Ουκρανία: «Θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών» προεξοφλεί ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με Πούτιν – Τι λένε στην ΕΕ

Οι ηγέτες της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέμειναν σήμερα στην ανάγκη να μπορέσουν οι Ουκρανοί «να αποφασίσουν για το μέλλον τους», τρεις ημέρες πριν από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Εμείς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», γράφουν σ’ ένα κείμενο, το οποίο δεν προσυπέγραψε η Ουγγαρία. «Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους», προστίθεται στη δήλωση.

Αύριο οι συνομιλίες Ζελένσκι και Ευρωπαίων με Τραμπ

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασισθεί χωρίς την Ουκρανία», επιμένουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι κρίνουν πως ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθουν παρά μόνο «μέσα στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή μιας μείωσης των εχθροπραξιών» και προσθέτουν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, πως «κοινή πεποίθησή μας είναι πως μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να έχουν συνομιλίες αύριο, Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το BBC, πάντως υπενθυμίζει ότι η πόρτα για την Ευρώπη έχει παραμείνει οριστικά κλειστή από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του στις αρχές του έτους, καθώς ο απεσταλμένος του στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε ότι η ΕΕ δεν θα συμμετάσχει σε καμία ειρηνευτική συνομιλία.

Χωρίς πρόσκληση για τη σύνοδο της Αλάσκας, οι Ευρωπαίοι συσπειρώνονται γύρω από την Ουκρανία, την ώρα που ο Πρόεδρος Ζελένσκι επαναλαμβάνει ότι δεν θα συμφωνήσει σέ οποιαδήποτε παραχώρηση αλλά ούτε και στο πάγωμα της σύγκρουσης κατά μήκος των σημερινών μετώπων.

«Θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών» προεξοφλεί ο Τραμπ

Ο Τραμπ από την πλευρά του παρέμεινε αόριστος σχετικά με τις προσδοκίες του, λέγοντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συνάντηση στην Αλάσκα και υπογραμμίζοντας εν παρόδω σε τόνους επιδοκιμασίας πως «σέβεται πολύ» το γεγονός ότι ο ρώσος ομόλογός του δέχθηκε να μεταβεί σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε μια παρατήρηση μάλλον ανησυχητική για τον ουκρανό πρόεδρο και τους ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας πως είναι «λίγο ενοχλημένος» που ο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι λέει, ‘πρέπει να έχω συνταγματική έγκριση’» για να παραχωρήσει εδάφη.

«Διότι θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών», προείπε, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή τη στιγμή περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.