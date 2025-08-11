Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως η Ουκρανία και η Ρωσία θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη η μία στην άλλη προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Υποστήριξε ότι στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του θα στοχεύσουν να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μάλιστα εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στα πρώτα λεπτά της συνάντησης, θα ξέρει αν θα πάει καλά.

Τραμπ: «Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω κάποια από τα ουκρανικά εδάφη»

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέμεινε για ακόμη μία φορά ότι η Ρωσία δεν θέλει την ειρήνη. Αντίθετα, είπε, αυξάνει την πίεση στα μέτωπα του πολέμου.

«Διερευνητική συνάντηση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν «διερευνητική συνάντηση». Σε αυτήν, είπε, θα καθοριστεί εάν ο Ρώσος πρόεδρος είναι διατεθειμένος να συνάψει μία συμφωνία. Και ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος θα γνωρίζει μέσα σε δύο λεπτά εάν θα είναι πιθανή η πρόοδος.

«Επομένως, θα μιλήσω με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω, «πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις»», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συζήτηση την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα επιμένει στις θέσεις της και αναλυτές πιστεύουν ότι θα ωφεληθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πιστεύω πως αυτό θα πάει καλά, όμως θα μπορούσε να πάει άσχημα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, πρόσθεσε, είναι «άξιο σεβασμού» εκ μέρους του Ρώσου ομολόγου του το γεγονός ότι θα έρθει για αυτήν τη σύνοδο σε αμερικανικό έδαφος.

Συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στο μέλλον

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που δέχεται πιέσεις από τους Ευρωπαίους συμμάχους γιατί έχουν αποκλειστεί από τη σύνοδο, είπε ότι μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια τριμερής συνάντηση παρουσία του ιδίου και του Πούτιν. Υποσχέθηκε να ενημερώσει αμέσως μετά τη συνάντηση τον Ουκρανό ομόλογό του και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Στόχος του, είπε, είναι να επιτευχθεί σύντομα μια εκεχειρία στην αιματηρή σύρραξη.

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών»

Κάνοντας πάντως ένα λογικό άλμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι νιώθει «λίγο απογοητευμένος» που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι πρέπει να έχει «πράσινο φως» από το Σύνταγμα προκειμένου να παραχωρήσει εδάφη.

Και αναρωτήθηκε, προφανώς παραγνωρίζοντας ότι υπήρξε ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: «Πήρε την άδεια να εισέλθει στον πόλεμο και να σκοτώσει όλον τον κόσμο, όμως έχει ανάγκη από μια άδεια για να προχωρήσει σε μια ανταλλαγή εδαφών;»

«Διότι, θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών», είπε, σημειώνοντας ότι το γνωρίζει αυτό «μέσω της Ρωσίας και μέσω συνομιλιών με όλους, προς όφελος της Ουκρανίας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι η Ρωσία έχει καταλάβει κάποια «πολύ βασικά εδάφη», όμως «θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω κάποια από αυτά τα εδάφη».

Και πρόσθεσε:

«Τελικά, θα τους βάλω και τους δύο (σ.σ. τον Ζελένσκι και τον Πούτιν) σε ένα δωμάτιο, θα είμαι εκεί ή δεν θα είμαι εκεί και νομίζω ότι αυτό θα διευθετηθεί».

Για μια ακόμη φορά «απείλησε» ότι μπορεί τελικά να εγκαταλείψει την προσπάθεια για να επιλυθεί το ουκρανικό.

«Ίσως να πω: “Καλή τύχη, συνεχίστε να πολεμάτε”. Ή ίσως να πω: “Μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία”», ανέφερε.

Ζελένσκι: Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αντιτάσσεται σθεναρά στην παράδοση εδαφών, ενώ έχει επισημάνει, εν όψει της συνόδου στην Αλάσκα, πως «κάθε απόφαση που θα ληφθεί σε βάρος μας, κάθε απόφαση που θα ληφθεί χωρίς την Ουκρανία, θα είναι μια απόφαση ενάντια στην ειρήνη».

Ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει περίπου το 20% της επικράτειας στην Ουκρανία και οι μάχες συνεχίζονται με τις ρωσικές δυνάμεις να προωθούνται διαρκώς.

Σε διάγγελμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε το πρωί της Δευτέρας ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί την ειρήνη και ότι, αντίθετα, διαρκώς ενισχύει τις δυνάμεις στα μέτωπα του πολέμου.

«Άλλη μια εβδομάδα τελείωσε χωρίς καμία προσπάθεια από τη Ρωσία να συμφωνήσει στις πολυάριθμες απαιτήσεις του κόσμου και να σταματήσει τις δολοφονίες. Μόλις τις τελευταίες 24 ώρες στο μέτωπο, υπήρξαν 137 μάχες, και αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Ο ρωσικός στρατός δεν μειώνει την πίεσή του. Ούτε μετράει τις απώλειές του», είπε.

Another week has ended without any attempt by Russia to agree to the numerous demands of the world and stop the killings. In just the past 24 hours on the front, there have been 137 combat engagements, and this is the case every day. The Russian army is not reducing its pressure.… pic.twitter.com/FcpEOTiIXW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

Πρόσθεσε ότι στην περιοχή του Ντονέτσκ, στο Ποκρόφσκ, «209 κατακτητές εξουδετερώθηκαν την εβδομάδα μεταξύ 4 και 10 Αυγούστου. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα μόνο μίας από τις ταξιαρχίες μας. Οι Ουκρανοί πολεμιστές λαμβάνουν ενεργά μέτρα, υπερασπίζονται θέσεις και σε κάθε τομέα εχθροπραξιών – ακόμη και στις πιο δύσκολες – υπάρχουν αποτελέσματα που χρειάζεται η Ουκρανία».

Διπλωματία ανάλογη με τα γεγονότα

Επίσης είπε ότι οι «Ρώσοι χρησιμοποίησαν περισσότερες από χίλιες αεροπορικές βόμβες και σχεδόν 1.400 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας. Οι πυραυλικές επιθέσεις συνεχίζονται επίσης. Υπερασπιζόμαστε τις ζωές του λαού μας και ενισχύουμε την αεράμυνά μας. Έτσι φαίνεται η κατάσταση στον πόλεμο. Και η κατάσταση στη διπλωματία πρέπει να ανταποκρίνεται αναλόγως».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Ρωσία «αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες και ως εκ τούτου δεν πρέπει να λάβει καμία ανταμοιβή ή όφελος. Και αυτή δεν είναι απλώς μια ηθική θέση – είναι μια λογική. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο. Αλλά η πραγματικά ισχυρή προστασία της ζωής σταματά τους δολοφόνους».