Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι η σύνοδος κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα (στη φωτογραφία του Reuters/Maxim Shemetov, επάνω, άποψη του Κρεμλίνου).

Το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως προσκάλεσε τον Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα

Χαρακτήρισε, μάλιστα, «αρκετά λογική» την επιλογή του ρεπουμπλικάνου, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλέστηκε τον Γιούρι Ουσακόφ, συνεργάτη του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ακόμη, το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως προσκάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ προέβη στην ανακοίνωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού δήλωσε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν κοντά σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα μπορούσε να επιλύσει την τριετή σύγκρουση, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Ανταλλαγή εδαφών»

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο νωρίτερα χθες Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία θα περιλαμβάνει κάποια ανταλλαγή εδαφών. «Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο», είπε.

Στην βραδινή του ομιλία προς το έθνος, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός εφόσον ασκηθεί επαρκής πίεση στη Ρωσία.

Είπε, επίσης, ότι είχε περισσότερες από δώδεκα συνομιλίες με ηγέτες διαφορετικών χωρών και η ομάδα του βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.