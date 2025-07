Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν κι άλλα όπλα στην Ουκρανία, μερικές ημέρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου πως αναστέλλονται οι παραδόσεις ορισμένων ειδών όπλων και πυρομαχικών στον ουκρανικό στρατό για να εξασφαλιστεί η επάρκεια των αμερικανικών αποθεμάτων (στη φωτογραφία του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, ο Τραμπ ενώ κάνει δηλώσεις, και δίπλα του ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ).

«Θα πρέπει να τους στείλουμε περισσότερα όπλα, κυρίως αμυντικά όπλα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως η Ουκρανία πλήττεται σκληρά από τη Ρωσία και δηλώνοντας εκ νέου «δυσαρεστημένος» με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

