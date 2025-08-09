newspaper
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου – Οι πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης
Κόσμος 09 Αυγούστου 2025 | 01:40

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου – Οι πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης

Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα βρίσκεται στο τραπέζι της συνάντησης που θα έχουν ο Τραμπ και ο Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Παρασκευή μέσω Truth Social ότι η «πολυαναμενόμενη συνάντηση» του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα, προσθέτοντας πως λεπτομέρειες για αυτό θα δημοσιοποιηθούν αργότερα (στη φωτογραφία αρχείου από βίντεο του Reuters, επάνω, Πούτιν, αριστερά, και Τραμπ).

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού δήλωσε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν κοντά σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα μπορούσε να επιλύσει την τριετή σύγκρουση, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το Bloomberg μεταδίδει ότι η Ρωσία θα κλειδώσει τα εδάφη που έχει καταλάβει και θα σταματήσει την επίθεσή της στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο νωρίτερα χθες Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία θα περιλαμβάνει κάποια ανταλλαγή εδαφών.

«Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο», είπε.

Στην βραδινή του ομιλία προς το έθνος, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός εφόσον ασκηθεί επαρκής πίεση στη Ρωσία.

Είπε ότι είχε περισσότερες από δώδεκα συνομιλίες με ηγέτες διαφορετικών χωρών και η ομάδα του βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πούτιν διεκδικεί τέσσερις ουκρανικές περιοχές – Λουγκάνσκ, Ντόνετσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα – καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία προσάρτησε το 2014. Οι δυνάμεις του δεν ελέγχουν πλήρως όλα τα εδάφη στις πρώτες τέσσερις περιοχές.

Η Ουκρανία έχει προηγουμένως εκφράσει την προθυμία της να είναι ευέλικτη στην αναζήτηση ενός τερματισμού ενός πολέμου που έχει καταστρέψει τις πόλεις και τις κωμοπόλεις της και έχει σκοτώσει μεγάλο αριθμό στρατιωτών και πολιτών της.

Επώδυνη για τον Ζελένσκι

Ωστόσο, η αποδοχή της απώλειας περίπου του ενός πέμπτου του εδάφους της θα ήταν επώδυνη και πολιτικά δύσκολη για τον Ζελένσκι και την κυβέρνησή του.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία στόχευαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οποία θα κλειδώσει την κατοχή εδαφών που καταλήφθηκαν κατά τη στρατιωτική εισβολή από τη Μόσχα, ανέφερε νωρίτερα χθες το Bloomberg News.

Ο Τάισον Μπάρκερ, πρώην αναπληρωτής ειδικός εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η ειρηνευτική πρόταση, όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα του Bloomberg, θ’ απορριφθεί αμέσως από τους Ουκρανούς.

«Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν οι Ουκρανοί είναι να παραμείνουν σταθεροί στις αντιρρήσεις τους και στους όρους τους για μια διαπραγματευτική διευθέτηση, δείχνοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη τους για την αμερικανική υποστήριξη», δήλωσε ο Μπάρκερ, ανώτερος συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο του Ατλαντικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την υποτιθέμενη συμφωνία, κατά το Bloomberg, η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της στις περιοχές Χερσώνας και Ζαπορίζια κατά μήκος των σημερινών γραμμών μάχης.

Τραμπ και Πούτιν

Η τελευταία φορά που η Αλάσκα φιλοξένησε μια διπλωματική συνάντηση υψηλού διακυβεύματος ήταν τον Μάρτιο του 2021, όταν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του δημοκρατικού πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν συναντήθηκαν με κορυφαίους κινέζους αξιωματούχους στο Ανκορατζ.

Η συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο κορυφαίος διπλωμάτης του Μπάιντεν, Αντονι Μπλίνκεν, και ο τότε κινέζος ομόλογός του, Γιανγκ Τζιέτσι, μετατράπηκε γρήγορα σε μια εκπληκτική δημόσια σύγκρουση μπροστά στις κάμερες, με τις δύο πλευρές να επικρίνουν έντονα τις πολιτικές των άλλων, κάτι που αντανακλούσε την υψηλή ένταση στις διμερείς σχέσεις.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επιδιώξει να διορθώσει τις σχέσεις με τη Ρωσία και να τερματίσει τον πόλεμο. Στα δημόσια σχόλιά του, έχει κινηθεί μεταξύ θαυμασμού και έντονης κριτικής προς τον Πούτιν.

Σ’ ένδειξη της αυξανόμενης απογοήτευσής του για την άρνηση του Πούτιν να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απειλήσει να επιβάλει νέες κυρώσεις και δασμούς από χθες Παρασκευή κατά της Μόσχας και των χωρών που αγοράζουν τα προϊόντα της, εκτός εάν ο ρώσος ηγέτης συμφωνούσε να τερματίσει τη σύγκρουση των 3,5 ετών, την πιο θανατηφόρα στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μέχρι το βράδυ χθες Παρασκευή δεν ήταν σαφές εάν αυτές οι κυρώσεις θα τεθούν σε ισχύ, θα καθυστερήσουν ή θα ακυρωθούν.

Η αμερικανική κυβέρνηση έκανε ένα βήμα εναντίον των αγοραστών πετρελαίου της Μόσχας την Τετάρτη, επιβάλλοντας πρόσθετο δασμό 25% σε αγαθά από την Ινδία για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, σηματοδοτώντας την πρώτη οικονομική κύρωση που στρέφεται κατά της Ρωσίας κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Αισιόδοξος ο Τουσκ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε τρεις ώρες συνομιλιών με τον Πούτιν στη Μόσχα την Τετάρτη, τις οποίες και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν εποικοδομητικές.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, στενός σύμμαχος της Ουκρανίας, δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι μια παύση στη σύγκρουση θα μπορούσε να είναι κοντά. Εκφράστηκε έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον Ζελένσκι.

«Υπάρχουν ορισμένα σημάδια, κι έχουμε επίσης μια διαίσθηση, ότι ίσως ένα πάγωμα στη σύγκρουση – δεν θέλω να πω το τέλος, αλλά ένα πάγωμα στη σύγκρουση – είναι πιο κοντά παρά πιο μακριά», δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου. «Υπάρχουν ελπίδες γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τουσκ ανέφερε επίσης ότι ο Ζελένσκι ήταν «πολύ επιφυλακτικός αλλά αισιόδοξος», και ότι η Ουκρανία ήταν πρόθυμη η Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να διαδραματίσουν ρόλο στον σχεδιασμό μιας κατάπαυσης του πυρός και μιας τελικής ειρηνευτικής διευθέτησης.

