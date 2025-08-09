Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Διπλωματική κινητικότητα εκ μέρους του Τζέι Ντι Βανς, μία εβδομάδα πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας θα συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και ήδη ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συναινέσει σε παραχώρηση εδαφών.

Το πρώτο ραντεβού είναι απόψε, στο Λονδίνο, όπου ο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι. Οι Βανς και Λάμι θα συναντηθούν με Ουκρανούς και Ευρωπαίους εταίρους, σύμφωνα με εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης, «για να συζητήσουν την προσπάθεια για ειρήνη στην Ουκρανία». Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιες άλλες χώρες θα συμμετάσχουν στη συνάντηση.

Η αντίδραση Ζελένσκι

Οι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ίδιου του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι για να γίνει ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να υπάρξει «ανταλλαγή εδαφών», προκαλώντας την αντίδραση του Ουκρανού προέδρου. «Οι Ουκρανοί δεν θα δώσουν τη γη τους στους κατακτητές», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν έρχεται έπειτα από τις συνομιλίες που είχε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μόσχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, παρά το γεγονός ότι Βλαντιμίρ Πούτιν αρνείται να δει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το γεγονός αυτό έχει αυξήσει την ανησυχία ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να παραγκωνιστεί στις διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο πρέπει να εκπροσωπείται για να είναι βιώσιμη οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. «Οποιεσδήποτε αποφάσεις χωρίς την Ουκρανία είναι ταυτόχρονα αποφάσεις κατά της ειρήνης. Δεν θα πετύχουν τίποτα. Αυτές είναι νεκρές αποφάσεις. Δεν θα λειτουργήσουν ποτέ», έγραψε.

Στο Κεντ, για την Ουκρανία

Σύμφωνα με τον Guardian, η συνάντηση των Ευρωπαίων αξιωματούχων με τον Τζέι Ντι Βανς θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Τσέβενινγκ του Κεντ. Γίνεται έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται, θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα σχετικά με την προσπάθεια που διεξάγεται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και πώς οι εταίροι της Ουκρανίας μπορούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια.

Το πρωί του Σαββάτου ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης, «χαιρέτισαν την επιθυμία του προέδρου Τραμπ να τερματίσει αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο και συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στον Πούτιν για να τερματίσει τον παράνομο πόλεμό του».

Δήλωσε επίσης ότι ο Κιρ Στάρμερ επανέλαβε «την ακλόνητη υποστήριξή του στην Ουκρανία και τον λαό της». Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επικοινωνήσει τις τελευταίες ημέρες με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες. Αφορμή, η ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν, η πρώτη Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.