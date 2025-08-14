newspaper
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
Κόσμος 14 Αυγούστου 2025 | 09:08

New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση κορυφής των ηγετών Ρωσίας και ΗΠΑ στο Άνκορατζ της Αλάσκας, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για «σοβαρές συνέπειες» αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συμφωνήσει να εγκαταλείψει την εισβολή του στην Ουκρανία. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι είναι «αδύναμος» να ελέγξει τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ. Ειδικοί πάντως δυσκολεύονται να βγάλουν άκρη.

Τραμπ και Πούτιν έχουν μιλήσει τουλάχιστον πέντε φορές από την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν.

Μιλώντας την Τετάρτη 13 Αυγούστου σε δημοσιογράφους κατά την εμφάνισή του σε εκδήλωση στο Κέντρο Τεχνών John F. Kennedy στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν μπορεί να πείσει τους Ρώσους να σταματήσουν να σκοτώνουν Ουκρανούς αμάχους ή να χακάρουν τα αμερικανικά δικαστικά αρχεία.

Σε ερώτηση αν μπορεί να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει να στοχοποιεί αμάχους, ο κ. Τραμπ απάντησε ότι είναι μια συζήτηση που έχει ήδη κάνει με τον Ρώσο ηγέτη. Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τους Ουκρανούς με drones και πυραύλους, αναγκάζοντας τους πολίτες να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο.

«Είχα πολλές καλές συνομιλίες μαζί του», είπε ο «Μετά γυρίζω σπίτι και βλέπω ότι ένας πύραυλος χτύπησε ένα γηροκομείο ή μια πολυκατοικία και άνθρωποι κείτονται νεκροί στον δρόμο. Οπότε, υποθέτω ότι η απάντηση είναι όχι, γιατί έχω ήδη κάνει αυτή τη συζήτηση».

Την ίδια απάθεια επέδειξε ο Τραμπ σύμφωνα με τους New York Times όταν είχε ερωτηθεί για την παραβίαση των ομοσπονδιακών δικαστικών συστημάτων από τη Ρωσία, καθώς αυτά περιείχαν ευαίσθητα αρχεία με πληροφορίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

«Σας προκαλεί έκπληξη;» είπε ο Τραμπ. «Αυτό κάνουν. Είναι καλοί σε αυτό. Εμείς είμαστε καλοί σε αυτό. Στην πραγματικότητα, είμαστε καλύτεροι». Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να θέσει το ζήτημα στον Πούτιν, δεν απάντησε.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αδιάφορος όταν ρωτήθηκε για θέματα εθνικής ασφάλειας και τις φρικαλεότητες του πολέμου, δημιουργώντας αμφιβολίες για το αν διαθέτει τη βούληση ή τη δύναμη να πείσει τον Πούτιν να τερματίσει την εισβολή.

Ο Τραμπ μπερδεύει τους ειδικούς

Ο Τραμπ διαχρονικά καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά η σχετική του ήπια στάση απέναντι στον Πούτιν έχει μπερδέψει τους αναλυτές, λένε οι New York Times. Ορισμένοι θεωρούν την επερχόμενη συνάντηση μια πρόχειρα σχεδιασμένη κίνηση που μπορεί να ζημιώσει τα αμερικανικά συμφέροντα και να μειώσει το κύρος της προεδρίας, αν ο Τραμπ επιστρέψει στην Ουάσινγκτον με άδεια χέρια.

«Η ρητορική του στάση είναι πλήρως υποχωρητική», δήλωσε ο Μάικλ Α. ΜακΦολ, πρώην πρέσβης στη Ρωσία επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. «Ο κίνδυνος είναι να φανεί ότι ο ηγέτης των ΗΠΑ, το ισχυρότερο πρόσωπο στον κόσμο, είναι αδύναμος».

Το αμερικανικό δημοσίευμα σημειώνει πως όταν μιλά ο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου, απλά επαναλαμβάνει προτάσεις των Ρώσων, όπως μια ανταλλαγή εδαφών στο Ντονμπάς.

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την Τετάρτη 13 Αυγούστου ότι μπορεί να συμμετέχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε μια σύντομη δεύτερη συνάντηση με Πούτιν στη συνέχεια ανασκεύασε. «Τώρα μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση», είπε ο Τραμπ. «Γιατί αν κρίνω ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνει, επειδή δεν πήραμε τις απαντήσεις που πρέπει να έχουμε, τότε δεν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση». Έτσι, χωρείς την παρουσία του Ζελένσκι, ευνοείται ο Πούτιν αναφέρει το δημοσίευμα.

Ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θεωρούσε τον Πούτιν «εγκληματία πολέμου» και επέβαλε κυρώσεις με στόχο να πλήξουν τη ρωσική οικονομία -ανυπιτυχώς- ο Τραμπ θα ταξιδέψει στην άλλη άκρη της χώρας προκειμένου να δει τι έχει να προτείνει Πούτιν.

Αυτή η χαλαρή προσέγγιση του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με την απειλή του ότι ο Πούτιν μπορεί πράγματι να αντιμετωπίσει συνέπειες αν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο. «Από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ, πολλές από τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας έχουν εξασθενίσει, και ο ίδιος δεν διευκρίνισε την Τετάρτη αν θα τις ενισχύσει ή αν θα λάβει άλλα μέτρα» υπογραμμίζουν οι New York Times.

Όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν συνέπειες αν ο Πούτιν δεν κάνει βήματα για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ απάντησε: «Θα υπάρξουν συνέπειες. Δεν χρειάζεται να το πω. Θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες».

«Δεν πρόκειται να πείσεις τον Πούτιν να αλλάξει πορεία…»

Μεγάλο μέρος της επιρροής που θα μπορούσε να είχε ο Τραμπ απέναντι στον Πούτιν ενδεχομένως να είχε ασκηθεί τις εβδομάδες πριν από τη συνάντηση, δήλωσε ο Στίβεν Πάιφερ, ανώτερος συνεργάτης στο Brookings Institution και πρώην πρέσβης στην Ουκρανία επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον. Ο Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια την απογοήτευσή του για την αδιαφορία του Πούτιν να σταματήσει την επίθεσή του κατά των Ουκρανών.

Μέχρι στιγμής, όμως, καμία από τις απειλές δεν έχει μετατραπεί σε κυρώσεις ή άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να αναγκάσουν τον Πούτιν να αλλάξει πορεία. Ο Τραμπ θα μπορούσε να είχε αποφασίσει, σύμφωνα με τον Πάιφερ, να διοχετεύσει περίπου 300 δισ. δολάρια από τα δεσμευμένα αποθέματα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην Ουκρανία ή να δώσει προτεραιότητα στην παραγωγή και αποστολή αμερικανικών όπλων που έχουν παραγγελθεί από τους Ευρωπαίους, ώστε να παρασχεθεί άμεση βοήθεια στο Κίεβο.

Ο Τραμπ δεν έκανε τίποτα από αυτά, αναρωτώμενος απλώς δημοσίως αν «οι δασμοί και τέτοια» μπορεί να είναι η λύση.

«Δεν πρόκειται να πείσεις τον Πούτιν να αλλάξει πορεία μέχρι να καταλάβει ότι δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους του στο πεδίο της μάχης», είπε ο Πάιφερ. «Αν ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει έξυπνα αυτή την επιρροή και είχε πείσει τον Πούτιν ότι κάτι τέτοιο θα αρχίσει να συμβαίνει, θα είχε εξασφαλίσει σημαντικά χαρτιά στα χέρια του».

Ρισκάρει και ο Πούτιν

Για την Φιόνα Χιλ, πρώην ανώτερη διευθύντρια για ευρωπαϊκές και ρωσικές υποθέσεις στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, είπε ότι δεν είναι μόνο ο Τραμπ που παίρνει ρίσκο με αυτή τη συνάντηση. Η εκστρατεία του Πούτιν κατά της Ουκρανίας έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είχε υπολογίσει, κάτι που έχει φθείρει την εικόνα του ως μεγάλου στρατηγιστή, σημείωσε η Χιλ.

Υπάρχει ο κίνδυνος, πρόσθεσε, ο Τραμπ να χάσει ξανά την υπομονή του με τη διαδικασία ειρήνευσης, όπως έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. «Ίσως πλησιάζουμε στο σημείο που η άποψη του Τραμπ για τον Πούτιν θα αλλάξει», είπε η Χιλ. «Και αυτό είναι επικίνδυνο για τον Πούτιν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Business
Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια
«Καυτό κουτί» 14.08.25

Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια

Πολλά νέα σπίτια που κατασκευάζονται στη Βρετανία δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Εκκλήσεις να αλλάξουν οι κανόνες δόμησης στο Λονδίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σερβία: Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια
Διαφθορά 14.08.25

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια στη Σερβία

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε όλη τη Σερβία, ενώ ξέσπασαν άγρια επεισόδια μεταξύ των συγκεντρωμένων και οπαδών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και της αστυνομίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή αραβικών κρατών με τον Νετανιάχου που αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ»
«Αποικιακές αυταπάτες» 14.08.25

Ο Νετανιάχου αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ» και εξοργίζει τα αραβικά κράτη

Για «νοοτροπία εμποτισμένη σε αποικιακές αυταπάτες» κατηγορούν οι αραβικές χώρες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τη δήλωσή του ότι αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ».

Σύνταξη
Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα
«Medicide» 14.08.25

Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα

Οι ειδικοί και γιατροί που εργάστηκαν στην εμπόλεμη Γάζα, κατηγορούν το Ισραήλ για στοχευμένες επιθέσεις. «Δεν είναι τραγωδία περιστάσεων, αλλά σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», λένε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
Πύρινος κλοιός 14.08.25

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ζητά δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. Η Ισπανία έχει χάσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10.000 στρέμματα γης εξαιτίας της φωτιάς.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία
Κόσμος 13.08.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία

Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας, τόνισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Σύνταξη
Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Δολιοφθορά και όπλα 13.08.25

Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτη για κατασκοπεία, δολιοφθορές, λαθρεμπόριο όπλων και άλλα αδικήματα. Το Καζακστάν ανακοίνωσε από την πλευρά του τη σύλληψη στην Πολωνία διπλωματικού υπαλλήλου του.

Σύνταξη
Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία
Κόσμος 13.08.25

Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία

«Η Γερμανία είναι μια σταθερή δημοκρατία με πολύ ευρεία προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Δεν υπάρχει λογοκρισία εδώ», απαντά το Βερολίνο στην έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ που κάνει λόγο για «αύξηση του αντισημιτισμού»

Σύνταξη
Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες
«Καρότο και μαστίγιο» 13.08.25

Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Λιγότερα παιδιά 13.08.25

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει η Τουρκία, σύμφωνα τα στοιχεία της στατιστικής της υπηρεσίας. Ο γενικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα, αλλά μειώνεται το ποσοστό των νεαρών ατόμων.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί τον Πούτιν με συνέπειες, αν δεν υπάρξει συμφωνία στην Αλάσκα
Περιμένει αποτελέσματα 13.08.25

Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία στην Αλάσκα, απειλώντας τη Ρωσία με κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μια συνάντηση του ιδίου με τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτιμά ότι στην Αλάσκα μπορεί να επιτευχθούν «σημαντικά πράγματα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ
Νέο πακέτο 13.08.25

Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια έως 500 εκατομμυρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μερτς. Η βοήθεια θα σταλεί μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύνταξη
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Σύνταξη
Φωτιές: Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 09:19

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα

Οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα σήμερα- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο