newspaper
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΗΠΑ-Ρωσία: Προ των πυλών συμφωνία που θα επικυρώνει τις νίκες του Πούτιν στην Ουκρανία, αναφέρει το Bloomberg
Κόσμος 08 Αυγούστου 2025 | 18:31

ΗΠΑ-Ρωσία: Προ των πυλών συμφωνία που θα επικυρώνει τις νίκες του Πούτιν στην Ουκρανία, αναφέρει το Bloomberg

Δημοσίευμα του Bloomberg υποστηρίζει ότι μία πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσία, θα δέχεται τις εδαφικές νίκες του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Spotlight

Η Ουάσιγκτον και η Μόσχα επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλειδώσει» τη ρωσική κατοχή σε ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα εδάφη ενόψει της συνάντησης των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν πιθανόν και την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικές διαβουλεύσεις. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων για τη συμφωνία, η οποία δεν έχει κλειδώσει.

Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσάρτησαν παράνομα το 2014, υποστηρίζει το Bloomberg. Αυτό θα απαιτούσε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διατάξει την απόσυρση των στρατευμάτων από τμήματα των περιοχών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο, χαρίζοντας στη Ρωσία μια νίκη που ο στρατός της δεν μπόρεσε να επιτύχει στρατιωτικά από την έναρξη της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Μια τέτοια κατάληξη θα αποτελούσε σημαντική νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος εδώ και καιρό επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους όρους τερματισμού του πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε, παραγκωνίζοντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Ο Ζελένσκι κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μια δύσκολη συμφωνία, που θα τον υποχρεώνει να αποδεχτεί την απώλεια ουκρανικού εδάφους, ενώ η Ευρώπη φοβάται ότι θα μείνει να παρακολουθεί την εκεχειρία, ενώ ο Πούτιν ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του.

Η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης στο πλαίσιο της συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές, προειδοποιώντας ότι οι όροι και τα σχέδια της συμφωνίας ενδέχεται ακόμη να τροποποιηθούν.

Δεν είναι σαφές εάν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος που κατέχει επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό, όπως και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Η Ουκρανία επίσης δεν απάντησε.

Στόχος το τέλος του πολέμου

Η συμφωνία στοχεύει ουσιαστικά στο να παγώσει ο πόλεμος και να ανοίξει ο δρόμος για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις για μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου. Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως πιέσει τη Ρωσία να συμφωνήσει πρώτα σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο του.

Έχοντας επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο με την υπόσχεση να επιλύσει γρήγορα τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ έχει εκφράσει την αυξανόμενη απογοήτευσή του για την άρνηση του Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει έξι τηλεφωνικές συνομιλίες από τον Φεβρουάριο και ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Πούτιν πέντε φορές στη Ρωσία για να προσπαθήσει να πετύχει μια συμφωνία.

Ο Τραμπ δεν έχει εφαρμόσει μέχρι στιγμής άμεσα μέτρα κατά της Μόσχας, αν και αυτή την εβδομάδα διπλασίασε τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 50% λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου, προκαλώντας την οργή του Νέου Δελχί. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός μέχρι την Παρασκευή, αλλιώς οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, προκειμένου να αυξήσουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι οι πολεμικοί του στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι. Αυτοί περιλαμβάνουν απαιτήσεις προς το Κίεβο να αποδεχτεί ουδέτερο καθεστώς και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για ένταξη στο ΝΑΤΟ, καθώς και να αποδεχτεί την απώλεια της Κριμαίας και των άλλων τεσσάρων ανατολικών και νότιων ουκρανικών περιοχών.

Τμήματα του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή από το 2014, όταν το Κρεμλίνο υποκίνησε βίαιες ενέργειες των αυτονομιστών λίγο μετά την επιχείρηση κατάληψης της Κριμαίας. Ο Πούτιν κήρυξε τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές «για πάντα» μέρος της Ρωσίας, αφού ανακοίνωσε την προσάρτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2022, παρόλο που οι δυνάμεις του δεν έχουν ποτέ ελέγξει πλήρως τα εδάφη αυτά.

Η Ουκρανία δεν μπορεί συνταγματικά να παραχωρήσει έδαφος και έχει αναφέρει ότι δεν θα αναγνωρίσει τη ρωσική κατοχή και προσάρτηση της επικράτειάς της.

Θα είναι ο Ζελένσκι εκεί;

Παραμένει ασαφές εάν ο Πούτιν θα συμφωνήσει να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, ακόμη και αν καταλήξει σε συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόσθεσαν οι πηγές. Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι δεν έχει αντίρρηση να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, αν και είπε ότι αυτές δεν υπάρχουν προς το παρόν.

Πολλοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και στις ΗΠΑ, έχουν εκφράσει προβληματισμό σχετικά με την προθυμία του Πούτιν να θέσει τέλος στον πόλεμο και το αν ενδιαφέρεται πραγματικά για μια ειρηνευτική συμφωνία που δεν θα ανταποκρίνεται στους δηλωμένους στόχους του στην Ουκρανία, αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον Πούτιν, ακόμη και αν ο Ρώσος ηγέτης δεν συμφωνήσει να συναντηθεί και με τον Ζελένσκι. «Δεν μου αρέσει να περιμένω πολύ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Θέλουν να με συναντήσουν και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσω τους σκοτωμούς».

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες για μια σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και ότι έχουν συμφωνήσει για τον τόπο διεξαγωγής της, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως κάνει πρόταση να αναγνωρίσουν την Κριμαία ως ρωσική στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για την παύση του πολέμου και να παραχωρηθεί ουσιαστικά ο έλεγχος τμημάτων άλλων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτών των προηγούμενων προτάσεων, ο έλεγχος των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα θα επέστρεφε στην Ουκρανία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Markets
EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση
Κόσμος 08.08.25

Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση

Η Ρωσία έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία δίνει προς εξαναγκαστική υιοθεσία και τα κατηγοριοποιεί με βάση τα χαρακτηριστικά τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Κάθε νησί και διαδήλωση – Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη στην Ελλάδα στα ισραηλινά ΜΜΕ
Σε όλη την Ελλάδα 08.08.25

Κάθε νησί και διαδήλωση για τη Γάζα - Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη τραβά το ενδιαφέρον των ισραηλινών ΜΜΕ

Την ώρα που το Ισραήλ απειλεί με κλιμάκωση της αιματοχυσίας στη Γάζα, οργανώνονται διαδηλώσεις σε κάθε τουριστικό προορισμό με αίτημα την παύση συνεργασίας της Ελλάδας με το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες
Κόσμος 08.08.25

Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες

Αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει την ενίσχυση του στρατού στην Ουκρανία κατηγορούνται για ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και σύλληψη ανυπότακτων ανδρών, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα

Σύνταξη
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Ψηφιακή αντίσταση 08.08.25

Ένας Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)
Άλλα Αθλήματα 08.08.25

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)

Η Πάουλα Μπαντόσα με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν. Μια αυτοκριτική, για τις λανθασμένες επιλογές, που την έκαναν όμως πιο δυνατή, πιο συνειδητοποιημένη και πιο σοφή.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική
Διακοπές 08.08.25

Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική

«Κοφτερά νύχια, σίγουρη γλυκύτητα». Το Paris Match αποθεώνει τη Χάιντι Κλουμ στο νέο του cover story με τη Γερμανίδα supermodel και διαχρονικό σύμβολο του σεξ να αγκαλιάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα

Οι Πνευμονίδης, Στρεφέτσα ξεχώρισαν, ο Ροντινέι ήταν εξίσου καλός, όπως και ο Λιατσικούρας, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία ακόμη πειστική εμφάνιση και επικράτησε με 2-1 της Αλ Τααβόν, στο 6ο και τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Από το Κονγκό 08.08.25

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Η νέα αποκάλυψη του τένις, Βικτόρια Μπόκο, είναι κόρη προσφύγων και νίκησε τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam.

Γιώργος Μαζιάς
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
«Φαβέλα» 08.08.25

Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας
Καταστολή 08.08.25

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας

Επιβεβαιώθηκε ο σκληρός δρόμος της καταστολής αντί της δικαιοσύνης και της ποινικοποίησης αντί της ένταξης που επέλεξε η κυβέρνηση για τη μετανάστευση

Σύνταξη
Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
ΔΥΠΑ 08.08.25

Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα

Η «προπληρωμένη κάρτα δεν πληρώνει» καταγγέλλουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Νέο φιάσκο με ελλιπείς καταβολές ποσών καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι ΟΑΕΔ- νυν ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 08.08.25

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή

«Θα σπάσουμε το μοτίβο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της μεθόδευσης», ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ ζήτησε αιφνιδίως να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, καθώς έχει δεχθεί «ηγεμονική» πρόταση από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ
ΣΥΡΙΖΑ 08.08.25

Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ

«τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 541 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατ. είναι στις τράπεζες», αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
«90 χρονών» 08.08.25

Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 08.08.25

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Αλ Τααβόν. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο
Έρευνα Levy Institute 08.08.25

Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει πως «αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα»

Σύνταξη
Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού
Στη Βουλή 08.08.25

Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο