίνιων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι
Καταγγελίες ΟΣΕΤΕΕ 09.08.25

Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι

Για «ανθρωπιστική κρίση στην εργασία» κάνει λόγο η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, καθώς καταρρίπονται διαρκώς τα αρνητικά ρεκόρ σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της
Πολιτική σάτιρα 09.08.25

Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της

«Ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ και να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!», ανέφερε η ηθοποιός Έμα Τόμσον, εξιστορώντας ένα αλλόκοτο περιστατικό.

Σύνταξη
Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου, σε φιλική αναμέτρηση, με τον «κεραυνό» του Τσικίνιο (74′) και ετοιμάζεται για τα τεστ επιπέδου Champions League με Νάπολι και Ίντερ.

Σύνταξη
Σαμαριά: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία – Είναι ο μελισσοκόμος που βρήκε τη σορό Γερμανού τουρίστα τον Μάρτιο
Αναμένεται ελικόπτερο 09.08.25

Σαμαριά: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία – Είναι ο μελισσοκόμος που βρήκε τη σορό Γερμανού τουρίστα τον Μάρτιο

Ο άνδρας έχει χτυπήσει στα πλευρά, τη μέση και το κεφάλι. Επέστρεφε από τα μελίσσια του που έχει στη Σαμαριά όταν έπεσε από το μουλάρι του.

Σύνταξη
Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»
Μπάσκετ 09.08.25

Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»

Λίγες ώρες πριν το φιλικό της Σερβίας με την Ελλάδα (20:30) ο προπονητής των Σέρβων Σβέτισλαβ Πέσιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανία: Περισσότερες από 150 συλλήψεις διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action
Φωτογραφίες και βίντεο 09.08.25

Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action

Οι αστυνομικοί έφτασαν να συλλάβουν τυφλό και ανάπηρο διαδηλωτή, με τις αντιδράσεις να είναι μεγάλες για την αντιμετώπιση των όσων συμμετείχαν στην κινητοποίηση υπέρ της Palestine Action

Σύνταξη
Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο
Burn Hollywood Burn 09.08.25

Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο

Ο Τζο Έστερχαζ γεννήθηκε σε καταυλισμό προσφύγων, έκανε δουλειές του «ποδαριού», έγινε δημοσιογράφος για να καταλήξει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Τώρα επιστρέφει με ένα ακόμη «Βασικό Ένστικτο».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Διεθνής Οικονομία 09.08.25

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;
Catsuit, γόβες 09.08.25

Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;

Η δημοπρασία, θα τιμήσει την κληρονομιά της Γουίτνεϊ Χιούστον, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώσει κεφάλαια για τις πρωτοβουλίες του ιδρύματος Whitney E. Houston Legacy Foundation.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο