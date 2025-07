Επίθεση Ντόναλντ Τραμπ στον Πούτιν: «Μας έχει φλομώσει στο ψέμα»

Σφοδρή επίθεση κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε από το υπουργικό του συμβούλιο ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Αναφερόμενος στον πόλεμο είπε ότι «δεν έπρεπε να έχει γίνει ποτέ. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και πρέπει να τελειώσει».

Και πρόσθεσε απευθυνόμενος στους υπουργούς του: «Ο Πούτιν μας έχει φλομώσει στο ψέμα, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια. Είναι πολύ ευγενικός όλη την ώρα, αλλά όπως αποδεικνύεται αυτό δεν έχει κανένα νόημα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε αν προτίθεται να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, απάντησε: «Το εξετάζω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσπαθήσει να πείσει το Κρεμλίνο να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία με το Κίεβο, ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, που κοντεύει να συμπληρώσει τέσσερα χρόνια. Στο παρελθόν (28 Μαΐου), όταν είχε ρωτηθεί αν υπάρχει το ενδεχόμενο ο Βλαντιμίρ Πούτιν να τον εμπαίζει για την ειρήνη στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει: «Θα ξέρουμε σε δύο εβδομάδες. Θα μάθουμε αν μας εμπαίζει ή όχι. Και αν το κάνει, θα απαντήσουμε λίγο διαφορετικά» είχε πει.

Πριν από το υπουργικό συμβούλιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον Ρώσο ηγέτη, συμπληρώνοντας ότι οι εβδομαδιαίες απώλειες στην Ουκρανία είναι τώρα 7.000. «Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον Πούτιν. Μπορώ να σας πω πολλά αυτήν τη στιγμή, επειδή σκοτώνει πολλούς ανθρώπους και πολλοί από αυτούς είναι στρατιώτες του, στρατιώτες του και κυρίως στρατιώτες τους. Και τώρα είναι έως και 7.000 την εβδομάδα», είπε.

President Trump: «We get a lot of bullshit thrown at us by Putin, if you want to know the truth. He’s very nice all the time, but it turns out to be meaningless.» pic.twitter.com/VMnXSTuCiK

— CSPAN (@cspan) July 8, 2025