12.08.2025 | 19:31
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
ΗΠΑ: Ανακοινώθηκε το μέρος της συνάντησης των Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα [βίντεο]
Κόσμος 12 Αυγούστου 2025 | 20:21

ΗΠΑ: Ανακοινώθηκε το μέρος της συνάντησης των Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα [βίντεο]

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αποκάλυψε πως η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για το μέλλον της Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ανακοίνωσε ότι η συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκα.

«Την Παρασκευή το πρωί, ο πρόεδρος Τραμπ θα ταξιδέψει στην άλλη άκρη της χώρας, στο Άνκορατζ της Αλάσκα, για μια διμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν… Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει τους σκοτωμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Τέσσερις ώρες πριν την ενημέρωση, ανακοινώθηκε πως κλείνει ο εναέριος χώρος πάνω από το Άνκορατζ

Ο Λευκός Οίκος υποχρεώθηκε σε έναν βαθμό να προβεί στην ανακοίνωση καθώς ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – FAA, πως ο εναέριος χώρος πάνω από το Άνκορατζ της Αλάσκας θα κλείσει στις 15 Αυγούστου, την ημέρα της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν, λόγω «κινήσεων VIP».

Οι κινήσεις θα περιοριστούν σε ακτίνα 48,3 χλμ. και σε υψόμετρο έως 5,5 χλμ. Το κλείσιμο αναμένεται να αρθεί στις 16 Αυγούστου.

Ώρες μετά την κυκλοφορία της είδησης για το κλείσιμο του εναέριου χώρου από πλευράς FAA, ο Λευκός Οίκος ακολούθησε με την ανακοίνωση επιβεβαίωσης του Άνκορατζ ως του σημείου που θα λάβει χώρα η Σύνοδος Κορυφής των δύο προέδρων.

Για τους λάτρεις της ιστορίας οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν την Αλάσκα από τη Ρωσία το 1867 για 7,2 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό σε σημερινά χρήματα ανέρχεται σε 129 εκατ. δολάρια.

Η ανακοίνωση της FAA που υποχρέωσε τον Λευκό Οίκο να ανακοινώσει τις λεπτομέρειες.

Όταν ο τσάρος Αλέξανδρος ο Β πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ

Το 1866 η ρωσική κυβέρνηση προσφέρθηκε να πουλήσει το έδαφος της Αλάσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο υπουργός Εξωτερικών Γουίλιαμ Σιούαρντ, ενθουσιασμένος με τις προοπτικές της αμερικανικής επέκτασης, διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία για τους Αμερικανούς. Ο Εντουάρντ ντε Στοεκλ, ρώσος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπραγματεύτηκε για τους Ρώσους.

Στις 30 Μαρτίου 1867, τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήρωναν στη Ρωσία 7,2 εκατομμύρια δολάρια για το έδαφος της Αλάσκας.

Για λιγότερο από 2 σεντς τα δέκα στρέμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν σχεδόν 600.000 τετραγωνικά μίλια. Οι αντίπαλοι της αγοράς της Αλάσκας συνέχισαν να την αποκαλούν «η τρέλα του Σιούαρντ» ή «το ψυγείο του Σιούαρντ» μέχρι το 1896, όταν η μεγάλη χρυσωρυχία του Κλοντάικ έπεισε ακόμη και τους πιο σκληρούς επικριτές ότι η Αλάσκα ήταν μια πολύτιμη προσθήκη στο αμερικανικό έδαφος.

Η επιταγή των 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων εκδόθηκε στο όνομα του Ρώσου πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες Edouard de Stoeckl, ο οποίος διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία για λογαριασμό των Ρώσων.

Η επιταγή αγοράς της Αλάσκα.

