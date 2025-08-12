Ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενημέρωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία (στη φωτογραφία αρχείου από © Telegram / Andriy Yermak, επάνω, Γερμάκ, αριστερά, και Ρούμπιο).

Η τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Γέρμακ αφορούσε τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, για την οποία απαιτείται άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», υπογραμμίζει ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ για τις διπλωματικές τους προσπάθειες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Συνάντηση κορυφής

Νωρίτερα χθες, έγινε γνωστό ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, συγκάλεσε έκτακτη διάσκεψη κορυφής για την Ουκρανία, εν όψει της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα.

Στη διάσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά αύριο Τετάρτη, έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η διαδικτυακή συνάντηση έχει προγραμματισεί για τις 2 μ.μ. (3 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Θα συμμετάσχουν οι ηγέτες Γερμανίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας, Πολωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Επίσης, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Θα ακολουθήσει συζήτηση διάρκειας μίας ώρας, μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.